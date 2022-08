Nvidia e AMD devem reduzir drasticamente o preço das suas placas gráficas

Se há vários meses as notícias sobre o ramo dos chips gráficos abordava sobretudo a questão do aumento significativo do preço destes equipamentos, devido à escassez de stock provocada pela pandemia da COVID-19, agora as informações são outras.

Dados recentes revelados por fontes ligadas à indústria indicam que as poderosas fabricantes Nvidia e AMD estão a preparar-se para reduzir drasticamente o preço das suas placas gráficas.

Nvidia e AMD devem baixar o preço das suas GPUs

Com o abrandamento da pandemia, a abertura para níveis normais da produção das fábricas e uma menor escassez de equipamentos, o mercado assistiu a uma diminuição do preço exagerado que muitos modelos de placas gráficas apresentavam há alguns meses. Mas os dados recentemente divulgados mostram que esta é uma tendência que deverá manter-se e intensificar-se nalguns modelos.

De acordo com as informações reveladas por fontes ligadas à indústria de hardware, a Nvidia está a preparar "ações mais agressivas" para diminuir ainda mais o preço das placas gráficas que tem disponíveis para venda aos consumidores. Os detalhes indicam que a empresa norte-americana pretende oferecer preços ainda mais baixos do que os praticados pela rival AMD. Esta, por sua vez, também está a preparar reduções para os chips da sua linha da atual geração Radeon RX 6000.

No fundo, um dos objetivos da Nvidia é ajudar a que as lojas e fabricantes parceiras consigam escoar os stock que têm das placas gráficas da gama GeForce RTX 30, antes da chegada da nova geração GeForce RTX 40.

Para já, ainda não há informações concretas sobre quão drástica e agressiva será essa mesma redução de preços, mas as expetativas indicam que o corte rondará algumas centenas de euros. Por exemplo, recentemente a marca EVGA baixou o preço do modelo Nvidia GeForce RTX 3090 Ti em 1000 dólares.

Já os dados revelados pelo canal VideoCardz indicam que estas reduções de preço da Nvidia vão afetar sobretudo os modelos de alto desempenho da fabricante. Prevê-se que estes cortes entrem em vigor já a partir do final deste mês de agosto. Portanto, caso procure uma boa placa gráfica a um preço mais acessível, esteja atento às lojas nos próximos dias.