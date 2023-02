Intel aumenta os envios das suas gráficas Arc no mercado europeu

A Intel juntou-se à AMD e à Nvidia no mercado das placas gráficas. E embora não consiga ainda chegar ao mesmo nível das rivais, os seus modelos estão a ter muito boa aceitação por parte dos consumidores. Nesse sentido, as recentes informações indicam que a gigante californiana já aumentou os envios das suas GPUs Intel Arc para o mercado europeu.

Intel envia mais placas gráficas Arc para o mercado europeu

De acordo com as mais recentes informações vindas de fontes ligadas à indústria, a Intel está a tirar todo o proveito das suas placas gráficas Arc uma vez que já aumentou os envios destes chips para o mercado europeu. Tal acontece numa altura em que muitos modelos desta gama já se encontram a preços mais baixoa face aos inicialmente recomendados pela marca.

Os detalhes indicam que, por exemplo, a loja francesa PC21 chegou a ter um stock de 1.233 apenas das placas gráficas Intel Arc A750 Edição Limitada.

Um dos motivos que levaram a empresa de Pat Gelsinger a aumentar agora os envios de GPUs Arc está relacionado com o facto de as rivais AMD e Nvidia ainda não terem lançado, nas linhas das suas placas gráficas da última geração, modelos dentro da gama intermédia. Então a Intel aproveita-se dessa falha, para introduzir os seus modelos que se encaixam nessa categoria. E um dos trunfos é que a Intel tem conseguido melhorar gradualmente o desempenho destas suas GPUs, através dos frequentes drivers que vai disponibilizando.

No fundo, as Intel Arc são uma das melhores ofertas no mercado para jogadores que pretendam um equipamento com uma qualidade gráfia aceitável, mas sem gastarem muito dinheiro. Espera-se assim que estas placas gráficas continuem a vender bem, de forma a escoar a enorme quantidade de stock que ficará disponível com este aumento dos envios da Intel. Caso contrário, poderá sair 'o tiro pela culatra' à empresa californiana.