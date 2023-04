Gráfica AMD Radeon RX 7699M XT é mais rápida do que a GeForce RTX 4060

Uma das formas dos consumidores conseguirem perceber algumas diferenças entre produtos do mesmo segmento é através dos vários testes que vão sendo feitos. Nesse sentido, recentemente os resultados mostraram que a placa gráfica para portáteis Radeon RX 7600M XT da AMD consegue ser mais rápida do que GeForce RTX 4060 da Nvidia.

Radeon RX 7600M XT é mais rápida do que a GeForce RTX 4060

Foi através da ferramenta de benchmarking 3DMark Time Spy & Fire Strike que foi revelado o primeiro teste de desempenho da placa gráfica para computadores portáteis Radeon RX 7600M XT da AMD, que é a GPU de gama média dedicada ao mercado dos portáteis gaming. E esta ainda é a placa gráfica mais rápida que a AMD anunciou até ao momento no segmento mobile.

A Radeon RX 7600M XT conta com 2.048 processadores Stream baseada na arquitetura RDNA3 da AMD e opera a uma frequência de até 2.300 MHz e oferece um desempenho de 21,4 TFLOPs Traz ainda uma capacidade de 8 GB de memória GDDR6 com uma interface de memória de 128 bits e largura de banda de 288 GB/s. Conta ainda com 32 MB de memória Infinity Cache e um consumo energético de até 120 W.

Posto isto, vamos então detalhar este teste de benchmarking. Para o teste, a GPU foi integrada num computador portátil com um processador AMD Ryzen 7 7735H, com 8 núcleos e 16 threads, arquitetura Zen3+ a uma frequência Turbo de 4,75 Gbps e um TDP entre 35W a 54W.

Os resultados mostraram que a Radeon RX 7600M XT conseguiu 30.393 pontos de desempenho no 3DMark Fire Strike (DirectX 11 e resolução de 1080p), o que é então superior aos 26.466 pontos conseguidos pela rival GeForce RTX 4060 da Nvidia, o que se traduz numa vantagem na ordem dos 14,8%.

Já na ferramenta 3DMark Time Spy (API DirectX 12 e resolução de 1440p), a GPU conseguiu 10.451 pontos, sendo esta pontuação próxima da RTX 4060, que conseguiu 10.493 pontos.

Posto isto, resta agora aguardar pelas análises feitas com este equipamento, bem como pelas opiniões dos utilizadores através da sua experiência com as máquinas que tragam esta nova placa gráfica da AMD.