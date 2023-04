FC Porto sofre golpe informático. Saiba como roubaram os dragões

A notícia está a ser avançada pelo Diário de Sevilla. Segundo o meio de comunicação espanhol, os Dragões terão perdido 90 mil euros num esquema que "limpou" meio milhão ao Anderlecht. O roubo usa uma técnica já muito conhecida.

FC Porto roubado em 90 mil euros

O Jornal Recorde traz alguma informação sobre o ataque. Num esquema de ataque muito conhecido, o man-in-the-middle, as comunicações do FC Porto terão sido intercetadas por criminosos que, sem as partes saberem, vigiavam a troca de informação.

O golpe informático terá rendido aos cibercriminosos 90 mil euros dos cofres dos dragões e meio milhão ao clube belga. Segundo as informações, os atacantes estariam radicados em Sevilha.

Este golpe, em grosso modo, terá levado a que os atacantes se infiltrassem na rede de comunicações do FC Porto, para perceber como os serviços da equipa portista tratava do pagamento de faturas. Depois, como usualmente acontece, estes intrusos terão alterado os dados de pagamento e comunicado com os clientes como se fossem os serviços da equipa portuguesa.

Quando o dinheiro depois é transferido para a conta dos cibercriminosos, estes voltam a transferir o dinheiro para uma outra conta, por forma a dificultar e demorar o tracking que as autoridades tentam fazer. Segundo o Record, desta vez os burlões desviaram mais de dois milhões de euros de várias empresas na Europa.

Citando o 'Diário de Sevilla', a informação refere que a polícia espanhola deteve sete pessoas numa operação denominada 'Lucus', que começou com a denúncia de uma cadeia de perfumarias que tinha perdido 200 mil euros com este esquema.