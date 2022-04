Os aspiradores verticais são cada vez mais uma opção de limpeza nas casas das famílias, principalmente os modelos a bateria. Este pormenor faz com que a aspiração seja mais eficiente, permitindo chegar a todos os lugares sem preocupação com tomadas elétricas. Além disso, estas opções, por norma, vêm com vários acessórios disponíveis tornando-as indicadas para qualquer tipo de aspiração.

O aspirador vertical Dreame V9P é uma opção a considerar com uma potência de 400W, leve e com grande autonomia.

Aspirador vertical Dreame V9P

O aspirador vertical Dreame V9P pode atingir os 60 minutos de trabalho em modo eco e sem escova elétrica. Mas é evidente que este valor vai depender do poder de sucção e dos próprios acessórios utilizados.

Em termos de potência, o Dreame V9P oferece 400W e um poder de sucção máximo de 120 AW, garantindo ainda 100 mil rotações por minuto. Tem um depósito para lixo de 0,5 litros e inclui filtros HEPA laváveis.

O aspirador vertical tem um peso de 1,50 kg, o que bastante leve, face ao tipo de utilização que se pretende efetuar.

Graças aos vários acessórios que disponibiliza, é possível utilizar o aspirador vertical Dreame V9P em qualquer necessidade de aspiração. Assim, é possível aspirar o chão, tapetes, carpetes, os cantos atrás dos armários, os estofos do carro, os colchões, cortinados, ou mesmo os cantos do teto, com facilidade e praticidade.

Existe uma base de carregamento magnética que permite carregar o aspirador em apenas 3 horas e deixar disponíveis os vários acessórios, tudo de forma bastante organizada e sem ocupara muito espaço.

O aspirador sem fios Dreame V9P está disponível por apenas 174,83€, num promoção limitada ao stock existente. O envio é rápido e gratuito, feito a partir de armazém na Polónia.

Dreame V9P