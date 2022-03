AIR POP: A máquina para fazer pipocas deliciosas em casa

Quando vai ao cinema ou algum tipo de festa, o quanto sabe bem comer umas pipocas estaladiças, com um sabor único. Sim, as pipocas são feitas em máquinas "especiais" e têm todos os ingredientes para as tornar as melhores pipocas do mundo.

Hoje apresentamos a máquina AirPOP da Prozis que permite fazer em casa pipocas super apetitosas.

AirPOP da Prozis: Pipocas em apenas 3 minutos

Guarda o tempo dos fins de semana para ver algumas séries ou filmes em casa? Mas faltam-lhe as pipocas? Agora já não é um problema. Com a máquina AirPOP da Prozis é fácil, rápido e as pipocas "saem" sempre bem e com menos gordura, graças à tecnologia de ar quente!

Com a tecnologia de ar quente, não é preciso óleo, nem manteiga! Basta adicionar os grãos e o ar quente irá circular para criar um snack baixo em calorias.

Com uma potência de 1100 W, é possível fazer pipocas saudáveis em menos de 3 minutos. Na prática, basta colocar milho e ligar a máquina. O resultado serão pipocas super deliciosas e com poucas calorias.

Principais Especificações da AIR POP

Tensão de entrada : 220-240 V~50 / 60 Hz

: 220-240 V~50 / 60 Hz Potência : 1100 W

: 1100 W Capacidade para milho : 60 g

: 60 g Comprimento do cabo: 80 cm

80 cm Dimensões : 120 x 135 x 240 mm

: 120 x 135 x 240 mm Peso: 900 g

