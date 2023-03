Hora do Planeta: Amanhã apague as luzes…

A Hora do Planeta é um movimento global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com o planeta. Amanhã, dia 25 de março, apague as luzes e junte-se a este movimento.

A sociedade e o capitalismo são os grandes destruidores dos recursos do planeta. Hoje são muitos os movimentos que tentam contrariar os rápidos avanços das alterações climáticas, mas há ainda um longo caminho a percorrer.

Numa cerimónia simbólica, amanhã, por todo o mundo, assinala-se a Hora do Planeta. Trata-se um movimento global que une milhões de pessoas em todo o mundo para mostrarem o seu compromisso com a Terra.

Esta iniciativa da WWF nasceu 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2 mil empresas apagaram as luzes por uma hora, naquela que seria uma tomada de posição contra as alterações climáticas.

Hora do Planeta: mais do que apagar as luzes

Desde o início que a Hora do Planeta é conhecida pelo momento de apagar as luzes – um momento simbólico de reflexão sobre as alterações climáticas.

Em Portugal, o momento de apagar as luzes vai acontecer amanhã, dia 25, às 20h30, durante 60 minutos. Contudo, o movimento vai mais além. Não se trata de apagar as luzes.

Deixa-se como sugestão para este dia a recolha de lixo num parque, o preparar de um jantar com ingredientes sustentáveis, plantar uma árvore ou reunir os amigos para um evento da Hora do Planeta, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode participar da maior Hora pelo Planeta.