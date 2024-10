O browser é reinventado com a chegada do Opera One R2 e todas as suas novidades

A Opera lançou oficialmente o Opera One R2, a nova geração do seu browser Opera One. Ao mesmo tempo que caminha no mesmo sentido e focado em diversas funções de usabilidade, oferece melhorias substanciais, como a incorporação da sua IA, a Aria, totalmente gratuita, além de novas ferramentas orientadas para a usabilidade geral do utilizador.

Esta nova versão do browser Opera defende a renovação da experiência do utilizador através de ferramentas de design modular e novas opções de personalização. Desta forma, este browser procurou dar um novo salto de qualidade, preservando elementos, como a VPN gratuita integrada, o bloqueador de anúncios ou o suporte contínuo.

Um dos pontos fortes desta nova versão do Opera está na Inteligência Artificial. Este sistema, denominado Aria, é aberto, ilimitado e gratuito para todos os utilizadores do Opera One R2, e caracteriza-se por poder realizar todo o tipo de comandos através de mensagens escritas, podendo resumir conteúdos, responder a questões, gerar imagens ou descrever as imagens que o utilizador lhe mostra.

Outro aspeto que o Opera One R2 tem trabalhado arduamente para conceber é desenvolver uma experiência modular capaz de realizar uma série de ações que melhorem a qualidade de vida dos utilizadores. Por exemplo, a função de ecrã dividido permite gerir duas abas simultaneamente na mesma janela.

Da mesma forma, o browser também aprende as tendências diárias de cada utilizador. Com a função Traces irá destacar os separadores que o utilizador utiliza se costuma seguir uma rotina diária com poucas alterações. O design modular também permite aos utilizadores mover os controlos de vídeo e música para a barra lateral do browser. Mesmo como pop-ups que irão pausar a música no momento em que uma segunda fonte sonora de maior prioridade é ativada.

Além disso, Opera One R2 tem também feito todos os esforços para multiplicar as opções de personalização para o utilizador. Estes podem criar temas dinâmicos totalmente únicos que serão também acompanhados por uma banda sonora opcional para animar o dia de trabalho.

Com estas novidades, o Opera cresce para se tornar uma alternativa para todos os restantes browsers. Consegue trazer novidade num mercado que está cada vez mais igual e com as mesmas funcionalidades para o dia a dia. O Opera One R2 pode ser já instalado e usado no dia a dia de forma completa e alternativa.