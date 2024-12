MacPorts: instale facilmente software de código aberto no macOS

Sabia que pode instalar facilmente software de código aberto no macOS? Existem vários projetos que permitem realizar esta ação. Hoje vamos recordar o MacPorts.

Instalar software do Linux no macOS é uma tarefa simples! Para tal, basta instalar um gestor de pacotes ao estilo do apt-get ou yum e facilmente conseguimos instalar algum software.

Para quem é utilizador de sistemas Linux, uma das ferramentas que irá certamente gostar no macOS é o terminal. O terminal do macOS não é tão completo como o que vem com as distribuições Linux, pois há comandos que simplesmente não estão instalados...mas isso pode ser mudado. Usando o MacPorts, que é um gestor de pacotes, é possível instalar e gerir software do Linux no macOS usando para isso a linha de comandos.

Como instalar o MacPorts no macOS?

Para instalar o MacPorts é preciso instalar a última versão do Xcode. Para tal basta que usem o seguinte comando: xcode-select --install

Em seguida, escolham aqui qual a versão do macOS.

Para instalar basta seguir os passos solicitados. Comece por carregar em Continuar e no fim da instalação basta carregar em Terminar.

Como instalar Apps com o MacPorts?

Para instalar Apps com o MacPorts basta abrir o terminal e inserir o comando port

Para saber a lista de software disponível basta escrever o comando list

Para instalar, por exemplo, o volatility, basta que usem o comando install volatility

Nota importante: Caso não tenham privilégios, executem o MacPorts com o comando sudo (sudo port).

Depois é só indicar que pretendemos continuar para que o software seja obtido e instalado. O MacPorts é um interessante gestor de pacotes que funciona através da linha de comandos. Quem pretender um gestor gráfico aconselhamos a darem uma vista de olhos no CakeBrew.