Se por qualquer motivo quer guardar as suas capturas de ecrã ou screenshots num local onde ninguém lhes pode aceder, saiba que é possível, com o iOS. Neste artigo, mostramos-lhe como ocultar as capturas de ecrã no iPhone.

As capturas de ecrã são verdadeiramente úteis em qualquer contexto. Entre guardar uma receita, um artigo para comprar mais tarde, um conteúdo para ler ou alguma conversa para partilhar, os screenshots acumulam-se e podem tornar a sua aplicação Fotografias um tanto caótica.

Além disso, pode haver uma ou outra captura de ecrã que o utilizador pretende ocultar, por qualquer motivo.

O iOS 18 trouxe uma série de novidades, nomeadamente a possibilidade de ocultar capturas de ecrã na aplicação Fotografias.

Passa a passo: como ocultar as capturas de ecrã?

Primeiro, abra a aplicação Fotografias no seu iPhone e clique no ícone do Filtro, no canto inferior esquerdo. Depois, selecione Opções de visualização e clique em Capturas de ecrã. Com esta opção desativada, os screenshots deixarão de aparecer na biblioteca principal.

Com as capturas de ecrã ocultas, a aplicação Fotografias apresenta apenas as fotografias e vídeos captados, pelo que terá de procurar a pasta que lhes corresponde na sua app Fotografias, de modo a aceder-lhes.

Após ocultar as capturas de ecrã, estas não são eliminadas, apenas deixam de ser mostradas na biblioteca principal.

Para reaver os seus screenshots na biblioteca principal, basta voltar a selecionar Capturas de ecrã nas Opções de visualização.