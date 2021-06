Apple estará a trabalhar num iPad Pro com um ecrã maior

A linha de iPads é sem dúvida rica em dispositivos de vários tamanhos, com tecnologias e que servem diversos segmentos de utilizadores. Desde o primeiro dispositivo lançado em 2010 até aos dias de hoje, a Apple nunca deixou de o evoluiu e atualmente, o topo de gama, o iPad Pro de 12,9 polegadas, vem equipado com um SoC M1. Contudo, a Apple estará a preparar um iPad com um tamanho maior.

Os rumores partiram de um “leaker” que tem uma taxa de sucesso a rondar os 90%. Portanto, o tamanho “generoso” do novo iPad terá viabilidade?

Apple poderá lançar iPad Pro com 13,3 polegadas

Mark Gurman, um leaker que tem uma percentagem de sucesso interessante nos seus “rumores”, referiu que obteve informações relacionadas com o que a Apple estará a preparar para o próximo nível do iPad.

Disseram-me que a Apple tem engenheiros e designers a explorar iPads maiores que podem chegar às lojas daqui a alguns anos, no mínimo. Portanto, não é provável que cheguem ​​no próximo ano – com a atenção da Apple num iPad Pro redesenhado nos tamanhos atuais para 2022 – mas também é possível que eles nunca sejam lançados.

Conforme sabemos, a Apple tem apostado bastante no seu iPad Pro de 12,9 polegadas equipando-o com tecnologia já próxima do segmento dos computadores portáteis. Já os apresenta com utilização em conjunto com capas de teclados e outras funcionalidades, mostra mais que simplesmente para o trazer e usar na mão. Sim, apesar de estarem cada vez mais finos e leves, não deixam de ter quase 13 polegadas.

Mas fará sentido agora a empresa lançar um ecrã de 13.3 polegadas, por exemplo? Este eventual incremento torna muito confusa a relação de escolha entre aquilo que é um MacBook Air e um iPad Pro, tendo em conta o caminho “hibrido” que o macOS está a tomar.