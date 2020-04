Análise: Street Fighter V: Champion Edition (PC)

Já lá vão mais de 4 anos desde o lançamento atribulado de Street Fighter V. Com muita falta de conteúdo e poucos modos de jogos podemos dizer que praticamente todos os fãs ficaram, no mínimo, desiludidos.

Agora e após 4 anos de aperfeiçoamentos temos Street Fighter V: Champion Edition.

Já o experimentámos…

Street Fighter é uma série de videojogos de culto que surgiu nos finais do século passado (muitas horas e moedas gastas no salão de jogos). Isso, como é óbvio, traz consigo e para os jogos futuros da série, uma responsabilidade maior que em alguns lançamentos não foi bem respeitada.

Street Fighter V foi um desses casos e esta versão Champion Edition tenta assim, de certa forma, repor a verdade sobre o jogo.

Street Fighter V: Champion Edition foi lançado como versão standalone para quem não tem o jogo, ou para quem tem o Street Fighter V apenas como add-on.

As diferenças na versão Street Fighter V: Champion Edition

Nesta nova versão temos todo o conteúdo já antes lançado e bastantes das melhorias, entretanto criadas para o jogo. Dessa forma, aqui sentimos que finalmente temos um jogo completo.

Pelo que deu a entender, a Capcom queria fazer de Street Fighter V um jogo ‘as a service‘. Nesse sentido, seria possível adquirir e adicionar novos conteúdos, os famosos DLC.

No entanto, rapidamente se notou que não iria funcionar, por várias razões, a dificuldade de desbloquear o reduzido conteúdo do jogo, o desequilíbrio entre as personagens, entre outros problemas.

Street Fighter V: Champion Edition é o jogo que deveria ter sido

À primeira vista Street Fighter V: Champion Edition é o jogo que deveria ter sido lançado no início, ou seja, o jogo finalizado. Agora com a sua versão mais completa, temos acesso a todo o conteúdo e todos os modos de jogo, temos 40 personagens disponíveis para escolher, cada um com diversas skins.

Nota-se claramente a aposta nos V-Skills, com novos golpes para pudermos utilizar neste novo jogo. V-skill é uma mecânica que é exclusiva de cada personagem que muitas vezes poderá ser fundamental para conseguirmos a vantagem necessária para vencermos o combate, tornando assim os combates verdadeiramente competitivos.

O multiplayer, contudo, continua com os mesmos problemas. Por exemplo, o lag continua a ser um dos maiores problemas do modo online.

Outro grande problema, a meu ver, corresponde à sensação de frustração que o jogo nos pode causar em muitas ocasiões, deixando-nos claramente com uma sensação de falta de controlo sobre o que se está a passar.

Graficamente não existem alterações visíveis entre os dois jogos, continuo a gostar bastante das animações dos ataques e principalmente dos V-skills, que continuam a fazer jus ao nome Street Fighter.

O mesmo acontece com as músicas e os efeitos de som, aumentam a emoção durante o combate, penso que nestes aspetos Street Fighter V: Champions Edition conseguiu atingir o equilíbrio prefeito.

Um dos maiores problemas no jogo é a publicidade

No entanto, um dos maiores problemas no jogo é a publicidade com que o jogador está sempre a ser bombardeado dentro do próprio jogo, e muito sinceramente, é algo que não estava à espera e que dificilmente alguém o estaria!

Veredicto

Street Fighter V: Champion Edition é a versão final de um jogo que começou aos tropeções, mas que agora posso dizer que é um dos melhores jogos de combate na sua categoria.

Sinceramente, aconselho bastante para quem procura um jogo novo de luta, penso que todos os fãs da série vão ficar muito satisfeitos com o novo título.

Requisitos: Mínimos: Sistema Operativo: Windows 7 64-bit

Processador: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz

Memória: 6 GB de RAM

Placa gráfica: NVIDIA® GeForce® GTX 480, GTX 570, GTX 670

DirectX: Versão 11 Recomendados: Sistema Operativo: WINDOWS® 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT Required)

Processador: Intel Core i5-4690K @3.50GHz or AMD FX-9370

Memória: 8 GB de RAM

Placa gráfica: NVIDIA® GeForce® GTX 960 or AMD Radeon R7 370

DirectX: Versão 11

Street Fighter V: Champion Edition