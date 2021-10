Quem não gosta de poder obter uma chave digital para o Windows 10 por €7,35 euros? Tendo em conta que o Windows 11 está a caminho, este pode ser negócio proveitoso para mais tarde atualizar o sistema operativo.

Esta promoção, importante, pode ajudar os utilizadores de versões mais antigas, como o Windows 7 ou o Windows 8, e tem agora a oportunidade de atualizar, de forma económica e simpática, para o Windows 1o Home ou Windows 10 Pro. Mas ainda há mais opções...

Chave digital Windows 10 a €7,35? Na GoDeal24, com certeza

Sem demora, fica o alerta para os preços fantásticos de outono na GoDeal24 que se apresenta, com grande destaque, nas mais variadas chaves digitais económicas, entre elas o Windows 10 a €10,35 euro para chave digital.

Assim, os descontos começam a partir de um enorme 44% e vão até um enorme 58%, por isso, independentemente do software que queira comprar, vai poupar bastante.

Logo, se decidir adquirir uma promo sem necessidade de cupão, basta aproveitar:

Office 2019 ou ainda o Office 2016? A escolha nem sempre é fácil

Certamente deseja atualizar para uma experiência sem confusões na gestão dos seus dados? O Office 2016 ou Office 2019 da Godeal24.com permitem poupar 58% na compra.

Portanto, basta aplicar o código de cupão SGO45 durante o checkout e obter o desconto:

Usando o cupão SGO60 obtemos os seguintes preços:

Novidades do catálogo:

Contacto e suporte

Todavia, a GoDeal24 apresenta uma equipa, profissional, de serviço ao cliente que pode ajudar em caso de algum problema. O email service@godeal24.com é uma opção ou então o telefone: (+852) 9706 4028.

Formas de pagamento

Primordialmente, a GoDeal24.com aceita 2 métodos de pagamento:

1. PayPal

2. Cartão de crédito (via plataforma PayPal)

No caso do PayPal, é importante esclarecer que fazer compras ou enviar dinheiro é gratuito, possuindo ainda a segurança do sistema mais conhecido do mundo com vantagem de poder levantar uma disputa e ver o seu valor pago ressarcido, desde que se justifique.