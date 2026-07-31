E se a internet falhar? O seu escritório não tem de parar! Saiba como!

O último ano provou que trabalhar sem internet deixou de ser um cenário rebuscado: um apagão histórico na Península Ibérica e várias falhas mundiais nos grandes serviços de cloud. Quando a ligação cai, as aplicações que vivem no browser param de imediato. Em contrapartida, o software instalado no computador continua a responder como se nada fosse. É essa a vantagem do Office 2024 e é possível comprar o Office 2024 por 15,5€ e ainda garantir uma chave Windows 11 Pro por 21,8€. Por outras palavras, um escritório completo, sempre disponível, por menos de 40€.

Esta campanha da GoodOffer24 reúne chaves digitais de Windows e de Office a preços de verão, além de algumas ferramentas complementares. Para beneficiar dos valores indicados ao longo do artigo, basta aplicar o cupão TT30 no momento do pagamento, que garante 30% de desconto nas chaves digitais Microsoft. Existe também o cupão TT10, reservado ao CCleaner e ao Canva Pro. Os preços apresentados já incluem o desconto e estavam confirmados à data de publicação deste artigo.

Um ano que nos lembrou que a rede falha

A 28 de abril de 2025, a Península Ibérica viveu o apagão mais grave das últimas duas décadas, segundo o relatório final dos reguladores europeus. Durante horas, milhões de pessoas ficaram sem eletricidade e, em muitos casos, sem redes móveis. Quem tinha um portátil com bateria e software instalado no disco conseguiu continuar a escrever, calcular e preparar trabalho. Quem dependia de aplicações no browser ficou simplesmente a olhar para uma página em branco.

Além disso, os meses seguintes trouxeram vários avisos vindos da própria cloud. Em outubro de 2025, uma falha na AWS afetou mais de uma centena de serviços e deixou aplicações populares indisponíveis durante horas. Pouco depois, em novembro, um problema na Cloudflare derrubou milhares de sites em todo o mundo. Ou seja, mesmo com eletricidade e internet em casa, o serviço do outro lado pode falhar sem aviso.

No verão, o problema ganha ainda outra dimensão. Entre casas de férias com ligações fracas, viagens de comboio e avião, e teletrabalho a partir dos sítios mais improváveis, há cada vez mais momentos em que a rede simplesmente não está lá. Por isso, convém que o essencial não dependa dela.

Software instalado: a diferença num dia mau

O Office 2024 Professional Plus é a versão mais recente da suite da Microsoft com pagamento único. O Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook ficam instalados localmente no computador e abrem sem necessidade de ligação permanente à internet. Na prática, só é precisa uma ligação no momento da ativação da chave digital; a partir daí, os documentos ficam no disco e o trabalho não depende de servidores alheios.

Desta forma, o utilizador junta o melhor de dois mundos: paga uma única vez um valor reduzido e ganha independência face a falhas de rede, apagões e indisponibilidades de serviços externos. Convém sublinhar que não se trata de rejeitar a cloud, que continua a ser útil para cópias de segurança e partilha, mas sim de garantir que o essencial funciona mesmo quando ela não está disponível.

MS Office 2024 Professional Plus CD Key Global: 15,5€ com o cupão TT30 - comprar aqui

Produtos e preços da campanha

Chaves digitais de Windows

Para quem quer aproveitar a ocasião e atualizar também o sistema operativo, a campanha inclui as principais edições do Windows:

Microsoft Windows 11 Pro OEM CD-KEY Global : 21,8€ - comprar aqui

: 21,8€ - comprar aqui Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY Global : 16,8€ - comprar aqui

: 16,8€ - comprar aqui Windows 10 Enterprise LTSC 2021 CD Key Global : 12,9€ - comprar aqui

: 12,9€ - comprar aqui Microsoft Windows 11 Home OEM CD-KEY Global : 17,9€ - comprar aqui

: 17,9€ - comprar aqui Microsoft Windows 10 Home OEM CD-KEY Global: 14€ - comprar aqui

Outras versões do Office

Se o computador for mais antigo, ou se as necessidades forem mais simples, há alternativas com valores mais baixos:

Office 2016 Pro Plus CD-KEY Global : 26,2€ - comprar aqui

: 26,2€ - comprar aqui Office 2019 Pro Plus CD-KEY Global : 47,8€ - comprar aqui

: 47,8€ - comprar aqui Office 2021 Pro Plus CD-KEY Global: 65,9€ - comprar aqui

Packs Windows + Office

Já os packs continuam a ser a forma mais económica de equipar uma máquina de uma só vez:

Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus CD Keys Pack : 37,2€ - comprar aqui

: 37,2€ - comprar aqui Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus CD Keys Pack: 53,4€ - comprar aqui

Ferramentas extra com o cupão TT10

Por fim, três produtos que usam o cupão TT10, com 10% de desconto:

CCleaner Professional 1 PC 1 Ano CD Key Global : 12,5€ - comprar aqui

: 12,5€ - comprar aqui CCleaner Professional para Mac 1 Dispositivo 1 Ano CD Key Global : 15,2€ - comprar aqui

: 15,2€ - comprar aqui Canva Pro 1 Ano Upgrade: 8,9€ - comprar aqui

Como utilizar o cupão

O processo é rápido e igual para qualquer produto da campanha. Assim, para garantir o desconto, basta:

Abrir a página do produto pretendido através dos links deste artigo; Adicionar o produto ao carrinho de compras; Introduzir o código TT30 (ou TT10, nos produtos indicados) no campo do cupão; Confirmar que o desconto foi aplicado ao valor final; Concluir o pagamento e receber a chave digital no email.

A chave digital chega por email em poucos minutos, com as instruções de instalação e ativação. Depois disso, o Office fica pronto a trabalhar, com ou sem internet.

Em resumo, ninguém sabe quando acontece a próxima falha, mas todos podem decidir se ela para o trabalho ou não. Consultar todas as ofertas da GoodOffer24.