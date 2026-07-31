Dados de membros do Governo e de milhares de portugueses expostos online

Números de telemóvel, endereços de e-mail e moradas de membros do Governo e de centenas de milhares de cidadãos portugueses estão disponíveis online segundo informações.

Dados acessíveis online através de serviços de subscrição

Segundo informações reveladas pelo jornal Expresso, há plataformas que comercializam informação pessoal através de serviços de subscrição. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.

A situação foi identificada por um especialista em cibersegurança, que encontrou dados pessoais de diversas figuras do Estado e de cidadãos portugueses em plataformas dedicadas à agregação e venda de informação.

Entre os nomes afetados encontram-se o Presidente da República, dois ministros do atual Governo, o secretário-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Vítor Sereno, e o diretor nacional da PSP, Luís Carrilho. A lista inclui ainda responsáveis das forças de segurança e dos serviços de informações.

Embora a exposição de dados pessoais seja, por si só, motivo de preocupação, o maior risco está na utilização desta informação em ataques de engenharia social. Ao cruzarem dados como números de telefone, endereços de e-mail e moradas, os cibercriminosos podem construir campanhas de phishing altamente credíveis, além de outros esquemas de fraude e roubo de identidade.

As autoridades portuguesas confirmaram que o caso está a ser analisado e recordam que têm vindo a desenvolver, há vários anos, mecanismos de prevenção e resposta a este tipo de ameaças. A investigação deverá agora apurar a origem dos dados, a legalidade da sua disponibilização e o eventual impacto para os cidadãos e entidades envolvidas.