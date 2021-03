Swagger UI: A interface para interagir com a sua API

A sigla API significa Application Programming Interface, em Português, Interface de Programação de Aplicações. Esta permite a integração de sistemas, apresentando vantagens como a proteção e segurança dos dados, otimização da performance da plataforma, automatização dos processos, facilidade na troca de informação entre sistemas com diferentes linguagens de programação.

Com o Swagger UI é possível criar facilmente uma interface que permite interagir com a sua API.

Uma API é um conector/interface que faz a interligação entre diferentes aplicações/sistemas com linguagens de programação distintas, de forma célere e com toda a segurança necessária. Estas podem ser utilizadas nos mais diversificados tipos de negócio e nos mais diferenciados contextos.

É verdade que existem várias ferramentas que nos permitem interagir com API, como é o caso do Postman. Hoje apresentamos uma forma de criar uma interface de interação com a sua API, usando para isso o Swagger UI.

Swagger UI: É fácil e rápido ter uma interface para a sua API

O Swagger UI é um projeto de código aberto para renderizar visualmente a documentação de uma Application Programming Interface definida com a especificação OpenAPI (Swagger). A interface Swagger permite que visualize e interaja com os recursos da API, facilitando a implementação de backend e o consumo do lado do cliente.

O Swagger UI está disponível para download no repositório GitHub ou pode ser gerada para qualquer API definida por OpenAPI nova ou existente na plataforma SwaggerHub integrada. O SwaggerHub traz as ferramentas Swagger Editor, UI e Codegen para a cloud num design e documentação de API integrados, desenvolvidos para equipas de API que trabalham com a especificação Swagger (OpenAPI).

Num próximo artigo iremos aprender como usar o Swagger UI, estejam atentos. Por agora podem espreitar o site e a documentação desta interface no link que disponibilizamos a seguir.

Swagger UI