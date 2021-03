Uma das companhias deste confinamento tem sido, sem dúvida alguma, o serviço da Netflix. Filmes, séries, documentários, desenhos animados… há de tudo, para todos os gostos e idades. Para quem assiste na TV ou no PC, à partida, estará a utilizar a rede Wi-Fi da casa. Contudo, para quem assiste através do smartphone por Wi-Fi, mas com acesso a dados móveis, pode ter uma surpresa desagradável.

Por omissão, o serviço altera entre a rede Wi-Fi e dados móveis automaticamente. Caso a Internet de casa falhe vai continuar a sua maratona com dados móveis e nem se vai aperceber da mudança. Saiba como limitar isto.

Quem tem acesso ao serviço da Netflix conhece perfeitamente o efeito maratona a que está sujeito. Há series que nem ao primeiro episódio conseguimos assistir, mas há outras em que é quase obrigatório ver os episódios todos de uma só vez.

A utilização do smartphone é muitas vezes uma das melhores opções para ver os conteúdos e nestes momentos não estamos propriamente preocupados com a ligação à Internet (a não ser que ela falhe, claro).

Mas a questão de ver no smartphone pode ser perigosa para quem tem por hábito deixar os dados móveis ligados. Existem alturas em que o acesso à Internet via Wi-Fi pode falhar e, para que não pare de assistir à sua série ou filme, a app passa a usar os dados móveis.

Desativar a utilização de dados móveis na app Netflix

Isto acontece porque, por omissão, a reprodução de vídeo utiliza dados móveis de forma automática. Caso a rede Wi-Fi deixe de funcionar, então passa a utilizar os dados móveis.

Para que tal não aconteça, é necessário fazer um ajuste nas definições.

Na aplicação, deverá clicar na foto de perfil, no canto superior direito, onde vai encontrar a opção Definições da aplicação.

Depois basta selecionar a opção Utilização de dados móveis em Reprodução de vídeo, que deverá estar como automático. Em seguida, terá, portanto, que desativar essa opção e escolher “Apenas em Wi-Fi”. Por outro lado, poderá optar por uma das outras duas opções disponíveis, caso seja do seu interesse.

Feita esta alteração, já não tem que se preocupar com os dados móveis ou com a falha de Internet em casa durante as maratonas de Netflix.

