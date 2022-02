Como criar um Grupo no Facebook (Passo a Passo)

O Facebook é um excelente espaço para se encontrar com os seus amigos, conversar, partilhar informações, etc. No entanto, existem determinados conteúdos que apenas queremos partilhar com algumas pessoas, com um grupo restrito que partilha os mesmos interesses/ideias, etc, ou até com um grupo público.

Hoje apresentamos um pequeno guia que mostra como podem criar facilmente um Grupo no Facebook.

Criar um Grupo na rede social Facebook é algo relativamente simples. O utilizador tem de ter um perfil criado na rede e depois indicar que pretende criar um grupo. Os grupos podem ser privados ou públicos.

Passos para criar um grupo no Facebook

Para começar a criação de um grupo no Facebook basta ir à barra superior e escolher a opção Grupos.

Em seguida, do lado esquerdo, escolher a opção Criar grupo novo

O próximo passo é indicar as informações necessárias para definir o grupo:

Nome do grupo

Escolher a privacidade

Convidar amigos

Depois de indicadas as informações, é só carregar em Criar. Após a criação do grupo pode, por exemplo, personalizar o endereço Web do Grupo. Essa modificação é feita através da opção Definições do Grupo > Personalizar o grupo.

Além disso, o Facebook permite, de imediato, a personalização da capa do grupo, a possibilidade de adicionar uma descrição, a possibilidade de convidar membros e também a possibilidade de realizar uma publicação.

E está feito. Obviamente há muitas outras opções e funcionalidades que pode explorar.