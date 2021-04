Suite do Microsoft Office: 4 razões para usar e comprar a bom preço, claro!

A suite do Microsoft Office, usada pela grande maioria de empresas em todo o mundo, conferiu-lhe total popularidade e isso torna-se num bom mote para conhecer tanto o Office 2016, Office 2019 ou mesmo o Office 365.

Hoje mostramos 4 motivos pelos quais devemos conhecer e trabalhar com o Office e como é possível adquirir uma chave digital de forma exequível para todas as bolsas.

Suite do Microsoft Office

Apesar das alternativas, esta continua a ser mais cobiçada em todo o mundo. Seja pelas suas funções e estabilidade, seja pelo facto de ser totalmente intuitiva, a verdade é que o grande público desde cedo se habitou a esta poderosa ferramenta.

Então, porque é que pode ser importante usar o Microsoft Office, seja no trabalho, seja em casa? Ora vejamos:

Popularidade:

Ao ser utilizado em todo o mundo, todas as funções que temos no software permitem uma fácil adaptação tanto para novos empregos e empresas. Podemos fazer uma espécie de comparativo como um idioma: imagine falar a mesma língua em qualquer parte do mundo.

A vantagem da portabilidade de funções e conhecimentos é, sen dúvida, a sua grande mais-valia.

Comunicação:

Não há dúvidas, comunicar e colaborar de forma mais eficaz com as ferramentas da Microsoft é uma realidade.

Então, seja com o Outlook para o e-mail ou aproveitando os recursos do Word e PowerPoint, a verdade é que podemos tirar partido se os dominarmos. Mais ainda, é possível trabalhar literalmente na mesma página que outros utilizadores.

Profissionalmente falando, a facilidade de comunicação ajuda a reduzir erros e melhora a qualidade do serviço que oferecemos tanto na empresa como a eventuais clientes.

Produtividade:

Logo, a forma como foi pensada e desenhada a suite do Microsoft Office, acaba por nos ajudar a trabalhar com maior eficiência o que, por lógica, nos torna mais produtivos.

Por exemplo, o Excel não é apenas uma folha de cálculo. Esta poderosa ferramenta traz consigo ferramentas analíticas avançadas, que entre outras funções, permitem descobrir padrões e tomar decisões financeiras corretas.

Por outro lado, tarefas mais «pesadas» que eram realizadas apenas por profissionais de contabilidade, podem agora ser concluídas rapidamente por qualquer utilizador desde que possua a formação correta para o efeito.

Simplicidade:

Sem dúvida, este é um dos segredos da suite do Microsoft Office. Seja que versão for: cada um dos componentes da suite Office é de fácil utilização e inclui um sistema ajuda inline e online fácil, que torna simples compreender em caso de dúvida.

No entanto, o utilizador que congele numa função e/ou situação, pode pesquisar pelos mais variados guias de ajuda até encontrar a resposta que necessita.

Neste caso, da ajuda, existe mesmo apoio online com guias e tutoriais sobre como solucionar problemas relacionados.

Adquirir o Office 2016 ou Office 2019

Noão obstante, as diferenças entre o Microsoft Office 2016 e 2019 passam mais pelo aspeto visual do que propriamente pelo aspeto técnico.

Contudo, ambas as suites são ainda válidas, ao dia de hoje, com grande capacidade.

Em resumo, adquirir uma chave digital a bom preço nem sempre é fácil pelo que encontramos algumas oportunidades na rede como a da URCDkey.

Efetivamente, esta plataforma de venda online de chaves digitais dos mais variados softwares e jogos oferece descontos de 20% ao usar o cupão TT20% na aquisição de uma das seguintes licenças:

Sistema operativo: Windows 10 e combo

Existe ainda a possibilidade de poder adquirir o próprio sistema operativo, o Windows 10 junto ou em separado com a suite do Microsoft Office, com excelentes e com o mesmo código TT20%:

Ao longo da nossa vida, pessoal e profissional, e do uso da ferramenta Office podemos ir tornando em verdadeiros especialistas, seja em que ferramenta da suite for.