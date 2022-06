Sim, é com elevada certeza que é possível afirmar que o WooTechy iPhixer afirma-se neste ano de 2022 como um dos melhores e mais eficazes softwares de recuperação do iOS.

Sobretudo, casos comuns como ter o iPhone ou iPad congelado no logótipo da Apple, um ecrã branco permanente, preso no modo de recuperação, não consegue instalar atualizações, ecrã congelado, preso num ciclo de reinício ou de reinício contínuo, problemas como estes e muitos outros podem ser resolvidos de forma simples com recurso a um software inacreditavelmente fácil de utilizar para a recuperação do sistema iOS, o WooTechy iPhixer.

Na verdade, este artigo pretende mostrar tudo o que é preciso de saber sobre o WooTechy iPhixer enquanto ferramenta de resolução de problemas que acontecem em qualquer iPadOS/iOS/tvOS. A leitura deste artigo pode vir a ser uma grande ajuda, acredite.

O que é WooTechy iPhixer?

Assim, o WooTechy iPhixer é uma poderosa solução tudo-em-um capaz de resolver problemas de iPadOS/iOS/tvOS sem perda de dados, disponível tanto para Windows como para Mac.

De facto, é uma ferramenta indispensável para a reparação de dispositivos iOS.

Antes de tudo, podemos classificar este software como uma das soluções mais eficazes para resolver praticamente qualquer problema com dispositivos iOS, sejam eles pequenos ou grandes, que dispositivos como o iPhone e iPad podem apresentar.

Vantagens imediatas n recuperação do iOS

Intuitiva e fácil de utilizar sem que seja necessário ter qualquer conhecimento técnico prévio para a utilizar e desta forma poder reparar o iPhone/iPad/iPod touch.

Acima de tudo, o WooTechy iPhixer é conhecido pela sua excelente eficiência, simplicidade de funcionamento, compatibilidade completa e segurança na recuperação do iOS. Existem atualizações gratuitas ilimitadas e contínuas para sempre e período de experiência de 30 dias com garantia de devolução do dinheiro.

O WooTechy iPhixer é seguro de se utilizar?

Sim, descarregá-lo tanto para Windows e Mac é completamente seguro. Kaspersky, Trend Micro, McAfee, Norton, dão-no como aprovado e apresenta-se 100% livre de software malicioso e/ou vírus.

Por outro lado, este programa não armazena os dados do utilizador, assegurando assim que não há risco de fuga de dados.

Além disso, é compatível com todos os dispositivos e versões de tvOS/iOS/iPadOS; e desta forma, não danificará os dispositivos ou PCs.

Quantas versões do WooTechy iPhixer existem?

Primeiramente, é possível usar a versão experimental quaisquer sem custos, podendo assim verificar se o nosso dispositivo é suportado.

Em segundo lugar, é possível receber usufruir de 1 clique no modo de recuperação de entrada/saída e um excelente serviço ao cliente. No entanto, para desfrutar das características avançadas do WooTechy iPhixer, é necessário optar pela aquisição do mesmo.

O custo do software garante:

Ainda mais, com a versão completa, tem a garantia de:

poder resolver todos os problemas de tvOS/iOS/iPadOS,

poder reiniciar corretamente o iPhone quando este se mantém sempre a reiniciar,

Quando o ecrã do iPhone deixa de responder ao toque,

entre outros.

Nesse sentido, é possível comprar um plano mensal de WooTechy iPhixer para um dispositivo iOS por apenas $29,95, um plano anual para um dispositivo iOS por $39,95, e um plano vitalício para 5 dispositivos iOS por $59,95.

O que é que o iPhixer pode fazer afinal?

Eventualmente, o WooTechy iPhixer resolverá apenas em alguns minutos o problema que o iPhone pode apresentar, por mais sério ou complexo que este seja.

Resolver problemas no iOS

Na verdade, este software diz assegurar a resolução de problemas-chave do iOS, tais como:

Ficar preso no logótipo da Apple,

o ecrã preto da morte,

ecrã congelado,

falha de atualização,

iPhone bloqueado no modo DFU ou loop de arranque,

etc.

Obviamente, com o iPhixer podemos atualizar e restaurar os iDevices sem ser necessário utilizar o iTunes, permitindo desta forma evitar erros de códigos como os famosos 4005, 4010, e 4013.

Ao mesmo tempo, quando o utiliza para corrigir problemas comuns, o utilizador pode ter a plena confiança e garantia de que o dispositivo será devolvido ao seu estado original sem qualquer perda de dados.

Além disso, também pode ser utilizado para reiniciar o iPhone/iPad/iPod touch mesmo quando se esquece da palavra-passe. Embora este processo remova todos os dados do seu dispositivo, pode optar por fazer uma cópia de segurança com esta ferramenta.

Como usar o WooTechy iPhixer

1 - Descarregar e instalar

Definitivamente, há que descarregar o WooTechy iPhixer da página web oficial. Após a instalação, basta fazê-lo arrancar no Mac ou PC Windows. Depois, selecione o Modo Padrão, e em seguida clique no botão Next (Seguinte).

Antes de mais nada, utilize um cabo USB para ligar o iPad ou iPhone ao computador. O dispositivo deve ser desbloqueado antes de se avançar para o passo seguinte, pois a aplicação não o reconhecerá se este estiver bloqueado.

2 - Obter o Firmware

Igualmente, para aceder ao firmware do seu dispositivo iOS, selecione a opção Descarregar. O WooTechy iPhixer mostrará automaticamente a versão de firmware disponível e adequada ao dispositivo ligado. Poderá ainda escolher a versão desejada.

De maneira idêntica, o iPhixer avaliará o firmware e extrairá o programa antes de o fixar automaticamente quando o firmware tiver sido descarregado com sucesso.

3 - Reparação dos dispositivos iOS

Posteriormente já é possível dar início à reparação do iPad ou iPhone, clicando no botão Start. Durante este período, não é possível utilizar ou desligar o dispositivo, pois caso o faça o dispositivo ficará preso e deixará de funcionar. Uma vez concluída a reparação, pode reiniciar o dispositivo e utilizá-lo normalmente.

Todavia, se com o Modo Padrão não for possível consertar o dispositivo, pode-se usar o Modo Avançado. Selecione o Modo Avançado a partir da interface principal do programa, e basta seguir os mesmos passos que o Modo Padrão.

Contudo, o Modo Avançado limpará todos os dados do dispositivo se o Modo Padrão não conseguir resolver adequadamente os problemas iOS/iPadOS/tvOS.

Conclusão

Em resumo, ao escolher uma ferramenta de reparação de sistemas iOS, deve considerar e ponderar vários parâmetros e critérios. As características de cada software e o quão poderosas se apresentam, a segurança, a acessibilidade, a compatibilidade, o suporte técnico disponibilizado, a taxa de sucesso, a facilidade de utilização, o download gratuito e, importante as atualizações.

Sem dúvida, o WooTechy iPhixer pode ser aquela ferramenta que salva o dia. Se ainda persistirem as dúvidas então a melhor solução é mesmo experimentar!