A procura acabou! MMORC com preços mais competitivos para Windows, Office e muito mais

Conhecida pela sua competitividade, a MMORC é um dos principais líderes na venda de chaves digitais. Software e jogos online (para várias plataformas) tem vindo a ser a alegria de muitos e muitas.

Com um serviço de entrega acima da média, imediata, o catálogo com todo o tipo de software como o Windows 10 ou a suite de produtividade Office fazem as delícias de quem procura uma boa promoção.

Inegavelmente, a MMORC é uma das mais interessantes plataformas. Então, quem não conhecer, pode começar por visitar o site.

Depois, cabe conhecer e, importante, encontrar as melhores promoções, como, por exemplo:

MMORC: a plataforma dos melhores descontos

Primeiramente, iniciamos com um desconto de 37% ao utilizar o cupão: PPJ37

Com efeito, esta é uma das melhores listas de descontos com os melhores produtos:

Em segundo, chegam outros descontos, digamos interessantes, de 54%, com o cupão PPJ54

Em terceiro, apresentamos o maior desconto de todos, de 59% com o cupão PPJ59

Mais descontos de 37%? É aqui

Então, podemos continuar com 37% de desconto com o cupão PPJ37

Antivirus

Jogos:

Windows:

Office:

Project:

Visio:

Conjuntos de software ou Bundle

Windows server:

Formas disponíveis de pagamento?

Sobretudo, é preciso esclarecer que à semelhança de outras plataformas, a MMORC suporta pagamento PayPal.

Então, isso vai permitir obter o reembolso a qualquer momento em caso de problemas.

A saber, apresentamos a lista de todas as formas de pagamento:

Paypal

Credit Card by PayPal

BitCoin

Boleto BR

iTau BR

Oxxo MX

Webmoney

Qiwi

Western Union

Yamoney

Assim como, existe o serviço de apoio do site que pode ser feito através do email: support@mmorc.com

Como definir a MMORC?

Em poucas palavras, a MMORC é uma loja online, que pertence à Global Digital CDK Limited, cujo negócio principal está focado na venda de chaves difgitais para jogos e software, online a partir de Hong Kong.

Esta plataforma opera com as marcas mais conhecidas do mercado:

Steam

Origin

PSN

XBOX

Nintendo

etc

Todos os produtos podem ser encontrados aqui.