NOS: COVID-19 traz prejuízos na ordem dos 10,4 milhões

Além da saúde, a COVID-19 está a ter também um forte impacto na economia. O lay-off tem vindo a ajudar algumas empresas, mas os prejuízos são já avultados em algumas que podem mesmo vir a encerrar portas.

A NOS revelou recentemente os seus dados financeiros trimestrais e já se nota bem o impacto da COVID-19.

A NOS anunciou que teve um prejuízo de 10,4 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano. De referir que os lucros do grupo foram de 42,5 milhões no primeiro trimestre de 2019. Num comunicado enviado ao Pplware, é referido que “os resultados da NOS foram amplamente afetados pela pandemia COVID-19”.

Canais Premium e cinemas afetaram receitas da NOS

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a operadora refere que “a atividade operacional da NOS reflete as restrições impostas pela pandemia covid-19, nomeadamente as restrições à circulação e à atividade económica sentida desde o final de fevereiro”.

De acordo com as informações, ao nível das telecomunicações o impacto foi na receita nos canais premium (Sport TV, BTV e Eleven Sports). De relembrar que, face à pandemia, as operadoras passaram a disponibilizar gratuitamente este tipo de serviço. Relativamente ao segmento empresarial também houve algum impacto uma vez que algumas empresas reduziram significativamente custos. No que diz respeito aos cinemas o retorno foi muito baixo, uma vez que março foi o mês em que a pandemia teve impacto em Portugal.

Contas feitas, as receitas de telecomunicações baixaram 2,2% para 332,9 milhões de euros. As receitas de exploração recuaram 3% para 345,4 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. As receitas de cinema caíram 16,8% e as de audiovisuais 19,3%. Por causa dos canais premium, o segmento consumo teve uma quebra de 1,8%.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) caiu 4,6% para 152,7 milhões de euros.