Como guardar uma coleção de DVD para outros formatos com o WinX DVD Ripper gratuito?

O DVD não está morto! A prova disso é que a procura por software de conversão de DVDs para outros formatos de vídeo tem vindo a aumentar nos últimos anos e o WinX DVD Ripper é o exemplo perfeito dessa situação graças às suas constantes melhorias. Aliás, com o confinamento, muitas pessoas procuram este tipo de software. Pode ser uma boa altura de passar o filme do seu casamento para o computador.

Num instante, podemos descrever o WinX DVD Ripper como uma das melhores ferramentas gratuitas de conversão DVDs no que diz respeito a facilitar o backup, arquivo, edição e partilha e na conversão para os mais diversos tipos ou formatos de vídeo. [inclui GIVEAWAY]

WinX DVD Ripper o que é e para que serve?

Primeiramente, o WinX DVD Ripper foi aqui descrito, no segundo parágrafo, de forma totalmente simples: trata-se de um útil conversor de DVD para vários formatos de vídeo. Conforme temos vindo a perceber, as pessoas em casa, graças a esta pandemia, estão mais dispostas a passar os seus conteúdos em DVD para o computador.

Conforme nos foram chegando pedidos, desde o vídeo do casamento, do batizado, filmes com familiares que o tempo foi desvanecendo, tudo pode ser “restaurado” para um novo digital, o do seu computador e, como sugestão, a cloud.

Com mais de 350 perfis, o Winx DVD Ripper consegue converter qualquer imagem ISO ou DVD para:

MP4 (H.264/HEVC),

AVI,

WMV,

FLV,

MOV,

MPEG,

MP3, etc,

DVD de backup para o disco rígido/USB/NAS/Plex. Os serviços de streaming trouxeram outro rumo ao suporte físico de vídeo digital.

O ficheiro ripado pela aplicação pode depois ser visualizado no computador, numa smart tv, Android, iPhone, iPad, Xbox One S, PS4, etc.

Outra das grandes características deste software, no caso dos vídeos, é o facto de permitir então passar por cima da proteção de bloqueio de região dos DVDs.

Uso do CPU e o GPU

Agora, com a máxima utilização da aceleração do CPU e do GPU, com a tecnologia única de processamento de vídeo, a velocidade de conversão do DVD foi elevado para um nível que poucos alcançam.

Enquanto a qualidade original do vídeo é basicamente mantida, vamos poder consumir menos CPU, evitando o congestionamento do nosso PC, a geral causa problemas de sobreutilização e sobreaquecimento do CPU durante a conversão de DVDs.

WinX o Melhor DVD Ripper o melhor conversor DVD gratuito para MP4?

Surpreendentemente, existem 3 pontos distintos que colocam esta ferramenta digital como um dos melhores conversores, não mesmo no melhor. Porquê? Vejamos:

Cópia 1:1 do DVD para ISO ou MPEG2

Confortavelmente, esta é uma relação de qualidade 1:1, isto é, o conteúdo de um DVD é literalmente clonado, mas para outro suporte.

Então, o algoritmo do seu motor de conversão de alta qualidade, que inclui deinterlacing e codificação HQ ajustável, permitem ripar um DVD com perda impercetível de qualidade.

Conversão para formatos «económicos»

Na verdade, com a evolução da tecologia e dos codecs de compressão de alta qualidade, é possível obter vídeos convertidos de qualidade até 80% menores em tamanho.

Assim, vai ser possível ripar um DVD ou uma imagem ISO, por exemplo, para pequenos vídeos MP4 H.264 sempre com a qualidade delicada. Por exemplo, o ficheiro MP4 H.264 ripado é de 700MB ~1GB em vez de 8 GB para um filme completo, o que poupa 80% de espaço.

Rapidez da conversão

Portanto, tendo em conta o uso dos recursos disponíveis do nosso PC, CPU e GPU, vamos assistir a conversões até 47X mais rápidas.

A aceleração única de hardware de nível 3 e tecnologia de múltiplos núcleos são totalmente utilizados para converter um disco completo para MP4 com a duração de 5 minutos total do processo. Claro que, devemos sempre ter em conta o poder de processamento da nossa máquina.

Principais características

Analogamente a outras publicações, o WinX DVD Ripper não é uma novidade por aqui. Na verdade, este software tem-se mostrado sempre robusto e com capacidade de se reinventar a cada nova versão.

Ainda assim, importa sublinhar as suas principais características e que o definem com sendo um dos melhores do mercado aos dias de hoje:

Aceita qualquer tipo de DVD, onde se inclui: DVD da região diferente, DVD danificado, DVD com 99 títulos, DVD caseiro, DVD antigo, DVD não standard, DVD de séries de TV, DVD de novos lançamento, etc.

Converter DVD para MP4, H.264, HEVC, MPEG, WMV, AVC, MOV, AVI, etc.

Ripar DVD para iPhone, iPad, Android, Xbox, PlayStation e outros dispositivos

Clonar todo o conteúdo do DVD em pastas de imagem ISO e DVD

Editar o DVD em poucos cliques, como cortar, fundir, cortar vídeo, adicionar legendas, ajustar parâmetros.

Simples de utilizar

Quando arranca o WinX DVD Ripper, basta clicar no botão Disc, selecionar a origem correta do DVD e premir OK.

Seguidamente, deve ser escolhido o formato de saída de acordo com o pretendido. Além da opção recomendada, que é “MP4 Video”, existem outras como AVI Video, iPhone / iPad, Android Phone, WMV, entre outros.

Entretanto, podemos ver a lista de todos os “Titles” disponíveis. Se for um DVD com proteção Disney X-project DRM, além da proteção de codificação no próprio vídeo, também aparecerão 99 títulos. A maior parte corresponderá a versões incompletas do conteúdo, mas o WinX DVD Ripper é capaz de detetar qual é o título principal.

Basta então selecionar o título correto, definir a pasta de destino em Destination Folder, e clicar Run.

De forma muito rápida, o WinX DVD Ripper vai ripar o conteúdo, utilizando aceleração por hardware Level-3. Ou seja, além de o Encoder e Decoder serem feitos por hardware, também é feito Processing que recorre ao GPU.

Após aguardar uns minutos, o vídeo fica totalmente ripado no seu PC. Note que o WinX DVD Ripper Platinum está disponível para Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Vista, XP, 2003, 2000 (32 & 64 bit).

WinX DVD Ripper