Já imaginou uma app que potencializa hardware ao ponto de poder remover o fundo da sua câmara, gerar cenários virtuais, espelhar o ecrã do seu iPhone ou iPad, gravar vídeos segmentados e muito mais com apenas um clique? Esta é a grande proposta do FineCam 2.0, uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para melhorar a qualidade e a interatividade das nossas videoconferências e gravações.

Comecemos pelo princípio:

O que é o FineCam 2.0 e isso que potencializa videoconferências e gravações?

Em resumo, o FineCam 2.0 é um software que funciona como uma câmara virtual, permitindo a personalização dos nossos vídeo de acordo com as necessidades e preferências do utilizador.

Então, com este programa, podemos elencar as principais vantagens da app que potencializa a sua webcam:

Remover o fundo da sua câmara em tempo real, sem precisar de um chroma key ou de um ecrã verde;

Gerar cenários virtuais personalizados, escolhendo entre diversas opções de imagens ou vídeos;

Espelhar o ecrã do seu iPhone ou iPad, partilhando o que estiver a ver no seu dispositivo móvel com os seus interlocutores;

Gravar vídeos segmentados, sem se preocupar com o tempo ou o espaço de armazenamento;

Converter o smartphone numa webcam.

Ajustar o microfone e reduzir o ruído ambiente, melhorando a qualidade do áudio;

Escolher entre diferentes temas, que combinam layout, fundo, estilo de lente e conteúdo;

E muito mais!

Logo, o FineCam 2.0 é compatível com os principais aplicativos de videoconferências e gravação do mercado, como:

Zoom,

Skype,

Teams,

OBS Studio,

etc.

Além disso, por último, não podemos deixar de acrescentar que é uma app fácil de usar por qualquer utilizador, independentemente dos conhecimentos e, ainda, possui uma interface limpa e intuitiva.

Como funciona?

Simplificando, o FineCam 2.0 foi criado com a integração de algoritmos de inteligência artificial para processar e otimizar os nossos vídeos em tempo real.

Entre outros detalhes, o software é capaz de reconhecer o nosso rosto e separa-o do fundo, permitindo alterar o cenário conforme a nossa preferência. O software também deteta o movimento e a posição do seu corpo, adaptando o vídeo à sua postura.

Para usar o FineCam 2.0, apenas necessita de descarregar e instalar o software no nosso computador com o Windows (a versão para Mac ainda está em desenvolvimento) e selecioná-lo como sendo a nossa câmara padrão nos aplicativos de videoconferência ou gravação que mais utilize. Seguidamente basta abrir o FineCam 2.0 e explorar as suas funcionalidades.

Os modos de operação podem ser escolhidos entre diferentes modos:

Modo normal: mantém o fundo original da sua câmara;

Modo remoção: remove o fundo da sua câmara e substitui por uma cor sólida ou por uma imagem ou vídeo da sua escolha;

Modo geração: gera um cenário virtual aleatório ou baseado numa palavra-chave que escreva;

Modo espelho: espelha o ecrã do seu iPhone ou iPad na sua câmara virtual;

Modo partilha: partilha uma janela de aplicativo, um vídeo do YouTube, uma página web, um slide, um vídeo ou uma foto na sua câmara virtual.

Existe também a possibilidade de poder ajustar as configurações de áudio e vídeo, como:

Brilho,

Contraste,

Saturação,

Volume,

Ruído,

etc.

Outros pontos deste software?

1. Fácil de utilizar:

O FineShare FineCam possui uma interface intuitiva e de fácil utilização que permite-lhe iniciar a gravação de vídeo e a conferência em apenas três passos simples, sem necessidade de quaisquer competências técnicas.

2. Vídeo e áudio de alta qualidade:

O FineShare FineCam transforma o seu smartphone numa webcam de alta definição, ajudando-o a criar vídeos de nível profissional. Utilize a IA de voz para remover o ruído e alterar a sua voz.

3. Partilha de conteúdos simples mas poderosa:

O FineShare FineCam permite-lhe partilhar o ecrã do PowerPoint, ecrã do iPad/iPhone, páginas Web, janelas de aplicações, imagens, vídeos e vídeos do YouTube em tempo real, permitindo-lhe comunicar eficazmente as suas ideias e elevar o profissionalismo dos seus vídeos.

4. Ligar qualquer câmara:

Conecte facilmente a câmara do seu telefone, câmara digital, câmara DLSR, câmara de acção, webcam externa, ou webcam integrada, ou todas eles para FineCam. Não há limite para o número de conectados câmaras ligadas.

Quais são as principais vantagens e o que potencializa afinal?

Em resumo, o FineCam 2.0 oferece diversas vantagens para quem precisa fazer videoconferências ou gravações profissionais ou mesmo pessoais. Entre elas, sublinhamos:

Maior criatividade e personalização: poderá criar cenários virtuais incríveis e adequados mediante a necessidade, seja para uma reunião de trabalho, uma aula online, uma entrevista de emprego ou uma conversa com os amigos;

Maior privacidade e segurança: pode ocultar o fundo real da sua câmara e evitar que outras pessoas vejam o seu ambiente doméstico ou profissional;

Maior interatividade e engajamento: partilhar conteúdos relevantes e interessantes com a sua câmara virtual, como o ecrã do iPhone ou iPad, um vídeo do YouTube, uma página web, etc.;

Maior qualidade e desempenho: pode gravar vídeos segmentados sem limitação de tempo ou espaço de armazenamento, além de ajustar o áudio e o vídeo para obter a melhor qualidade possível.

Como adquirir o FineCam 2.0?

Caso este software seja do seu interesse, e considere que experimentar o FineCam 2.0 vai potencializar as suas videoconferências e gravações com inteligência artificial, basta aceder ao site oficial da FineShare e fazer o download da versão gratuita para testar por 14 dias.

Se optar por adquirir a versão completa, é possível optar diferentes planos de assinatura: mensal ou anual.

Não perca tempo e aproveite essa oportunidade de transformar as suas videoconferências e gravações em experiências incríveis com o FineCam 2.0!