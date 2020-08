Edraw Max: A Melhor Alternativa ao Microsoft Visio?

Muitas vezes utilizado em ambiente profissional, o Edraw Max é um software de diagramas e organogramas, simples de usar, com opção colaborativa e que permite apresentar resultados profissionais. Uma das maiores referências de produto do tipo é o Microsoft Visio, mas existem outras alternativas interessantes que escapam ao conhecimento de muitos.

Por isso, o Edraw Max torna-se a principal opção de software. Desenvolvido pela Wondershare, reúne recursos, imagens e elementos gráficos variados para viabilizar a criação simples de gráficos e diagramas para diversos propósitos. Nesta análise, exploramos os principais aspetos de Edraw Max para entender se ele é a melhor alternativa de programa gráfico ao Microsoft Visio.

Atributos do Edraw Max

Sem dúvida, o Edraw Max traz diversos recursos relevantes para utilizadores inexperientes e para profissionais gráficos:

Modelos e símbolos

Por exemplo, podemos encontrar bibliotecas bastante vastas de símbolos e modelos. Eles vêm aos milhares e servem tanto como inspiração quanto como pontos de partida para desenvolver trabalhos complexos.

Compatibilidade

Ademais, o Edraw Max permite a importação de ficheiros do Microsoft Visio ou exportar as criações para grande quantidade de formatos:

PDF,

JPEG,

Html,

Word,

Visio,

Evernote,

e muitos outros.

Versatilidade

Então, os menus do Edraw Max oferecem possibilidades enormes para diferentes necessidades. São mais de 280 tipos de diagramas possíveis – um potencial criativo muito acima de qualquer programa competidor.

Trabalho online

Importante, a versão mais recente de Edraw Max permite não apenas descarregar o programa para o computador pessoal, mas também a utilização da sua grande quantidade de ferramentas online, na cloud.

Experiência do utilizador

Sem dúvida, a interface do programa é muito intuitiva, combinando o visual limpo e despido de itens desnecessários, voltando à dinâmica de arrastar-e-soltar elementos diretamente de menus para o ecrã de trabalho.

Partilha

No entanto, além de oferecer um funcionamento colaborativo na nuvem, na versão online, Edraw Max também permite a partilha de trabalhos sob várias formas, individualmente ou em redes sociais.

Multi-idiomas

Igualmente, o Edraw Max oferece versões para vários idiomas, como:

Inglês,

Francês,

Alemão,

Japonês,

Chinês e

Espanhol.

Requisitos do sistema

Por um lado, muitos programas destinados a trabalhos gráficos, trabalham sob requisitos de sistema bastante específicos ou exigentes. Por outro lado, o Edraw Max está disponível para diversos tipos de sistemas operativos e sem pesar demasiado.

Sobretudo, o programa é compatível com os sistemas operativos:

Windows 2000,

Windows 2003,

Windows 2008,

Windows Vista,

Windows 7,

Windows 8 e

Windows 10 (32 ou 64 bits).

Similarmente, também pode ser executado em computadores Mac OS X 10.10 ou de versão superior e com diversas versões do Linux: Debian, Ubuntu, Fedora, CentOS, OpenSUSE, Mint, Knoppix, RedHat, Gentoo, entre outras.

Todavia, o Edraw Max também pode ser utilizado exclusivamente a partir da nuvem. Para esse caso, basta que o computador tenha conexão à Internet adequada e que o navegador e o sistema suportem o funcionamento do programa.

Porquê usar o Edraw Max?

Tanto quanto visto até agora, o Edraw Max é um programa especialmente útil para pessoas que precisam diagramas e outras soluções gráficas de boa qualidade, mas não têm conhecimento ou interesse em especializar-se em conhecimentos específicos.

Surpreendentemente, o programa oferece uma ampla gama de ferramentas, organizadas de maneira simples, para uma experiência de uso intuitiva.

Acima de tudo, um dos principais atributos do software são os 280 tipos de diagramas-padrão, que podem ser personalizados com inúmeros elementos gráficos, conforme os mais variados usos.

Por exemplo, alguns dos modelos são:

Diagramas básicos

Infográficos

Fluxogramas

Organogramas

Mapas mentais

Ilustrações científicas

Gráficos para estatística

Gráficos para marketing

Gráficos organizacionais

Canvas analíticos

Mapas conceituais

Plantas de construção

Diagramas elétricos

E muitos outros

Adicionalmente, o Edraw Max é um programa de preço competitivo (colocamos todos os detalhes mais abaixo a respeito abaixo) que pode ser integrado para uso empresarial e de partilha rápida – via link, código embebido ou código QR, entre outras possibilidades.

Por isso, destaca-se como uma boa solução para uso empresarial e trabalho em equipa.

Como usar o Edraw Max?

Por conseguinte, a criação de um diagrama novo no Edraw Max é feita em poucas etapas:

Identifique no menu principal do programa um dos 280 modelos, para servir de base para o seu gráfico. O critério de escolha é funcional, o que facilita a seleção. Defina o tema do modelo: se já escolheu o tipo de gráfico que deseja fazer, agora deve selecionar o visual que ele deve tomar. Personalize o modelo selecionado. O ecrã de trabalho trará os menus com os elementos pertinentes para compor o modelo que desejar ter como resultado: símbolos, imagens e tipografias podem ser combinados nessa etapa, clicando e arrastando os itens para o ecrã. Quando completo, guarde o ficheiro. Poderá também imprimi-lo, exportá-lo ou partilhá-lo em poucos cliques.

Custo

Muito importante, os custos do Edraw Max variam conforme a exigência do utilizador.

Por outras palavras, existem diversos tipos de licenças para diferentes finalidades. Verifique abaixo que muitos dos valores são bastante competitivos com programas concorrentes de qualidade similar.

Licença individual

Por certo, a licença padrão é a individual, que serve para dois dispositivos, dá acesso a todos os recursos e a 1GB de espaço em nuvem, e se divide nos subtipos:

Perpétua – 169€. Software licenciado indefinidamente, incluindo 3 anos de atualizações gratuitas. Três anos de serviço de suporte. Compatível com Windows e Mac.

Vitalícia – 229€. Software licenciado indefinidamente, incluindo atualizações gratuitas vitalícias. Serviço de suporte ilimitado. Compatível com Windows, Mac e Linux.

Subscrição – 95€. Software licenciado por um ano. Serviço de suporte de um ano. Compatível com Windows.

Planos de negócios

Em síntese, este plano consiste em licenças Perpétua, Vitalícia e de Subscrição, no que diz respeito ao período, compatibilidade de sistemas e funcionalidades disponíveis.

Aqui, a diferença passa pela quantidade de utilizadores que utiliza o mesmo programa pode ser ampliada, alcançando valores de pagamento mais vantajosos do que individualmente.

Ao mesmo tempo, as possibilidades de assinaturas abrangem de um a vinte utilizadores. Caso a necessidade exceda os vinte utilizadores, os valores podem ser negociados de modo ainda mais flexível, diretamente com a empresa.

Plano Académico

Em resumo, esta ferramenta destinada a clientes que utilizarão o programa sem fins lucrativos, o plano está dividido em três tipos de assinatura:

Subscrição – 66,5€. Duração de um ano. Compatível com Windows, concede garantia de atualizações de um ano e serviço de suporte de um ano.

Vitalícia – 118,30€. Permite usar o software licenciado indefinidamente e dá três anos de atualizações incluidas. Compatível com Windows e Mac OS, concede garantia de atualizações de três anos e serviço de suporte de três anos.

Vitalícia (2) – 160.30€. Licença de uso perpétuo. Compatível com Windows, Mac OS e Linux. Concede garantia de atualizações vitalícias grátis e serviço de suporte ilimitado.

Assim sendo, as três assinaturas académicas dão acesso total a todos os recursos, incluem 280 tipos de diagramas, incluem uma licença para dois dispositivos e 1 GB de armazenamento na nuvem.

Prós e Contras

Prós

Programa leve

Bibliotecas com bastantes recursos úteis e bem-organizadas

Modelos e temas bastante diversos e realmente úteis

Permite a criação de diagramas dinâmicos

Oferece várias opções de exportação e partilha

Oferece tutoriais

Preço competitivo

Teste grátis de 15 dias e garantia de devolução de dinheiro de 30 dias

Contras

O suporte é limitado em algumas licenças

Compatibilidade limitada com sistemas operativos, a depender da licença paga

Consideração Finais

De facto, muitos profissionais já estão adaptados à boa funcionalidade do Microsoft Visio. Este software oferece muitas funções e uma dinâmica de uso já familiar. Porém, o Edraw Max tem vindo a ganhar força no ramo dos programas de criação de diagramas e não é à toa: o Edraw consegue entregar tanto ou mais do que o Visio, com grande quantidade de ferramentas e a um preço reduzido.

Em conclusão, devido à boa compatibilidade e ao período de teste gratuito, pode ser seriamente encarado como uma alternativa eficaz para aumentar produtividade e reduzir custos.