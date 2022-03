Criar, editar e modificar ficheiros PDF deixa de ser um quebra-cabeças

Para muitos utilizadores criar, editar e modificar ficheiros PDF pode ser algo muito complicado, mesmo nos dias de hoje, com a variedade de ferramentas à disposição.

Com a vulgarização do formato PDF e sendo um dos mais utilizados para transmissão segura de informação, existem softwares pensados para ajudar, como é o caso de SwifDoo PDF. Sem dúvida, uma surpresa e lufada de ar fresco na gestão de arquivos em PDF.

Como definir o SwifDoo PDF?

Na verdade, estamos perante um robusto programa que se apresenta de forma simples e intuitiva, acessível a todos os utilizadores.

No entanto, destaca-se também o facto de trazer consigo um vasto conjunto de mecanismos que permitem criar, editar e modificar ficheiros em PDF.

Importante, não foi esquecida uma das funções que mais utilizadores procuram aquando da edição de vários PDF: juntar vários documentos em apenas um ficheiro, onde podemos incluir a possibilidade de excluir textos desnecessários ou excessivos.

Principais recursos além de criar, editar e modificar PDF:

Assim, o software aqui em questão é muito completo e pela sua simplicidade mas, em simultâneo, o seu poderio, encontramos funções como:

Adicionar elementos personalizados,

Recortar ficheiros,

Adicione imagens ou links a qualquer momento,

Converta os seus documentos nos formatos de PowerPoint, Word e Excel,

Proteger um PDF,

Criar anotações no PDF.

Tudo isto, claro, debaixo de uma manta de simplicidade gratificante para qualquer utilizador, independentemente dos conhecimentos mais ou menos avançados.

Outras vantagens SwifDoo PDF: assinatura digital

Sobretudo, para quem necessita assinar digitalmente um documento (por exemplo: um acordo, contrato ou uma simples carta de comunicação), pode utilizar perfeitamente os recursos do SwifDoo PDF para tal função.

Acima de tudo, também é importante sublinhar que esta aplicação oferece a possibilidade de compressão de ficheiros PDF de forma a que o seu tamanho fique reduzido para armazenamento mas com a devida qualidade de forma a não comprometer a informação contida.

Mas, como funciona o SwifDoo PDF?

Atualmente, já definidos os principais pontos do SwiftDoo PDF, podemos explicar abaixo o simples funcionamento do programa. Ora vejamos.

O menu é extremamente intuitivo e logo na frente vemos as opções disponibilizadas.

O destaque, na nossa opinião, passa pela possibilidade de converter PDFs volumosos de apenas uma vez.

Por outro lado, e como referido, ainda no menu principal vamos encontrar a função direta de juntar vários documentos em apenas um.

De resto, acredite, basta seguir as instruções do menu principal: simples como isso.

Ferramenta online gratuita

Simultaneamente, querendo marcar posição no mercado dos PDF, o SwifDoo PDF apresenta também a sua ferramenta de conversão online, gratuita.

Logo, basta visitar este link para poder aceder a um conjunto interessante de ferramentas como:

converter PDF para Word, Excel ou Powerpoint,

PDF para HTML,

Ou ainda PDF para imagem

Muitas outras, incluindo o sentido oposto da conversão.

Não é uma mais-valia?

Conclusão

Em conclusão, podemos definir o SwifDoo PDF como um software bem pensado, útill, que tanto permite a leitura como a edição do formato PDF e distinta a outras alternativas.

Na verdade, e como é referido uns parágrafos mais acima, existem alternativas no mercado, incluído o próprio Word mas o que o distingue são precisamente as funções listadas e a facilidade específica com que se opera com o software.

Por último, desde edições simples até edições mais avançadas, passando pelas conversões de diferentes tipos de ficheiros e formatos, este um programa que, rapidamente, chama a atenção de qualquer utilizador.

Preço

Não há bela se senão, é verdade. O software é bom? Sem dúvida. Cumpre o que diz fazer? Sim, sem falha. Então, neste caso, todos os cêntimos se podem justificar.

Resumindo, recomendamos neste link a consulta dos preços disponíveis que vão desde a assinatura mensal, anual ou compra permanente. A versão online, continua gratuita.