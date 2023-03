O WhatsApp não para de criar novas funcionalidade ou de melhorar as muitas que já tem presentes. Muitas vezes inspira-se noutros serviços para o conseguir, mas estas acabam sempre por ser do agrado de todos. A mais recente vem trazer para o WhatsApp as mensagens de vídeo.

Apesar de ter começado como um serviço de troca de mensagens escritas, o WhatsApp rapidamente cresceu e recebeu novas forma de comunicar. Estas vão sendo renovadas e melhoradas, sempre para dar o máximo aos utilizadores, para que estes as explorem de forma completa.

As novidades são também uma constante deste serviço da Meta, que as vai apresentado de forma gradual e para testes. Descobertas muitas vezes de forma não desejada, mas a verdade é que todos gostam de saber o que está a ser preparado com alguma antecedência.

A mais recente novidade está aparentemente focada nas mensagens que podem ser trocadas. Estas vão evoluir ainda mais, abandonando o formato de texto e até o de áudio. Em breve passam também a poder ser enviadas mensagens de vídeo entre utilizadores.

Esta novidade está já a ser desenvolvida pelo WhatsApp e está a ser testado internamente nas suas equipas. Permitirá que sejam gravadas mensagens com a câmara, que depois são enviadas para qualquer destinatário, tal como acontece atualmente com as mensagens de áudio que muitos usam diariamente.

Do que se sabe, estas mensagens de vídeo vão ter a duração máxima de 60 segundos, quando forem disponibilizadas aos utilizadores. Por agora, esta novidade está a ser desenvolvida primeiro para a versão iOS do WhatsApp, devendo depois ser alagada ao Android de a outras plataformas.

Esta será uma excelente adição para o WhatsApp, que assim tem ainda mais formas para os utilizadores comunicarem. Em breve poderá ser experimentada e avaliada, para mostrar tudo o que tem para oferecer aos utilizadores.