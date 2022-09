Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como ligar 2 monitores à minha placa de vídeo só com 1 HDMI?

Boa tarde, Como posso ligar dois monitores a um desktop tendo a placa de vídeo apenas 1 saída HDMI e não tendo saída VGA. Refiro que a placa de vídeo é uma Nvidia GTX 1050TI. Obrigado

Resposta:

Pelo que consegui ver, essa placa tem 3 saídas de vídeo: HDMI (imagem e som digitais), Displayport (imagem e som digitais) e DVI (imagem digital e analógica).

Ou seja, tem aqui a possibilidade de ligar 3 monitores, desde que utilize as interfaces certas.

Para ligar um monitor HDMI extra, pode utilizar um adaptador Displayport > HDMI ou um adaptador DVI > HDMI, onde neste último caso perderá o som. Pode ainda utilizar um adaptador DVI > VGA, tirando assim partido da velha interface analógica de imagem.

Os adaptadores rondam os 5€.

[Respondido por Hugo Cura]

Posso dar cancelamento de ruído aos meus headphones novos?

Boa tarde, Tenho uns headphones recentes e bons, mas que não tem cancelamento de ruído. Existe alguma aplicação Windows, que possa fazer esta funcionalidade para reduzir os ruídos incómodos enquanto estou a trabalhar em ambientes ruidosos? Existem aplicações para fazer esta função nas videoconferências, mas não encontro nenhuma para utilizar apenas para cancelamento de ruído ambiente. Obrigado e cumprimentos, Pedro N

Resposta:

Pedro,

O que pretende não existe, não é fisicamente viável. O cancelamento de ruído nos headphones trabalha com a gravação do som ambiente, reproduzindo instantaneamente uma fase invertida desse mesmo som, de modo a cancelá-lo.

Utilizando um microfone comum para fazer essa gravação, iria estar influenciado por diversos fatores, desde o posicionamento (que seria diferente do com que chega a cada uma das orelhas) à precisão de captação (por não ter sensibilidade adequada), onde o som chegaria aos diferentes locais em alturas diferentes.

Após isso, ainda teria de ser capturado pela placa de som (que introduz algum atraso), ser processado (mais atraso) e ser reproduzido. Estes atrasos iriam inviabilizar o processo.

Portanto, a solução é precisamente a que é vendida: um conjunto totalmente preparado para o efeito.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo reduzir o consumo de recursos no Windows?

Boa Tarde Pplware, O meu computador Windows 11 (Asus UX533FD) tem sempre o processo "System" acima de 15% de utilização chegando aos 25%. Já tentei de tudo, reinstalei drivers, desativei funções.

Resumindo segui todos os possíveis tutoriais na internet sem sucesso. Inclusive, atualizei para a nova versão do windows 11 que piorou a situação. Neste momento estou desesperado e sem saber o que fazer. Queria evitar formatar o PC pois iria dar-me muito trabalho, sugerem alguma solução? Cumprimentos, José Miguel Pinto

Resposta:

José,

Infelizmente há muitas razões que podem originar esse comportamento, que se trata da imagem do kernel e controla toda a comunicação com o hardware, processos e gestão de memória.

Sendo que já tentou alguns procedimentos, sugiro que experimente a alteração de parâmetros em 2 dos serviços que podem influenciar o comportamento do ntoskrnl.exe (processo System).

Pode copiar o texto abaixo para o bloco de notas, guardar como test.reg, abrir e aceitar submeter as alterações no registo do Windows.

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001­\Services\TimeBroker] "Start"=dword:00000003 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001­\Services\SysMain] "DisplayName"="Superfetch" "Start"=dword:00000003

Ou então, manualmente, pode abrir o registo do Windows, navegar nos 2 caminhos descritos e criar/alterar os atributos referidos.

É uma tentativa, sem garantias de resolução do problema. É natural que uma instalação limpa resolva o problema e infelizmente poderá ter de ser essa a solução.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Posso transmitir a câmara do PC para apps como Instagram ou o TikTok?

Boa tarde. Existe algum software que permita fazer live a partir do PC via web cam para aplicações em que normalmente se faz por Android tipo tik tok ou até instagram? Muito obrigado Luís Costa

Resposta:

Luís,

Esse cenário normalmente não é contemplado pelas apps que está a referir. Estas estão presentes no smartphone usam a câmara presente para fazer a captura de vídeo, seja para fazer lives ou simplesmente gravar e publicar.

Ainda assim, e ignorando a limitação das apps, temos uma solução que pode usar. O software Open Broadcaster Software é a solução mais simples e mais robusta para conseguir o que pretende.

Para complementar, necessita de um software que consiga fazer a ligação ao serviço e a partir dali fazer o streaming. Deixamos duas soluções abaixo, uma para o Instagram e outra para o TikTok:

Instagram - Use o software YellowDuck

TikTok - Use o software TikTok Live Studio

Com a conjugação destas ferramentas, eventualmente entre si, conseguirá realizar parte do que pretende.

Tenha apenas presente que não vai usar o smartphone, mas sim clientes que irá instalar no desktop e usar a câmara deste ou outra externa que tenha ligada.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque será que se desligar o meu PC no fim dos jogos?

Exmos. Srs. Venho por este meio pedir a vossa ajuda sobre uma situação que tem acontecido no meu PC. Desde algum tempo que quando acabo de jogar, o PC trava, tendo que reiniciar para voltar a usá-lo. As temperaturas mantêm-se dentro dos 65º tanto na CPU como na GPU, e embora consiga jogar mais de 1 hora sem problemas, assim que saio do jogo o PC bloqueia. Já mudei de pasta térmica, de cooler, o PC está arrumado por dentro para uma boa circulação de ar. As características do PC são: MB ASUS H81M-P

CPU Intel Core I5 4570 + Cooler Master X-DREAM I117

16 GB DDR3 G-SKILL RipjawsX (2X8GB)

GPU ASUS TUF GeForce GTX 1650

1X SSD 1TB Sandisk SSD PLUS

1X HDD 1B Toshiba PC-L200 VENTILAÇÃO FRENTE X2 120mm + TOPO x1 120mm + TRASEIRA x1 120mm Desde já agradeço a ajuda que me possam prestar para tentar resolver este problema. Atentamente, José Pires

Resposta:

José,

É normal que num PC que atinge valores elevados de temperatura o sistema se proteja para impedir que sejam evitados problemas.

No entanto, e dado que refere que a temperatura do seu PC não atinge valores anormalmente elevados, o problema não deverá estar aí.

O que pensamos ser a origem do problema é o próprio software do jogo ou, eventualmente, os drivers da placa gráfica ao mudar para o sistema normal.

Assim, o que pensamos ser útil é que procure atualizar os drivers do equipamento, com particular atenção para a parte gráfica.

Não se fique pelo que o Windows ou o fabricante do PC oferece, mas que vá ao fabricante da placa gráfica e ali encontre as mais recentes atualizações.

Pode ainda usar estas duas apps nativas do Windows para detetar eventuais problemas com o hardware:

Performance Monitor

Windows Memory Diagnostic

Basta escrever estes nomes na pesquisa do Windows e terá acesso a estas propostas, simples de usar.

[Respondido por Pedro Simões]

