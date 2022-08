Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Qual a importância dos Ghz e o K nos processadores?

Boa tarde. Gostaria de saber a importância dos Ghz e o K nos processadores. Obrigado Vitor

Resposta:

Vítor,

Especificamente nos processadores Intel, o K no nome do modelo significa que o multiplicador do processador está desbloqueado. Trata-se de um parâmetro avançado (acessível a partir da BIOS) que multiplica a frequência base do sistema (Bus), resultando na frequência de funcionamento.

Quando está definida como Auto, o valor do multiplicador altera dinamicamente dependendo da carga exigida. Já se o definir manualmente, não só poderá forçar a que a velocidade de relógio (os tais GHz de que fala) fiquem no valor padrão, como pode forçar que fique acima (overclock) ou abaixo (underclock).

A velocidade de relógio, medida em GHz, é o número de ciclos de processamento feitos em cada segundo. De forma grosseira podemos dizer que, quanto maior o número de ciclos de processamento por segundo, mais rápido é o processador. Atualmente isto não é tão linear assim, porque há muitas outras questões envolvidas, mas é este o conceito base.

[Respondido por Hugo Cura]

Dúvidas complicadas com os carregadores do iPad num Xiaomi?

Boa tarde, Primeiro de tudo, parabéns pelo vosso excelente trabalho! Sigo-vos diariamente já há uns bons anos. Uma questão que me surgiu no outro dia. Antigamente os carregadores de telemóveis eram relativamente lineares, 5V 1A ou 2A. Um telemóvel que usava um carregador de 5V 1A podia ser colocado num de 5V 2A porque ele só iria usar a potência necessária. E agora, como funcionam os carregadores rápidos? Pelo que me apercebi eles carregam até certa percentagem da bateria com 7 amperes depois ao aproximarem-se do final e reduzem a potência de carregamento. Como é que este mecanismo funciona? Existe alguma espécie de comunicação do telemóvel com o carregador onde o telemóvel dá a ordem ao carregador, ou é o telemóvel que faz a gestão da corrente que recebe? Tenho um carregador rápido da Xiaomi (5V 3.0A 15W, 9V 3.0A 27.0W, 10.0V 2.25A 22.5W, 11.0V 3.0A 33.0W, 12.0V 2.5A 30W, 15V 2.0A 30W, 20V 1.65A 33.0W) que quando coloco a carregar o iPad demora séculos a carregar! Parece que está a usar a função mais lenta do carregador, demora mais de 8 horas, enquanto no carregador original demora apenas umas 2 horas. Se este carregador tem 33W de potência e carrega-me o telemóvel numa hora porque que demora 8 a carregar o iPad? Pergunta para o site: Tenho um carregador rápido da Xiaomi com 33W de potência que carrega o meu telemovel Xiaomi em 1:30h, porque que demora 8 horas a carregar o meu iPad? ou Tenho um carregador rápido da Xiaomi com 33W de potência que carrega o meu telemovel Xiaomi em 1:30h. O carregador original da Apple demora 2 horas a carregar o meu iPad. Porque que quando carrego o Ipad com o carregador da Xiaomi demora 8 horas? Obrigado antes demais! Cumprimentos, Bruno Luz

Resposta:

Bruno,

Atualmente, um “carregador rápido” não é um mero transformador. O carregador tem um chip interno, com determinada tecnologia, que comunica com o chip de carregamento do smartphone, sendo capaz de fazer um carregamento adaptativo de forma a ter grande otimização e a poupar a vida da bateria, evitando criar demasiado “stress” nas células.

Deixo alguns exemplos de tecnologia de carregamento rápido:

QuickCharge (QC) da Qualcomm, existente nos smartphones com SoC Snapdragon

VOOC da Oppo

Dash Charge da OnePlus

Adaptative Fast Charging (AFC) da Samsung

Algumas das tecnologias são compatíveis entre elas mas, quando não há compatibilidade, é utilizada uma combinação de tensão/corrente padrão, que geralmente é precisamente na ordem dos 5V/1A (ou até menos). É esta a justificação para o que está a passar. Provavelmente será mais rápido utilizar um carregador antigo dos mais potentes (10W, com 5V/2A) para carregar o iPad, que estar a utilizar um carregador com tecnologia específica, com carregamento rápido não compatível.

[Respondido por Hugo Cura]

Que placa de som ter no novo PC para uma qualidade superior?

Olá e bem hajam. Passo pelo pplware todos os dias, mas é a primeira vez que coloco uma questão no consultório. O meu velhinho PC com o Sistema Operativo Windows XP e placa de som nativa da Realtek (offboard) faleceu. O disco rígido ao fim de 20 anos finou-se e com esta desgraça lá se foi o som espetacular que tinha a bombar para ouvir música a partir do PC. Morreu há cerca de 2 anos. Comprei então um novo PC, numa loja franchising de uma marca bem conhecida, com as seguintes caraterísticas: Windows 10 Pro, versão 21H2, compilação 19044.1889

Processador Intel(R) Core(TM) i5-10400F CPU @ 2.90GHz

Sistema operativo de 64 bits, processador baseado em x64

RAM instalada – 8,00 GB, DDR4 SDRAM

Motherboard ASUS PRIME H410M-R com Chipset Intel H410 (Comet Lake PCH-V)

Placa gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650 (TU117-300) [ASUS]

“placa de som” da Realtek soldada/embutida na Motherboard (onboard) Tenho há cerca de 10 anos um sistema de som 5.1 ligado ao PC – colunas Logitech Z-5500 (potência de 500 Watts e com um peak power de 1000 Watts, tem ligação de cabo óptico). Com o meu defunto o som foi sempre espetacular (com o volume a 1/3 já tinha os vizinhos a perguntarem-me se estava tudo bem). Baixas, médias e altas frequências sempre fantásticas. Na loja onde comprei o PC queixei-me que não estava a gostar da qualidade do som do novo computador. Disseram-me que era um PC mais virado para o gamming e que para ouvir música não era o mais apropriado. Decidi então comprar uma placa de som offboard. Venderam-me e instalaram-me a placa Sound Blaster Audigy 5 RX da Creative (tem ligação de cabo óptico). Tanto na placa nativa e embutida da Realtek como na placa instalada da Creative o som continua execrável. Parece que estou a ouvir um rádio transistor. Já percorri todas as definições dos equalizadores e nada resolve. Comprei, inclusivamente e na tentativa de melhorar o som, um cabo óptico. As melhorias foram pouco significativas. O que me aconselham? Uma placa de som externa USB? Qual? Instalar outra placa de som offboard? Qual? Obrigado, Luís Dias

Resposta:

Luís,

A placa de som que acompanha o seu novo PC não é de todo a mais interessante, em especial para alguém como o Luís que quer uma qualidade acima da média para o som.

Já a placa que adquiriu teria tudo para aumentar de forma exponencial a experiência de som no novo PC, o que aparentemente não aconteceu.

Esta última situação é certamente estranha, mas que terá de ter uma solução, para assim ter de volta a qualidade sonora que pretende.

Antes de avançar para soluções externas, que certamente vão resolver o seu problema, existem algumas provas que poderá realizar para tentar contornar o problema.

A mais básica é garantir que o dispositivo de saída de som que está a ser usado é mesmo a nova placa de som que instalou. Basta olhar para o ícone de som na barra de tarefas e ver ali qual está a ser usada.

Depois disso, e este é um passo essencial, deverá garantir que está a usar os drivers mais recentes para a nova placa de som, procurando-os diretamente no site da Creative. Pode ainda ver as definições do Windows para tentar encontrar alguma opção erradamente alterada.

Se ainda assim o problema se mantiver, deve procurar então alternativas mais efetivas. A escolha de uma placa de som externa é uma certeza, em especial com ligação USB, para garantir boas velocidades de comunicação com o PC.

Algo que deve fazer também é mostrar a quem vendeu essa placa da Creative que existe um problema com a mesma e tentar pedir ajuda para resolver o problema, mesmo que com recurso direto ao fabricante.

[Respondido por Pedro Simões]

Como fazer baixar o uso da memória RAM no windows 11?

Bom dia, Saudações. Sabem alguma coisa de como fazer baixar o uso da memória RAM no windows 11? Troquei recentemente de portátil e com o windows 10 tudo funcionava bem e sem stress. com o windows 11, por vezes o uso da RAM dispara para os 16GB o próprio arrefecimento dispara que parece um avião a levantar voo. Haverá forma de estabilizar isto? Cumprimentos, André Gomes

Resposta:

André,

A Microsoft tem tentado por tudo reduzir ao máximo o consumo de recursos no Windows 11, colocando, sempre que possível, as aplicações em pausa.

Este é um processo gerido pelo próprio sistema operativo e com algumas limitações óbvias e que não são simples de contornar,

Claro que os utilizadores podem ajudar neste processo e detetar quais as apps que estão a consumir estes recursos.

Para isso deve abrir o Gestor de Tarefas e ver ali quais as apps que estão a consumir mais RAM e processador.

Uma vez identificadas, devem ser atualizadas para as versões mais recentes e que podem corrigir consumos anormais. Caso se mantenha o problema pode considerar trocar por outras mais eficientes.

Também no Gestor de Tarefas pode consultar as apps que estão no arranque e que não precisa que estejam a correr em segundo plano. Essas devem ser removidas do início e abertas apenas quando fizerem falta de form real.

Infelizmente não existe uma receita universal e deve, por isso, procurar ajustar o seu sistema ao que tem presente e tentar assim encontrar o ponto de equilíbrio que procura.

[Respondido por Pedro Simões]

Um teclado em espanhol fará muita diferença no meu novo PC?

Srs. sou pessoa de idade avançada mas acompanho com limitações òbviamente a tecnologia informática e, aí 2 pedidos de esclarecimento: Sou cliente de diversos artigos na AMAZON.ES e, tenho vindo a considerar quando em época de descontos a adquirir um pc portátil mas quando leio os detalhes deparo que o teclado vem com o QUERTY espanhol. Fará muita diferença do Português ou vossa experiência aconselha pedir - se possível - com o nosso idioma? Outra: Alternativa ao portátil, estou considerando um mini pc de secretária, que os há com 16 GB de Ram e 500 Gb SSD,os quais são menos onerosos que os portáteis com estas qualidades e,uma vez que disponho já de teclado e monitor pertencente a pc que agora informa o W10 não dispôr de tecnologia para update ao W11. Cito ainda que não uso o pc para jogos. Em ambos os casos com os 16GB e 500 GB SSD, que marcas sugerem que dentro de valores semelhantes tenham outra mais característica? Com os meus melhores cumprimentos Carlos Gil

Resposta:

Carlos,

Acerca do esquema de teclado, há diversos símbolos/caracteres que diferem relativamente ao teclado português. No teclado espanhol existe o Ñ no lugar do Ç, os símbolos de interrogação e exclamação invertidos no lugar dos « e », entre outros. Veja como é o teclado:

Poderá habituar-se a esse teclado, ou usar o teclado de idioma português nas mesmas teclas, colando para isso autocolantes com a tecla correta (só preciso de trocar o idioma do teclado no sistema operativo):

Quanto à outra questão, se utiliza o computador em casa e não necessita de portabilidade, e já tem monitor e periféricos, então um Mini PC será mesmo a melhor opção. Fica mais em conta e é mais modular.

Não lhe vou sugerir um modelo em específico, mas temos testado Mini PCs de grande capacidade, como é o caso de alguns modelos da Beelink e da Chuwi. Há para todos os preços, e há outras marcas equivalentes, se certamente verá nos produtos relacionados.

Como nota final, o facto de não ter um computador com capacidades “teóricas” para o Windows 11, não é de todo preocupante. Ignore o facto de não usar o Windows na versão mais recente, pois as vantagens (se é que lhe podemos chamar mesmo de vantagens) são residuais.

[Respondido por Hugo Cura]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.