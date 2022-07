Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Porque não fica o ecrã do smartphone perfeito na TV?

Boa noite. Antes de começar gostaria de expressar a minha simpatia pelo vosso site. Tenho uma dúvida em relação ao espelhamento do ecrã do telemóvel na televisão. Tenho um Xiaomi 12T pro e quando o espelho na TV OLED da LG não consigo que a televisão se apresente totalmente preenchida com o ecrã do telemóvel. Fica uma faixa preta por baixo e outra por cima e ainda outra do lado esquerdo. É possível, com a alteração de alguma definição do telemóvel ou da televisão ficar com o ecrã da TV totalmente preenchido? Obrigado. Em anexo envio uma fotografia a ilustrar a situação. Cumprimentos, Alexandre Martins

Resposta:

Alexandre,

Primeiro que tudo, na TV temos uma proporção de imagem de 16:9, e no telemóvel provavelmente será algo como 21:9, pelo que logo por aí, levará a que parte do ecrã não esteja preenchido, sob pena de serem cortados conteúdos.

No entanto, pela mesma lógica, no que respeita ao lado esquerdo não deveria acontecer isso. O mais provável é que a origem desse desajuste de imagem seja do smartphone.

No entanto, na maior parte das TVs (onde se inclui a LG), é possível ajustar o Zoom da imagem, com diferentes parâmetros disponíveis. Dependendo do modelo da TV e do controlo remoto, poderá ter uma tecla direta para essa funcionalidade no controlo remoto, ou então encontrará essa opção nas definições de imagem. Mas, para omitir as faixas pretas, poderá ficar certo que, das duas, uma: ou as laterais ficarão cortadas, ou perderá a proporção original da imagem.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo transformar um áudio num documento word?

Boa noite será que me conseguem ajudar? Existe alguma aplicação que transforme um áudio para documento word? Ou seja, uma gravação para documento escrito. Obrigado Luis Sendão

Resposta:

Luís,

Sim, existem dezenas, ou centenas, de apps capaz de fazer o que pretende… com a ressalva de que se não for para o Word, será para um qualquer outro formato de texto.

A palavra-chave do que procura é “Speech to text”. Se pesquisar por essas palavras, encontrará não só apps como também imensos serviços online, uns melhores do que outros, e uns mais caros que outros. De entre tantos, não arrisco sugerir nenhum, apenas o convido a experimentar alguns e a escolher o que melhor serve o propósito.

[Respondido por Hugo Cura]

O iPhone 11 e o iPhone x ainda têm atualizações?

Olá Pplware, Estou a pensar em comprar o iPhone 11 ou o iPhone x mas tenho dúvidas em relação às atualizações do sistema operativo Arlindo Gonçalves

Resposta:

Arlindo,

É natural que dispositivos mais antigos, terão um suporte mais curto. Ainda assim, especificamente para o iPhone X (lançado em setembro de 2017), poderá contar com updates da marca até finais de 2023/inícios de 2024. Já para o iPhone 11 (lançado em setembro de 2019), a Apple deverá dar suporte mais longo, até 2026.

Relativamente à comparação entre os modelos que refere, apenas o ecrã é inferior no iPhone 11, sendo todo o resto superior. A escolha está do seu lado, mas eu não hesitaria em escolher o iPhone 11.

[Respondido por Hugo Cura]

Devo ou não fechar as apps que não uso no Android?

Olá Pplware, Precisava da vossa opinião informada para esclarecer uma coisa. O meu smartphone Android tem estado mais lento que o normal e por isso tenho passado o tempo a fechar todas as apps que estão a correr e que eu não vou precisar. A minha questão é se este processo é realmente útil ou se estou apenas a perder tempo e o sistema vai tratar de tudo de forma automática. Espero a vossa resposta para saber se mantenho tudo como está ou se mudo a forma como devo usar o smartphone Android. João Nascimento

Resposta:

João,

Sinceramente? Está a desperdiçar o seu tempo com esse processo, que apesar de parecer lógico não tem nenhum impacto no desempenho do seu smartphone.

A gestão de memória e das apps em segundo plano está já bem madura no Android e funciona de forma muito bem, não ficando nada esquecido e a consumir recursos.

Na verdade, e mesmo que as apps não surjam na lista de abertas, estas podem estar a correr e a tratar de processos essenciais, com as notificações, a verificação de nova informação e outros.

Assim, temos a boa notícia para lhe dar que irá ter muito mais tempo livre para se dedicar a outros interesses e deixar o smartphone. Deixe o Android fazer essa gestão e vai perceber que esteve a gastar apenas tempo.

[Respondido por Pedro Simões]

Afinal em que espaço faço a gestão do Windows?

Pplware, a usar o Windows 11 reparei que este sistema mudou muito face à versão anterior. Está mais bonito e com as coisas noutros lugares. É precisamente aqui que vem a minha questão, visto que não tenho todas as opções que quero num único lugar para fazer a gestão. Há elementos nas Definições e outros ainda no Painel de controlo. A minha dúvida é se devo usar um ou o outro. A Microsoft já tem definido quando termina a migração? Peço a vossa ajudar para a forma de usar estas áreas. Daniel Corteiro

Resposta:

Daniel,

A Microsoft está, desde o Windows 11, a fazer a passagem das opções de gestão do seu sistema para a nova área de Definições. Este será o ponto central onde toda a gestão será realizada e onde os utilizadores vão aceder.

Como seria esperado este é um processo que demorará algum tempo, visto ser uma migração por fases e que deverá ser realizada com o máximo cuidado, para não trazer problemas.

Assim, e até que esteja terminada a passagem, deverá usar as duas interfaces. Ao usar as Definições terá na maioria dos casos atalhos diretos para a outra área, ficando assim mais fácil de usar.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.