Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Preciso ou não de um antivírus no Android?

Boa tarde. Tenho uma dúvida muito importante que gostava de ver esclarecida. Tenho um Xiaomi Redmi Note 10 Pro, que está atualizado com o Android 12, Miui Global 13.0.10 e que tem como proteção integrada o scan de malware da Avast. Tenho apps que são muito importantes para mim, como por exemplo apps bancárias. Não sou apologista da ideia de confiar apenas no Google Play Protect porque segundo os testes mais recentes não têm protegido os utilizadores da maneira mais fiável, nem gosto do sistema de proteção Avast. Não tenho por hábito fazer instalação de aplicativos fora da loja oficial e quase sempre sei o que faço no meu smartphone. Apesar disso sinto necessito de uma proteção extra. Sempre gostei do antivírus da Kaspersky mas sabendo que é uma empresa russa fico com dúvida se o uso ou não. No último ano usei o Bitdefender para Android mas vejo que todas as funções que eles disponibilizam na versão premium já eu disponho nas várias aplicações de sistema de acordo com as funcionalidades de segurança que cada app tem. Preciso da vossa ajuda para conseguir tomar uma boa decisão. Obrigado. Tiago Peloiro

Resposta:

Tiago,

O sentimento de proteção é muito relativo. Geralmente, é motivado por experiências anteriores, opiniões de terceiros, marketing, resultados práticos obtidos na utilização de alguns desses produtos, etc.

É sabido que o Play Protect ja tem sido contornado, mas o nível de segurança continua a aumentar. Nas versões mais recentes do Android já está presente o ambiente de pagamento seguro, já em utilização por algumas apps, e isso é uma camada extra na segurança de apps que lidam com conteúdo mais delicado.

Há depois o factor "utilizador", que pode ser decisivo na identificação de possíveis riscos, e com isso ter uma confiança muito maior no que se passa no nosso dispositivo.

Como opinião, para mim, uma app/suite de segurança é totalmente dispensável, tendo em conta o panorama atual de segurança das versões mais recentes do Android.

Já para outros utilizadores que sentem outra necessidade, a análise de soluções já feita pela Tiago é já uma boa filtragem do que existe no mercado. Quanto ao que respeita à origem do Kaspersky, diria que não será de levantar questões. É uma das soluções mais antigas no mercado, com provas dadas e sempre esteve bem posicionado, mesmo após análises mais minuciosas.

Em todo o caso, termino com o reforço de que os atuais sistemas estão mais seguros que nunca e que, sabendo nós o que colocamos no smartphone, não serão necessárias ferramentas adicionais.

[Respondido por Hugo Cura]

Há algum e-reader com Android?

Boa Tarde. Queria um e-reader com Android, porque os meus ebooks estão na app wookreader. Alguma sugestão? Obrigado David Branco

Resposta:

David,

A proposta de e-reader que procura não tem tudo muita adesão no universo da tecnologia. As marcas normalmente apostam nos seus e-readers com sistemas operativos próprios, mas que são limitados à sua função, ou seja, apresentar livros para o leitor.

Isto leva a que não sejam criadas mais funcionalidades e como tal não seja apostado no Android.

Ainda assim, foi revelado há pouco tempo uma proposta que poderá ser do seu interesse. Falamos do Huawei MatePad Paper, um tablet com HarmonyOS e que tem um ecrã de e-ink.

O Huawei MatePad Paper ainda não está disponível de forma global, mas espera-se que em breve chegue a Portugal e a outros países quer da Europa, quer da América do Sul.

Como alternativa, e sabendo que não é o mesmo e nem oferece a mesma experiência, poderá optar por um tablet menor e usar a app Wook Reader para ter acesso aos seus livros.

[Respondido por Pedro Simões]

Que mensagem é esta que o Windows 10 me está a mostrar?

Bom dia! Tenho um notebook MIRAX (MSI PR200), com windows 10 home instalado. Sua BIOS é de 2006. Ele tem 4GB de memória, processador core 2 duo e um SSD de 250GB. Eu o utilizo para coisas específicas que não consigo fazer no meu MacBook Pro (meu notebook principal). Ele sempre funcionou bem. Esta semana, depois de algum tempo desligado, liguei-o para atualizar o Windows 10. Como a bateria interna(precisa ser trocada) não está mantendo a configuração da BIOS, tive que atualizar data e hora no setup da BIOS.(o que já fiz outras vezes). Ao reiniciar, após salvar as alterações, recebi uma mensagem que nunca tinha visto antes, e que reproduzo abaixo: "A configuration change was requested to disallow a user to take ownership of this computer's TPM (Trusted Platform Module)"

"Press F10 to disallow a user to take ownership of the TPM"

"Press other key to reject this change request and continue" O que fiz foi apertar o "enter" para continuar. Após isso, o notebook iniciou normal e não me apareceu mais essa mensagem. Estou anexando uma foto do momento em que aconteceu. O interessante é que a BIOS não faz referência nem tem configuração de TPM. Vocês têm alguma explicação para o que pode ter acontecido? Desde já e mais uma vez, muito obrigado! Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

Desde 2006 que a tecnologia TPM começou a ser introduzida em alguns dos novos computadores portáteis. Portanto, mesmo não estando presente na BIOS de forma evidente, como uma opção, não significa que o respectivo hardware não esteja presente.

Surgindo essa informação, fica assim evidente que o hardware está presente e que foi desencadeado um pedido do sistema operativo para tomar controlo do TPM, para assim poder guardar as Keys criptografadas.

Há vários propósitos para essa utilização, como a utilização de conteúdos DRM, licenças de software, recursos do Windows Defender, login do Windows, entre outros. Sem acesso ao TPM, deverá continuar a ser possível usar todos esses recursos, simplesmente as keys não ficarão criptografadas no TPM.

Resumindo, a opção "mais segura" deveria ter sido premir F10, mas não terá problemas com a escolha que fez. É possível que num próximo update do Windows, volte a receber o mesmo pedido.

[Respondido por Hugo Cura]

MateBook D 16 ou o MateBook 16S, qual o melhor para gaming?

Olá Pplware, Dos novos PCs apresentados pela Huawei recentemente, qual o ideal para jogos? O MateBook D 16 ou o MateBook 16S? Obrigado pela vossa resposta. Ricardo Silva

Resposta:

Ricardo,

Qualquer uma das duas propostas é uma boa escolha para um portátil para jogos. A Huawei revelou duas excelentes máquinas e que vão conquistar os consumidores pelas suas especificações.

No entanto, e porque certamente não poderá comprar as 2 máquinas, pensamos que o MateBook 16S seja mais indicado, por ter alguns componentes mais elevados face ao seu irmão.

Ainda assim, o MateBook D16 tem também especificações muito interessantes e um pormenor único. O teclado deste portátil inclui uma área dedicada ao teclado numérico, algo que não é normal.

Assim, veja até onde consegue chegar e aponte, se possível para o modelo com specs mais elevadas.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo fazer uma transcrição de áudio no Office?

Olá... Existe algum aplicativo que faça a transformação de um audio para doc word? Luis Sendão

Resposta:

Luís,

Provavelmente tem acesso à ferramenta que precisa e nem deu ainda por isso. Na verdade, existem 2 e que pode usar a qualquer momento, sendo muito simples de colocar em prática.

A primeira proposta é a bem conhecida suite de produtividade da Google, onde pode fazer a introdução de texto recorrendo à voz e assim tratar da sua transcrição.

De notar que este terá de acontecer em tempo real, pelo que o mais simples é mesmo com recurso a um leitor externo dessas notas para o microfone do PC.

No final, só tem que exportar o documento da Google para o Word e fica com a tarefa realizada.

Por outro lado, e como segunda proposta, temos o próprio Word da Microsoft, que tem também já a capacidade de receber áudio, que depois converte em texto.

Curiosamente, e como mostrado nesta página, a Microsoft vai mais longe e tem também um modo de transcrição, onde o utilizador só precisa de entregar o seu áudio e esta conversão é realizada de forma automática.

[Respondido por Pedro Simões]

