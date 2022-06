Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Afinal que formatação o DOS traz para o Word?

Bom dia. Parabéns pela V.ª excelente rubrica. Precisei de obter uma listagem de ficheiros duma Pasta e utilizei o cmd e dir>lista.txt. Obtive uma lista que editada no Bloco de Notas do Windows aparece com os carateres portugueses trocados por outros. No Word diz que está em UNICODE (UTF-8) e escolhendo MS-DOS ou Europeu Ocidental(DOS) fica tudo certo. Trata-se de alguma configuração errada do meu Windows ou é mesmo assim? Obrigado Carlos Santos

Resposta:

Carlos,

Sim, é mesmo assim como descreveu e mostrou. A codificação para caracteres especiais cumpre uma determinada especificação, que para ser corretamente convertida tem de ser selecionada a codificação correta.

Aproveito para lhe dar uma dica relacionadas. Eu próprio utilizo esporadicamente o que fez, mas adiciono o parâmetro “b” ao comando dir. Ou seja, “dir /b > z.txt”. A resposta tem apenas o nome dos ficheiros e nada mais, ordenados alfabeticamente.

[Respondido por Hugo Cura]

É o modem, o PC ou o browser que se passa no site do Facebook?

Olá boa tarde está constantemente a acontecer no Face quando começo a ver vídeos de mais de 5 minutos ......vai a baixo a net sempre com os reclames a funcionarem será da máquina ou do wi-f tenho o PC no quarto e o mdem da Nos tá na sala................... obrigado, Joao Francisco

Resposta:

João, a situação que descreve é anormal e não deveria acontecer no acesso ao Facebook ou a outro qualquer serviço, ou página web.

O que pensamos que acontece não está verdadeiramente no acesso à Internet, mas sim no browser do seu PC.

Caso isso acontecesse, existia um comportamento similar nos serviços, com o vídeo a falhar também nesses casos.

Assim, o que recomendamos é que em 1.º lugar teste essas leituras noutro browser que não o que usa agora.

Caso o problema desapareça, deve então limpar os cookies e aceder novamente ao Facebook. Pode, e deve também, fazer o teste diretamente no seu smartphone.

Assim, e em princípio, o problema deverá ficar resolvido sem recorrer a qualquer intervenção maior, bastando remover os cookies e outra informação do site com problemas.

[Respondido por Pedro Simões]

Os elétricos têm assim tanto futuro no nosso mercado?

Carros elétricos como é que vocês dizem bem dos carros elétricos se são caros carregar os carros se uma pessoa morar num 10 andar como carrega uma Av como a minha com 200 ou300 carros onde estão os carregadores na rua Portugal não têm condições para ter só carros elétricos nem estruturas a maior parte do que escrevem é só inverdades. luis pereira

Resposta:

Luís,

Nos artigos publicados sobre carros elétricos, em momento algum está o Pplware a indicar diretamente que estes são melhores ou piores que os de motor a combustão.

Apresentamos as novidades, as situações normais e anormais, bem como os problemas que vão sendo descobertos.

O que revelamos também são as tendências e como o mercado reage, que por muito que queiramos está a colocar os carros elétricos numa posição de destaque.

Claro que temos também relatado situações que têm de ser corrigidas ou melhoradas, com a que descreve relativa aos carregamentos e ao carregadores, algo que será fulcral para o futuro destes veículos.

Ainda assim, e numa resposta direta, poderá resolver o seu problema como faz hoje com os carros de motores a combustão. Desloca-se a um posto de carregamento, a um parque de estacionamento ou outro tipo e realiza ali a o carregamento.

A rede elétrica está a crescer, a um ritmo lento, e em breve haverá muitos mais locais onde poderá fazer um carregamento, mesmo que seja em viagem ou no dia a dia.

Quanto à sua última frase, é no mínimo ofensiva, dado que nos limitamos a mostrar as vantagens e desvantagens no plano atual e até mesmo no futuro, ainda que possa incomodar muita gente, pro e contra.

De futuro tente ver as situações de forma mais neutra e procurando soluções e não trazendo apenas problemas.

Um bem-haja e até sempre

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo ter o WhatsApp a correr 2 smartphones?

Olá Pplware, precisava de esclarecer uma dúvida sem possível. Tenho 2 números de telefone e gostava, por isso, de ter o WhatsApp em ambos os números. Ora se ele apenas permite associar 1 número apenas, como o vou conseguir fazer? Importa saber que os números estão os 2 no mesmo smartphone Android. Acham que é possível? Obrigado, Daniel Freitas

Resposta:

Olá Daniel,

Para conseguir o que pretende, deve ter um smartphone com suporte para duplicar apps. Depende do fabricante, da versão Android e de outros fatores.

Depois, deve configurar cada uma destas apps com um número e depois seguir o processo normal.

Só assim vai conseguir ter os 2 números a funcionar no WhatsApp no mesmo smartphone

[Respondido por Pedro Simões]

Que drivers devo usar, os do fabricante ou do Windows?

Pplware, tenho um portátil que está já com o Windows 11 e que tem tudo a funcionar de forma normal. No entanto, acho que o fabricante da placa gráfica e de outros elementos vão lançar novos drivers em breve. Assim, deixo-vos uma pergunta antecipada, para me ajudar mais tarde. Caso surjam drivers devo usar os que o Windows instala ou posso usar os que encontrar no site do fabricante? Obrigado pela vossa resposta, Francisco Nunes

Resposta:

Francisco,

Ninguém conhece melhor um hardware do que o seu fabricante. Isto significa que os drives devem ser criados e disponibilizados pelos fabricantes.

Caso surja esta novidade ou atualização, então deve aproveitar de imediato e instalar essa versão, que se vai sobrepor ao que o Windows instalou.

Se tiver problemas, poderá sempre reverter e usar o driver genérico que a Microsoft disponibiliza para todos os seus sistemas.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.