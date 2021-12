Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

sta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Qual o melhor software para encontrar imagens repetidas?

Boa tarde Acompanho o v/ bom trabalho desde o inicio e até já me ajudaram por mais de uma vez. Tenho o Windows 11 Pro, sou apaixonado por fotos, tendo uma pasta com milhares delas. Sei que tenho muitas repetidas com nomes diferentes e gostaria de saber se há algum software que as analise e me mostre quais as repetidas. Antecipadamente grato pela atenção dispensada, continuem o v/ bom trabalho. Com os melhores cumprimentos José Cardoso

Resposta:

José,

Existem literalmente centenas de ferramentas dedicadas a esse fim, muitas vezes embebidas noutras soluções.

Outro problema, muitas vezes, é que estas apps não são gratuitas, algo que pensamos ser importante para o fim que pretende.

Assim, e porque não pretendemos dar apenas uma solução, deixamos aqui várias propostas para que avalie e escolha a que entender ser mais interessante.

Na sua base realizam todas a mesma função, mas têm formas de o conseguir ou usam filtros mais ou menos específicos.

Veja cada uma destas propostas e escolha a que lhe parecer mais ajustada. Tem certamente nessa lista o que procura.

[Respondido por Pedro Simões]

Como bloquear e proteger uma pasta no Windows?

Exmos. Srs., Há muito que leio com toda a atenção os v/artigos, que considero muito bem feitos e úteis. Não me passava pela cabeça que a PPLWare está sediada em Riba de Ave, sou da Póvoa de Lanhoso embora resida há muito em Oeiras. É bom saber que empresas eficientes são criadas emn pequenas povoações, nós, gente do norte, somos assim.. Basta de paleio (eh...eh...eh...) e vamos à questão. Procurei na net sobre encriptar pastas/ficheiros. Vi artigos com o BitLocker; criar disco virtual, entendi serem complicados, quando vi PPLWare , maravilha, abri, li e executei, MAS... em Detalhes estes estavam indisponíveis, li nos comentários que era Aplicar, de novo avançadas e Detalhes apareciam, assim foi. O windows começou a aplicar os detalhes - a pasta tem cerca de 15GB, demorou alguns minutos. No final aparecem as propriedades, nada de pedir pass word e guardar. Na pasta, que abre normalmente, claro...não foi criada a PW, aparecem duas setas convergentes em cada subpasta. Gostava mesmo de conseguir bloquear essa pasta, podem ajudar, p.f.? Muito apreciaria. Dados da máquina: Win 10 Pro -V. 21H2 - Compilação 19044.1348 - I7 - 16 GB de RAM - SSD e HD Agradeço desde já. Melhores cumprimentos, muita e boa saúde...um bom berde ajuda, carago.... Laureano Santos

Resposta:

Laureano,

O BitLocker encripta verdadeiramente os dados, mas apenas para acesso fora da sua conta de utilizador. Ou seja, os dados ficam protegidos com a sua conta de utilizador do Windows e, supondo que alguém tenta aceder diretamente à drive (a partir de outro computador e de outra conta) com o intuito de aceder à informação, não o conseguirá fazer.

O que pretende é diferente e há várias formas de o fazer. A forma mais simples poderá passar por um simples ZIP/RAR protegido com palavra-passe. Dependendo se se tratam de dados estáticos ou se são modificados regularmente, caso sejam estáticos poderá ser a solução mais simples.

Depois tem a possibilidade de usar, por exemplo, o software VeraCrypt (sucessor do TrueCrypt). Poderá ter um ficheiro encriptado, que não é mais que uma unidade virtual que poderá montar no seu sistema mediante a utilização de uma palavra-passe e de um keyfile, se assim pretender. Assim que o fizer, poderá aceder aos dados como se de uma Pen Drive se tratasse, que poderá desmontar facilmente.

Uma outra solução interessante é o Cryptomator, que neste caso, em vez de ter um único ficheiro do volume com tudo lá dentro, tem cada um dos ficheiros encriptados separadamente, organizados em pastas, mas com nomes de ficheiros e pastas alterados, sendo que o conteúdo está encriptado pela aplicação Cryptomator.

São 3 soluções relativamente simples e funcionais, embora a última seja provavelmente a mais equilibrada.

[Respondido por HUgo Cura]

O serviço da Starlink é uma alternativa viável?

Boa tarde, acabei de ler o vosso artigo sobre o StarLink e tenho uma questão. É o seguinte, de momento tenho o serviço ADSL da MEO, com uma velocidade de 1MB (100kbs download) e já fiz vários pedidos de fibra e nao dá em resultado nenhum. Achas que vale a pena o investimento no StarLink? Tiago Jose

Resposta:

Tiago,

Olhando aos valores que de acesso à Internet que apresenta, a resposta poderia ser “qualquer coisa será certamente melhor”.

Quanto à solução da Starlink, e como leu no nosso artigo, esta será certamente melhor que o acesso ADSL que tem instalado.

Deverá ter em conta o valor que terá de investir à cabeça, para ter o equipamento de receção, mas este será rapidamente compensado face à melhoria de velocidades que vai ter.

Assim, e respondendo à sua pergunta, a resposta será um sim redondo. Vai ganhar uma velocidade de acesso maior e a possibilidade de ter uma portabilidade única.

[Respondido por Pedro Simões]

O meu Samsung A12 não chama o Assistente da Google porquê?

Boa tarde, Tenho um telefone Samsung A12 e não consigo utilizar a função OK Google. Tenho o assistente configurado, a opção “Ok Google” ativa em “este telemóvel “, configurei o voice match, mas por muito que diga Ok Google, nada acontece. Existe alguma opção ou procedimento que tenha de fazer a mais? Cumprimentos, Jorge Teixeira

Resposta:

Jorge,

Muitos smartphones, no qual o Samsung A12 parece estar incluído, não têm a possibilidade de ter a escuta permanente do Assistente da Google.

A forma de usar este assistente nestes equipamentos terá de ser com a sua ativação manual, bastando para isso arrastar de um dos cantos inferiores do ecrã rumo ao centro.

Vai de imediato surgir, na zona inferior o assistente, com o microfone à escuta e pronto a ouvir as suas pesquisas ou os seus comandos.

É desta forma que poderá e deverá usar o Assistente da Google.

[Respondido por Pedro Simões]

Qual o melhor smartphone para uma criança de 10 anos?

Olá Qual o telemóvel que recomendam (até 100€) para uma criança de 10 anos. Robustez e capacidade para alguns jogos e vídeos YouTube deverão ser fatores a ter em conta. Obrigado António José

Resposta:

António,

Primeiro que tudo, e sem querer fazer qualquer juízo de valor, 10 anos é um pouco cedo para se considerar fazer uma recomendação adequada, simplesmente porque os smartphones não foram criados a pensar nessas idades.

Por exemplo, de acordo com os termos de utilização do YouTube, a idade mínima legal para ser detentor de uma conta monitorizável é 13 anos.

Colocando isso de parte, por 100€ não tem grande margem de manobra e terá de optar pelas marcas chinesas. Em termos de robustez, os conhecidos rugged phones, os tais todo-o-terreno, que são naturalmente muito mais pesados, serão totalmente desadequados para que uma criança o segure durante horas e horas, pelo que fará sentido a escolha de um modelo leve. É mais frágil? Sim, de facto é, mas mais uma vez, não se trata bem de um brinquedo.

Assim, olhando aos modelos mais recentes, tem por exemplo o Blackview A90, o Oukitel C25, o Doogee X96 Pro ou o Cubot Note 9, colocados por ordem de preferencial decrescente. Não são muito diferentes em termos de características e são capazes de fazer a maioria das tarefas.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual a vossa opinião sobre o tablet INSYS KP1-A102?

bom dia, estou a pensar comprar um tablet INSYS KP1-A102, não sei se já o testaram e como está com um bom preço gostava de saber a vossa opinião se for possível. Obrigado Fernando Costa

Resposta:

Fernando,

Ainda não tivemos oportunidade de testar esse modelo mas, de acordo com algum feedback que conseguimos obter e olhando às características do tablet, trata-se realmente de um produto a um preço muito interessante.

O ecrã é de grande resolução (1920x1200 píxeis), que demonstra logo a boa definição que obterá. Depois os 64GB de armazenamento interno com possibilidade de utilização de cartão microSD, e os 4GB de RAM, são bons indicadores para a gama de preço onde se insere.

Poderá apenas sair menos beneficiado na autonomia, indicada como sendo de 5 horas de utilização contínua, já que a bateria é de apenas 5000 mAh. Mas isso, claro, só depende do propósito da sua utilização.

[Respondido por Hugo Cura]

