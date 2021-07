Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como coloco a webcam do meu portátil a funcionar?

Boa Tarde Tenho um PC Portátil Acer Aspire VN7-591. Há poucos dias comprei uma chave para o Windows e actualizei o equipamento para o Windows 10 Pro. A camera Web, deixou de funcionar, tentei instalar a ‘drive’ pelo site ‘web’ da Acer e não existe. O controlador da camera na gestão de dispositivos desapareceu. Necessito da camera por uma questão de teletrabalho. Podem ajudar? Grato pela vossa atenção Antonio Mourato

António,

O ideal neste caso é mesmo a reinstalação dos drivers do hardware que tem presente no seu portátil.

Uma vez que não deverá saber qual o nome do fabricante da webcam, o que recomendamos é que use o site da marca para encontrar o que precisa.

Apesar de indicar que não encontra o driver, deverá aceder a esta página e procurar o que precisa. Ali encontra todos os drivers para o seu portátil.

Se ainda assim não conseguir encontrar o driver pretendido, o que recomendamos é que no gestor de dispositivos tente fazer a pesquisa por novos dispositivos, onde a webcam será certamente encontrada.

Depois, e no limite, use o driver genérico da Microsoft para ter este elemento a funcionar no seu portátil.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo fazer a reinstalação do Windows 10 no meu PC?

Boa tarde! Tenho um portátil com mais de 10 anos. É um Acer Aspire 5551G. Comprei recentemente um SSD para clonar o disco antigo e a diferença é fantástica. Ainda assim, o portátil foi usado por vários utilizadores na pandemia e já passou por várias atualizações desde o Windows 7 ao 10. Assim, estaria a pensar fazer uma instalação limpa. Experimentei a opção do Windows, mas diz que neste portátil não é possível. Depois experimentei fazer download da RefreshWindowsTool, mas o resultado foi o mesmo. Fico na dúvida do que originará este bloqueio. Que deverei fazer? Vale a pena limpar o PC após tantas atualizações? Como ultrapasso este entrave? E em relação à chave? Qual a melhor opção? Grato pela atenção, João Dias

João,

Primeiro que tudo, a questão que se levanta é: está atualmente com algum problema no Windows 10? O que o leva a crer que uma instalação limpa melhoraria determinado aspeto?

O Windows está preparado para ser consecutivamente atualizado. Sim, é verdade que há “lixo” que vai ficando, sem dúvida, mas até que ponto isso está a influenciar o desempenho atual para que valha a pena todo o trabalho de fazer uma instalação limpa?

Além disso, e considerando que já vem desde o Windows 7, no processo de upgrade estão sempre presentes os drivers originais, no caso de não haver atualizações melhores existentes no windows update (WDDM). Se fizer uma instalação limpa, poderá ficar sujeito a perder algum driver específico, onde a prestação de determinado componente poderá piorar ou mesmo ficar inutilizado.

Regularmente chegam-nos pedidos de ajuda para recuperação do funcionamento de componentes de hardware cujos problemas aparecem unicamente após uma instalação limpa. Acontece até que, muitas vezes, o próprio site do fabricante deixa de ter os drivers originais disponíveis para esse modelo.

No entanto, é claro que pode fazer essa instalação limpa. Basta que utilize uma, por exemplo, uma Pen drive com a instalação do Windows, preparada a partir do Media Creation Tool. A chave, se o computador tiver uma licença OEM, deverá manter-se automaticamente, não sendo necessário preocupar-se com isso.

É possível que tenha também uma partição de recuperação da versão original do Windows fornecido com o computador. Dependendo da forma como o fabricante tem esse mecanismo de recuperação implementado, uma instalação de raiz do Windows poderá inviabilizar o acesso a essa recuperação.

Resumindo, há algumas incógnitas no processo de instalação limpa. Se não está seguro do processo e de como lidar com os entraves que possam aparecer, e se o Windows que tem está utilizável sem problemas de maior, talvez o melhor seja manter como está.

[Respondido por Hugo Cura]

As câmaras do iPhone 12 são mais fracas que a concorrência?

Bom dia, Estou a pensar em adquirir um Iphone 12 Pro, mas verifiquei nas especificações técnicas que as câmaras são de 12 MP. Fiquei confuso, uma vez que, equipamentos com o sistema Androide já trazem câmaras com 48 MP, 64 MP, 108 MP… Será que o valor colocado na página da Apple está incorreto? Sendo mesmo 12 MP como está anunciado, será que a qualidade da fotos será tão boa como os outros telemóveis com mais MP’s? Desde já agradeço a vossa ajuda. Cumprimentos, Ruy Pacheco

Ruy,

Os valores que tem para as câmaras do iPhone estão corretos, segundo informações oficiais da própria Apple.

As fabricantes Android apostam em câmaras com muitos mais MPx, conseguindo em alguns casos prestações superiores ao que o iPhone oferece no campo da fotografia.

Algo que a Apple aposta e tem bons resultados é mesmo no software que usa para processar as imagens e os elementos associados.

Quanto à qualidade da fotografia, mesmo não estando no topo, a Apple consegue colocar o iPhone em posições de destaque, pelo menos no campo da fotografia.

[Respondido por Pedro Simões]

Que opinião têm desta loja online para comprar smartphones?

Olá, Gostaria de saber a vossa opinião sobre o que consideram sobre a plataforma Gshopper. Comprei um smartphone há mais de um mês e, segundo o código de rastreio, o mesmo não chegou a ser enviado. Já troquei imensas mensagens com o vendedor, inclusivamente o mesmo acedeu em proceder ao reenvio, no entanto, continuo há semanas há espera de algo que deveria ser tratado numa questão de dias. Ao visitar a página verifico que aparelho surge em stock. De referir que se trata de um POCO X3 Pro e o envio deverá (ou deveria!) ser feito a partir da República Checa, se bem percebi. Obrigado Nuno Costa

Nuno,

De facto, estando o stock disponível num armazém europeu (parece-me ser Alemanha, para o POCO M3 Pro), com envio pela transportadora GLS, não há razão óbvia para que tal esteja a demorar tanto tempo.

Ainda que tenhamos um ótimo feedback da Gshopper, incluindo de muitos visitantes que nos foram dando informações acerca dessa loja, talvez o melhor seja considerar reverter essa compra, mesmo que isso implique perder uma oportunidade de bom preço.

Todos sabemos que a origem do stock desses armazéns é a China / Hong Kong, e caso tenha havido uma rotura de stock, a reposição irá demorar bastante mais tempo que apenas o envio a partir de um armazém europeu. No entanto, era importante que existisse essa clareza no processo de compra, até porque é referido o tempo estimado para a entrega (2 a 6 dias úteis, mais 1 a 3 dias para processamento).

Se fez a compra com o Paypal, tem uma ajuda adicional no caso de recusa do comerciante em reembolsar. Caso contrário, poderá ter de chegar a um acordo.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

O que posso usar para substituir o MsAcess no meu PC?

Exmos Uso o MsAcess para desenvolvimento de FrontOffice por ser simples e rápido Para além disso é possível usar o VBA que facilita imenso algumas coisas. O problema é que só corre com perfeição em licenciamento ativo. Se for em modo RunTime num PC sem MsAccess, muitas das opções deixam de estar disponíveis. Depois tem o problema de que as Ribbons só correm na versão x32 em X64 já não é possível usar as Ribbons. Conhecem alguma alternativa de igual qualidade de desenvolvimento? Obrigado Nélio Rosado

Nélio,

Existem algumas alternativas que pode testar e avaliar para saber se conseguem substituir o MsAccess.

Estas estão associadas a outras suites de produtividade que se propõem a ser uma alternativa ao Office.

Assim, o que recomendamos é que teste as seguintes apps:

Naturalmente que existem mais soluções, muitas delas pagas, pelo que deverá pesquisar na Internet e avaliar as muitas propostas que existem.

Uma alternativa é mesmo mudar a tecnologia que usa e optar por soluções mais modernas e simples de trabalhar.

[Respondido por Pedro Simões]

Qual é o robô aspirador que aconselham para a minha casa?

Boa noite. Estive a ver os vossos artigos por aspirador robôt. Tenho uma casa com 3 pisos mas casa piso ainda tem degraus dando múltiplos espaços a níveis diferentes ( 6). Estou indecisa entre o 360 s10 e o escovava déboot zoom t8 Como já experimentaram os 2 qual a vossa opinião? Penso que o primeiro da para 10 mapas e o segundo só para um correto? Obrigada pela ajuda gregorio.tatiana

No que diz respeito à gravação de mapas, as capacidades nas marcas que referiu são bem distintas. O modelo da Ecovacs permite gravar dois mapas, enquanto que o da Smart360 permite gravar 10

Dessa forma, o Smart360 deverá ser uma melhor opção de acordo com o requisito que tem, com uma casa com 3 pisos. Em termos de aspiração, não testámos esse modelo, mas considerando outros modelos testados e olhando às especificações, acredito que tenha grande eficiência no processo de aspiração.

[Respondido por Hugo Cura]

