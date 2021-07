Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Onde consigo comprar o novo smartphone SONY XPERIA 1 III?

Olá, boa tarde. Tenho visto no YouTube vários reviews (internacionais) do novo smartphone SONY XPERIA 1 III e considero ser uma boa opção para trocar pelo meu velhinho smartphone. Mas já procurei na internet e não encontrei informação quanto à comercialização na Europa, principalmente em Portugal. Já contactei a Worten e eles também não sabem se irão vender este smartphone. Podem ajudar-me? Obrigado, Alexandre Ferreira

Alexandre,

O Sony Xperia 1 Mark III é de facto um smartphone fabuloso. Foi apresentado em abril passado, enviado também a alguns reviewers, mas só será comercializado no final de agosto.

Não encontrei informação oficial quanto à sua venda em Portugal (talvez a Sony saiba responder a isso), mas tudo indica que será comercializado na Europa, tal como também o seu antecessor Xperia 1 II.

Por falar no seu antecessor, está atualmente à venda na Amazon.es, e portanto, é natural que em breve o Xperia 1 III passe a estar também disponível. Escusado será dizer que comprar na Amazon é seguro e recomenda-se.

[Respondido por Hugo Cura]

Como recuperar a minha pasta especial no meu Mac?

Boa Tarde, Preciso da vossa ajuda. No vosso site segui a sugestão de ativar manualmente a leitura e escrita NTSF no macOs. Correu tudo bem mas ao passar ficheiros do computador para o disco externo a minha pasta super importante de trabalho desapareceu. Já tentei tudo e não encontro, mas o espaço dela continua no disco. O que me acontece também é que agora o disco é elegível no windows mas no mac dá para ler, menos a pasta que pretendo. Vi que algumas pessoas se queixaram do mesmo mas pareceu-me que foram ignoradas. Peço p.f. que me ajudem com este problema. aguardo resposta. Obrigada Diana Santos

Diana,

Uma vez que indica que o disco é reconhecido no Windows, a solução para aceder à sua pasta importante poderá passar por aqui.

O que recomendamos é que ligue o disco externo a um PC onde esteja presente um Windows e que navegue neste.

Ao encontrar a pasta pretendida, deverá fazer uma cópia desta de imediato, de preferência para o próprio Windows.

Com essa cópia realizada, pode depois voltar a copiá-la para o macOS e trabalhar nos ficheiros que ali tiver presente.

[Respondido por Pedro Simões]

Ajudem-me! Porque o Netflix não funciona na minha TV Haier?

Bom dia, tenho uma HaierHaierHaierU55H7000 55″ e a Netflix não dá. Ou seja carrego no botão e não dá, podes me ajudar por favor? Obrigada Patricia Ribeiro

Patrícia,

A TV Haier, pelo que acompanhámos na sua evolução de updates de software, deixou de receber atualizações cerca de 1 ano depois. Isso quer dizer que, em princípio, é suposto que as apps já nela existentes continuem funcionais e a atualizar por si só, independentemente do sistema operativo.

Ou seja, é possível que, por alguma razão, um update da app tenha ficado com algum erro, ou que alguma situação inesperada tenha causado um problema que o sistema não conseguiu resolver.

Assim, o que deve fazer para tentar voltar a utilizar o Netflix, é fazer um restauro das definições de fábrica da TV, onde todas as configurações serão repostas e onde é suposto que o problema que tem atualmente com o Netflix fique corrigido.

[Respondido por Hugo Cura]

Como gravar o ficheiro com o Certificado Digital Covid?

O Certificado nao e guardado no telemovel automaticamente. Sera que eu sou a pessoa mais estupida e ignortante em Portugal? E tudo muito facil, mas para quem sabe. Alguem se vai dar ao luxo de explicar como se faz? Obrigado Jesus

Jesus,

Ao não revelar o sistema operativo do smartphone, acaba por nos limitar na resposta e na ajuda que lhe podemos dar neste momento.

O certificado, tanto o que é emitido pelo site SNS 24 ou pela app respetiva, é apresentado como um PDF.

Assim, e depois de o abrir no smartphone, poderá escolher onde pretende gravar este ficheiro, para posterior consulta.

Esta deve ser apenas uma preocupação caso não pretenda usar a app SNS 24. Esta emite os certificados de forma recorrente, dado ao utilizador sempre informação recente e atualizada, como esperado.

Como pode ver, não é complicado ter o certificado no seu smartphone, na pasta que quiser e simples de aceder a qualquer altura.

[Respondido por Pedro Simões]

Como mudar o sítio onde o Windows instala as apps no disco?

Boa tarde, gostaria de colocar uma questão. Eu irei fazer uma reinstalação limpa do Windows 10 e seguidamente pretendo particionar o meu SSD, isto é, uma partição para o SO e outra para programas. Mas para instalar software depois nessa partição própria, como o caminho predefinido para a instalação de software é ‘C:\Programas’ é necessário ir ao editor de registo e alterar o caminho na unidade (partição) em ProgramFilesDir e ProgramFilesDir (x86). Pelo que estou a ver no site da Microsoft fazer isso poderá ter alguns problemas no funcionamento de alguns programas da Microsoft (por exemplo Office, Teams,) e até mesmo atualizações do Windows 10. Por isso, nesses casos, cada vez que sejam instaladas ou atualizadas o caminho do ficheiro no editor de registo tem de ser novamente alterado, para que não hajam problemas de funcionamento? Até que ponto este procedimento é fiável? Ou existe uma forma mais cómoda e segura para fazer o que pretendo? Gostaria que me esclarecessem e recomendassem acerca desta questão Obrigado pela atenção Cumprimentos Diogo Costa

Diogo,

Primeiro que tudo, e não colocando em causa as razões que o levam a fazer isso, despertou-me a curiosidade. Isso é algo que se fazia em discos HDD, onde a velocidade de leitura/escrita ia diminuindo ao longo dos sectores. Ou seja, uma partição só para programas ou jogos, cujo espaço físico no disco ocupasse a zona de maior velocidade, tinha como objetivo conseguir um melhor desempenho.

No caso de uma drive SSD isso simplesmente não acontece, mas permanece a curiosidade. Geralmente, a médio prazo, isso leva a outro problema: a partição do sistema operativo, que foi deixada um pouco “mais apertada”, passou a ser pequena demais.

Quanto à questão propriamente dita, não o faria como refere, exatamente pelo problema que disse. O que eu faria, e já fiz precisamente no caso que descrevi acima, foi criar uma pasta “Programas” na outra partição, e sempre que instalava um novo programa, selecionava a pasta que pretendia. É simples, rápido e isento de problemas. Não adianta complicar.

Mas para complicar, há ainda outra forma que podia ser considerada, que era a criação de uma “junction”. Ou seja, é uma espécie de link virtual, onde uma determinada pasta aparenta estar num local (neste caso seria o C:\Programas), mas na realidade está fisicamente noutro local. É possível que funcione, mas não recomendo.

[Respondido por Hugo Cura]

Como obtém o Certificado Digital Covid quem não tem email ou telefone?

Olá, E como se consegue obter o certificado de uma pessoa com 82 anos que não tem telemóvel nem e-mail? Diz no final que vão enviar o código para o telemóvel ou e-mail, e agora onde foi parar o código? Rei do Alentejo

Rei,

Neste momento a forma de obter este certificado é através do site SNS 24 ou das apps que existem para smartphone.

Provavelmente, e muito em breve, será possível a qualquer cidadão pedir este certificado em locais físicos, como as lojas do cidadão, tribunais, ou centros de saúde. Deverá ser nesse momento que os cidadãos que não têm acesso a um telefone móvel ou a email devem obter os seus certificados.

Ainda assim, deverá validar se o código não está a ser enviado para um telefone. Uma vez que está a colocar os dados corretos e o sistema não apresenta qualquer erro. Provavelmente está a ser enviado para um familiar.

[Respondido por Pedro Simões]

