Tesla: 13 mil euros para “reparar” uma bateria? Empresa fez 590 euros

Ao dono de um Tesla foi-lhe pedido 13 mil euros para “reparar” a bateria do veículo. No entanto, consegui por 590 euros.

O segmento dos veículos elétricos tem evoluído muito nos últimos anos. O mercado já tem um bom portefólio de ofertas para todos os bolsos. No entanto, há componentes dos carros elétricos que ainda têm valores quase proibitivos. Conheça esta história verídica.

Empresa “fabricou” pequena peça para resolver problema da bateria do Tesla…

O dono de um Tesla Model 3 verificou que tinha problemas na bateria do seu veículo por causa do embate em obstáculos que estavam na via de circulação. Quando se deslocou à marca, a um Centro de serviço oficial da Tesla, pediram-lhe 13 mil euros pelo “arranjo”. Incrédulo pelo valor pedido, solicitou um orçamento a uma outra oficina que lhe “apenas” pediu 590 euros.

De acordo com o que foi revelado, após o embate a bateria dos Tesla começou a perder líquido. Como solução, a Tesla indicou que seria necessário a substituição da bateria por uma totalmente nova (não havendo possibilidade para arranjo).

Não conformado, o dono do Tesla procurou uma outra oficina que disse ter solução para o seu problema. Na prática, o problema estava numa pequena peça que faz parte do sistema/circuito de refrigeração da bateria.

Segundo o que é referido pelo dono, a parte que estava danificada foi cortada, tendo sido adaptada uma nova peça.

No final tudo foi bem isolado e o carro estava de novo operacional para viagens. O problema aqui descrito não é apenas com a Tesla que acontece. Normalmente, as oficinas das grandes fabricantes automóveis não arranjam soluções para os problemas dos clientes. Apenas se limitam a vender peças novas, aos quais somam a mão de obra.

Já teve algumas “história” como esta? Se sim, deixe nos comentários.

Fica o vídeo com todos os pormenores deste caso.