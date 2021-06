Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Porque se desliga a Mi Band do meu Huawei?

Boa noite Tenho um huawei p10 lite e não consigo emparelhar com miband 5 sem tem a aplicação MIT fit aberta. Agradeço ajuda para resolver esta dificuldade uma vez que não consigo tirar o melhor partido da miband5 Aguardo a vossa resposta. Obrigado Joana Cunha

Resposta:

Joana,

O facto da Mi Band não estar ligada constantemente ao smartphone tem a ver com a gestão de energia que o sistema operativo está a fazer para essa app.

Assim, deverá tentar ir às configurações de energia da app Mi Fit e desativar as funcionalidades que sugerem que está a ser considerada poupança de energia, ou a ser gerido automaticamente, ou de forma otimizada.

Se certezas de que tem exatamente estas opções na versão do seu P10 Lite, deixo o caminho para as opções a partir de outro modelo com EMUI:

Definições > Aplicações > Iniciação de aplicações

na app Mi Fit desligar a gestão automática (para que fique manual)

ligar as 3 opções disponíveis (Iniciação automática / Iniciação secundária / Execução em segundo plano)

Desta forma, tudo deve passar a trabalhar como é suposto.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ligar o Watch GT2 da Huawei ao POCO X3 Pro?

Comprei um telemóvel POCO X3 Pro depois de ler as referências no pplware. Estou satisfeito com a aquisição pois se confirma a v/opinião. Mas surgiu-me um problema. Tenho um relógio Huaway WATCH GT2 series e o Poco não o reconhece. Tentei o emparelhamento com a app da play store e depois com a app de Huawey appgallery e não consigo o emparelhamento. Dá o diagnostico “sem dispositivos encontrados”, Não haverá solução para o caso ? Agradeço a vossa ajuda. Abel Jose Fontes

Resposta:

Abel,

Há algumas questões que me surgem para ter a certeza que realmente fez o processo de emparelhamento de forma correta, por parto do princípio que não haverá problemas de compatibilidade entre os 2 dispositivos, pois não os tenho comigo para poder testar.

Portanto, se anteriormente já tinha o Huawei Watch GT2 ligado a um smartphone, deve abrir a app Huawei Health e desligar o relógio desse smartphone.

Depois, no POCO X3 Pro, deverá abrir igualmente a app Huawei Health para ligar então o smartwatch ao novo smartphone. Deve seguir a opções Dispositivos > Adicionar alarme > Relógios inteligentes, e toque no Huawei Watch GT2.

Se o relógio não responder após tocar no símbolo de confirmação, ao confirmar o pedido de emparelhamento, prima continuamente o botão inferior para desbloquear o seu relógio, e inicie novamente o procedimento de emparelhamento.

Se mesmo assim não resultar, tente restaurar as configurações de fábrica do relógio: no menu principal, prima o botão UP, deslize no ecrã até encontrar Definições, vá a Sistema > Restaurar e confirme.

[Respondido por Hugo Cura]

O que se passou de anormal no meu computador?

Olá! Há cerca de 3 meses comprei um desktop, o qual tem funcionado sempre bem sem problema nenhum. Mas há dois dias liguei-o e ele desligou-se e deu dois reboots sozinho, e no segundo boot o sistema não arrancou, e nem sequer deu imagem. As luzes da motherboard que têm escrito “Ez debug led” ficavam paradam na luz correspondente ao “boot”. Ora, desliguei o desktop da corrente, e experimentei tirar as rams, e desliguei o disco e o problema persistiu. De seguida fiquei a carregar uns segundos no botão “Power”. E experimentei ligar novamente, e o sistema iniciou sem problema algum. Depois fui a o visualizador de eventos e o erro que está lá é o “0xC0000035, Origem: Kerner-EventTracing”. Fiz algumas pesquisas e vejo falarem de “Event ID 2 ‘Session – Circular Kernel Context Logged” que é devido a uma falha ao iniciar o sistema se não estou em erro e vi também que poderia ser alguma driver com algum problema, vírus, ou erros no disco. O que é certo é que depois ainda estive umas horas a usar o pc e ele sempre teve estável como sempre tem estado. O que poderá ter sido isto e o que aconselham a fazer para prevenir que volte a acontecer o mesmo? Obrigado! Miguel Oliveira

Resposta:

Miguel,

Antes de mais, temos de concordar que essa não é de todo uma situação normal e que poderá estar a preparar uma situação mais grave.

Ainda assim, tem aí uma panóplia de possibilidades, que abrangem deste o software até ao próprio hardware. No limite, e já vimos isso acontecer algumas vezes, é uma situação temporária e que não se repete.

O que recomendamos, e porque não conseguiu identificar a fonte do problema, é que use a sua máquina de forma normal como sempre fez, mas mantendo alguma atenção ao seu comportamento e a erros que possam surgir com o tempo.

Uma vez que a tem há apenas 3 meses, tem ainda muito tempo de garantia, o que lhe servirá em caso de problemas.

Assim, caso a situação volte a acontecer, deverá contatar o fabricante e apresentar a situação, para que o hardware da máquina seja avaliado e corrigidos problemas encontrados.

[Respondido por Pedro Simões]

Existem capas de silicone para o teclado dos PC’s Chuwi?

Boa noite, Ao ver o video de apresentação do Hugo Cura sobre o Chuwi, fiquei com curiosidade sobre onde encontrar capa de silicone para o teclado dos PC’s Chuwi. Será que me conseguem dizer? Especificamente, tenho um Chuwi Aerobook 13″ e gostava de ter um teclado daqueles em PT-pt. Obrigado João Marques

Resposta:

João,

Não tenho boas notícias para o que pretende. Primeiro que tudo, não existem capas de silicone para o Chuwi Aerobook 13”. De acordo com a marca, apenas foram produzidas para os modelos mais recentes, onde não se inclui o Aerobook 13”.

Além disso, todas as capas de silicone são incluídas gratuitamente no momento da compra, e não estão disponíveis para venda separadamente. Portanto, mesmo que houvesse uma capa compatível com o Aerobook 13”, não seria possível adquiri-la.

[Respondido por Hugo Cura]

O Apple Music consome muitos dados?

Boas. Estou com um problema e lembrei-me que talvez me possam ajudar. Activei a opção 2 meses gratuitos da Apple Music. Queria testar o serviço antes de decidir pela assinatura, mas em 2 dias, com utilização moderada em 4G, reparei que voaram 2.6 GB. Uma média de 200 megas a cada 3, 4 músicas. Não consigo perceber estes números. Não é um consumo exagerado? O que estou a fazer mal para que tal não aconteça? Obrigado.

Resposta:

Luís,

Esses valores não parecem anormalmente elevados. Sendo um serviço de streaming, necessita de um consumo de dados um pouco mais elevado para manter a qualidade do som que será apresentado aos utilizadores.

É neste momento que surge a mais-valia de poder ser usado em modo offline, devendo o utilizador descarregar antecipadamente o que quer ouvir.

No entanto, e tal como os demais serviços de streaming, o Apple Music permite ao utilizador controlar a qualidade do som e por conseguinte, o volume de dados que é consumido.

Aceda às definições deste serviço e escolha qual a qualidade que quer que a app lhe apresente o som.

Faça esta alteração e compare os consumos de dados, para garantir que faz a escolha correta. Além disso, pode testar também outros serviços similares.

[Respondido por Pedro Simões]

O meu smartphone Huawei vai receber o HarmonyOS?

Olá Pplware,

Reparei esta semana que a Huawei está cheia de novidades em vários campos, em especial no que diz respeito aos sistemas operativos. Tendo eu um smartphone Mate 10 da marca, gostava de saber se existe alguma possibilidade de instalar o HarmonyOS nesta máquina. Não é das máquinas mais recentes, mas ainda chega bem para o que preciso. Fica a questão para vossa análise. Obrigado, Vanessa Martins

Resposta:

Vanessa,

Sim, tem toda a razão, a Huawei esteve muito ativa esta semana, no que diz respeito a novidades.

A maior destas foi mesmo a apresentação do seu sistema operativo, dedicado não apenas aos smartphones, mas a todo o seu ecossistema.

Em relação ao que pede, é ainda um pouco cedo para ter acesso ao HarmonyOS, mas temos boas notícias.

A marca está a preparar o lançamento global desta versão para os seus smartphones e tablets, tendo quase 100 dispositivos em fila de espera.

Naturalmente que os modelos mais antigos vão ficar para mais tarde, mas segundo o que sabemos, em 2022 terá esta versão no seu smartphone.

[Respondido por Hugo Cura]

