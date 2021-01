Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo instalar remotamente o Windows 10?

Boa noite, aqui venho mais uma vez solicitar a ajuda de vocês. O hd do notebook da minha filha falhou, não é reconhecido mais. Como ela mora em outro estado/cidade, não posso ajudá-la pessoalmente. Como eu tenho um bkp (TrueImage) do hd do notebook dela e um hd sobrando, estava pensando em fazer o seguinte: montar o hd que tenho em meu PC, e restaurar o bkp nele; enviar o hd para ela, para que coloque no local do que falhou. (a troca de hd no notebook dela é simples de fazer) Caso a restauração não funcione, pensei em instalar o windows 10 a partir do zero, nesse mesmo hd. Minhas dúvidas: se a restauração(item 1) não falhar, o notebook dela reconhecerá o sistema? caso eu instale a partir do zero(em meu PC), quando ela colocá-lo no notebook, o sistema será reconhecido? vocês teriam uma outra idéia para esse caso? Desde já agradeço, mais uma vez, a colaboração de vocês. Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

Respondendo diretamente às dúvidas:

se o backup tiver sido feito corretamente, de modo a que restaure todas as partições necessárias o MBR, sim, será reconhecido e o sistema irá arrancar sim, será reconhecido mas se essa instalação for finalizada, poderá ter diversos problemas ao nível de drivers e poderá até nem arrancar. Com “finalizada” refiro-me a chegar ao ponto em que a instalação do sistema é feita. Se reparar com atenção, a instalação do Windows tem uma primeira fase, que é a preparação e a colocação dos recursos necessários à instalação na partição de instalação, e depois acontece um reboot. Se remover o disco nesse ponto, a instalação irá continuar a partir desse ponto no outro PC, e dessa forma não deverá ter problemas. se tem o backup, poderá tentar enviar o disco com o restauro desse backup, na esperança de que corra bem. No entanto, juntamente com o disco, envie também uma Pen USB com a instalação do Windows 10. Remotamente, também conseguirá ajudar e acompanhar a sua filha para que faça ela mesmo a instalação de raiz.

[Respondido por Hugo Cura]

Como faço para instalar o Windows 10 num Rasberry Pi?

Boa tarde Exmos. Senhores, Venho solicitar a vossa ajuda, com algum pormenor, para instalar o Windows 10 no Raspberry Pi 4 de 4 Gb RAM. Obrigado, Rui Pais

Resposta:

Rui,

Ainda não temos connosco um exemplar do Raspberry Pi 4 e, como tal, ainda não temos condições para criar esse procedimento e, eventualmente, dar algumas dicas no sentido de o facilitar.

O que podemos fazer é sugerir-lhe um bom procedimento, de fonte fiável, que nos pareça completo e bem detalhado para que não tenha dúvidas durante todo o processo.

Depois de algumas pesquisas, o procedimento do conceituado site Tom’s Hardware pareceu-me ótimo, muito simples e objetivo:

Se tem de fazer todo o passo a passo com atenção e ter o cuidado de não passar à frente de nenhum passo que, eventualmente, ache mais difícil. É mesmo muito importante que faça tudo direitinho.

[Respondido por Hugo Cura]

Como retirar uma pen USB no Windows 10 em segurança?

Boa tarde, tenho um notebook Mirax 13″(MSI1221), e após as últimas atualizações do windows 10, os dispositivos USB, não são desmontados. Tenho sempre que desligar o notebook para poder desconectar o dispositivo USB. Isso acontece com qualquer dispositivo: pendrive Sandisk, Kingston, etc.. e hd’s externos Seagate, Samsung e WD. Poderiam me ajudar a resolver mais este problema? Obrigado Euclides Machado

Resposta:

Euclides,

Pode olhar para esse problema de duas formas.

A primeira, tem a ver com a verdadeira necessidade de remover de forma segura os dispositivos USB. Será que é mesmo necessário? A resposta é não, não é mesmo necessário, mas convém certificar-se que esses dispositivos USB estão corretamente configurados para que não corra o risco de perder dados.

Assim, para ter a certeza qual a política de remoção definida, deve:

com as drives USB ligadas, abrir o gestor de dispositivos (Iniciar > escrever “gestor de dispositivos” > abrir)

expandir “Unidades de disco” (último item da lista) e abrir as unidades de disco USB que remove frequentemente

no separador “Políticas”, certifique-se de que a opção escolhida é “Remoção rápida (predefinição)”

Dessa forma, mesmo que não consiga desmontar corretamente o dispositivo USB, não terá problema em removê-lo.

Quanto à segunda forma, se o dispositivo não pode ser removido, é porque está a ser utilizado por um (ou mais que um) processo. Se isso acontece sempre, é possível que se trate de uma ferramenta de proteção (anti-virus, anti-malware) que esteja a fazer verificações e deixa essa drive ocupada… ou pode até ser alguma aplicação que desconheça.

Para saber exatamente a razão desse impedimento, pode fazer um procedimento simples. Existem imensos procedimentos para saber tal informação, alguns extremamente complexos, simplesmente porque se trata de obter uma informação do registo de eventos do sistema ao nível do kernel, mas poderá sabê-lo com um comando na Powershell.

Para o fazer, deve:

abrir a Windows PowerShell (Iniciar > escrever “powershell” > abrir)

colar o comando abaixo e premir Enter

Get-EventLog -LogName System -after ( Get-Date ) .AddHours ( - 1 ) | Where-Object { $_ .EventID -eq 225 } | Sort-Object TimeGenerated | Format-Table -Wrap Get-EventLog -LogName System -after (Get-Date).AddHours(-1) | Where-Object {$_.EventID -eq 225} | Sort-Object TimeGenerated | Format-Table -Wrap

A resposta a este comando terá vários elementos, sendo que no elemento “Message” estará indicada a aplicação que parou a remoção de determinado dispositivo.

[Respondido por Hugo Cura]

O que correu mal com esta atualização do Windows 10?

Bom dia.

Não sei se é canal de contacto mais indicado, mas apresento a situação que me aconteceu. Após a actualização de 12 Janeiro Windows 10 fiquei sem conseguir imprimir. Há relatos iguais? Obrigado. Com os melhores cumprimentos. Hernani Mauricio

Resposta:

Hernani,

Não temos conhecimento de problemas com a atualização da Patch Tuesday que a Microsoft lançou no dia 12 de janeiro de 2021.

A página de suporte desta mesma atualização refere apenas possíveis problemas com certificados que podem desaparecer após a sua instalação.

Claro que isto não invalida o seu problema e o impacto que tem na utilização do Windows 10.

O que recomendamos, para confirmar a origem deste problema, é que remova essa atualização e que veja se consegue novamente imprimir como acontecia antes.

Caso o problema desapareça, então poderá manter esta atualização fora do seu Windows 10, esperando que a Microsoft resolva a situação.

[Respondido por Pedro Simões]

Por este preço, vale a pena comprar este tablet?

ola bom dia, será que me podem dar a vossa opinião quanto ao produto da imagem se vale a pena ou nao comprar ? Pedro Soeiro

Resposta:

Pedro,

A resposta à sua questão depende apenas da utilização que pretender dar a esse tablet no futuro.

Um fator que se destaca de imediato no que apresenta é mesmo o preço. Está com um desconto muito interessante.

No entanto, há que chamar à atenção para alguns pontos da sua configuração e que podem ser limitadores.

Falamos do pouco armazenamento que tem. 64GB podem ser muito limitadores, mas depende apenas do que quiser realizar com esse tablet.

Também os 4GB de memória que apresenta parece-nos pouco, algo que não poderá mudar mais tarde.

Assim, o que recomendamos é que pondere como irá utilizar esse tablet. Se for apenas para navegar na internet, ver uns vídeos no YouTube e pouco mais, então é suficiente o que está proposto.

Caso pretenda uma máquina para realizar funções mais exigentes, então poderá ficar limitado com o que está apresentado.

[Respondido por Pedro Simões]

Que caneta posso usar para controlar o meu portátil?

Bom dia, sabem se existe alguma caneta que possa usar para controloar o PC que apresento abaixo? Diogo Pereira

Resposta:

Diogo,

Do que podemos ver no site da Acer, a linha Aspire 3 não tem qualquer modelo com ecrã que suporte toque.

Assim, este pode apenas ser controlado por rato ou teclado, não tendo a capacidade de toque para gerir a máquina.

Assim, não interessa ter uma caneta porque o seu portátil não vai reagir ao que esta indicar.

[Respondido por Pedro Simões]

