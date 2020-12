Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Como consigo melhorar o meu acesso à Internet?

Boa Tarde Dirijo-me ao V/ mail, na esperança de me poderem ajudar: Tenho um HP «All In One» há cerca de 3 meses, e tendo contratada uma largura de banda de 500 MBb, até cerca de 2 semanas obtinha leituras de +/- 530 MBbps de download. Subitamente, comecei a obter leituras sempre abaixo dos 100 MBbps, e após fazer busca em inúmeros fóruns cheguei à conclusão de que é problema comum em muitos utilizadores. Tentei as todas alterações/ configurações sugeridas, sem qualquer resultado. Haverá de facto solução para este problema, ou terei que me resignar a ter uma performance abaixo do suposto? Na expectiva da V/ ajuda, subscrevo-me João Fradique

Resposta:

João,

Será sempre aborrecido aceitar utilizar uma ligação à internet com uma largura de banda abaixo do máximo, pelo que vale a pena tentar corrigir o problema.

À parte de um possível problema com o controlador de rede, só me ocorre uma razão: a qualidade do cabo de rede, ou eventualmente, alguma condição anormal no router.

A escolha do valor “1.0 Gbps modo full-duplex” na propriedade da velocidade, não significa que esteja restrito a funcionar a essa velocidade. Essa propriedade funciona geralmente por defeito, ou seja, serve para escolher uma velocidade inferior à suportada, nunca superior.

Por essa razão, o valor que deve estar escolhido é a negociação automática, pois é garantida sempre a velocidade máxima suportada.

Assim, e se o meu palpite estiver correto, será mesmo da qualidade do cabo de rede. Um dos contactos poderá ter fraquejado, poderá ter sido adicionada uma fonte de ruído eletromagnético por perto, ou a própria sensibilidade da placa de rede, para fazer a negociação, pode ter sido alterada por qualquer razão.

Assim, e antes de qualquer outro teste, deve reiniciar o router e, depois, deve apenas garantir que tem um cabo de rede de qualidade adequada (Cat 5E ou Cat 6). Se nenhuma destas soluções funcionar, se possível, teste com outro computador e, se for desse computador, reinstale os controladores do dispositivo de rede.

[Respondido por Hugo Cura]

Que se passa com a bateria do mac no Big Sur?

Bom dia, Após ter feito a atualização para Big Sur no MacBook Pro 13 de 2019, ele anda a desligar-se sozinho, mesmo tendo a bateria com níveis superiores a 40%. Assim sendo, pedia a vossa ajuda para resolver este problema? Cumprimentos, Ruy Pacheco

Resposta:

Ruy,

Não são conhecidos problemas de bateria desde que o Big Sur foi lançado. Estivemos a avaliar esse problema nos fóruns da Apple e não saltou à vista nenhuma situação similar à sua.

Efetivamente não é normal a situação que descreve e torna-se impossível usar o MacBook nessas condições.

Assumindo que não existe nenhum problema de hardware ou com a bateria, até porque estava tudo ok antes, temos algumas soluções que pode usar.

Apesar de estarem focadas noutros problemas, podem ajudar na maioria das situações.

Recomendamos que leia o artigo abaixo e que aplique as soluções aplicadas, em especial as que estão no ponto 3 e no 4:

Além disso, deverá verificar na parte associada à bateria se não existe nenhuma indicação de necessidade de suporte.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque é que o Windows 10 me aparece pixelizado?

Caríssimos, Sabem explicar-me porque motivo porque, não obstante o uso de um monitor Full-HD, o sistema surge algo pixelizado? Isto é, a resolução definida nas Definições é a máxima permitida pelo sistema, a qualidade de cor idem, no entanto, por motivos que desconheço, a interface do sistema é pixelizada. É notória a melhoria gráfica aquando da reprodução de vídeos, por exemplo. Esta é uma situação com a qual me deparei em inúmeras máquinas (desktop) e que contrastam com “a suavidade gráfica” de alguns monitores de portáteis ou tablets. Resumindo, será uma limitação do Windows ou dos monitores para Desktop? Obrigado Nuno Costa

Resposta:

Nuno,

O facto de os conteúdos aparecerem pixelizados, ou mal definidos, de facto significa que a resolução utilizada pelo computador não corresponde à resolução nativa do monitor.

De forma nenhuma poderá ser uma limitação do Windows, mas provavelmente uma má configuração ou, no limite, drivers gráficos incorretos ou desatualizados.

A resolução máxima disponível poderá não ser a correta, onde a correta é normalmente identificada pelo Windows com a informação “(Recomendado)” à frente desse valor de resolução. E da mesma forma, deverá garantir que o tamanho do texto (na secção “Escala e esquema”) está definido em 100%, que também deverá estar assinalado como “(Recomendado)”. Isto acontece, geralmente, quando é utilizada uma ligação HDMI, e pode não acontecer com uma ligação VGA.

Assim, o primeiro passo para tentar resolver a situação, é verificar o seguinte:

pesquisar pelo modelo do monitor e certificar que suporta, realmente, a resolução 1920×1080 píxeis

certificar que é exatamente essa a resolução selecionada no Windows

se se tratar de um monitor VGA, começar por fazer o restauro das definições de fábrica do monitor. Existem parâmetros de afinação, que existem exatamente por se tratar de imagem analógica, que se estiverem mal definidos podem levar a que a imagem apareça exatamente como descreve.

Finalmente, explore ainda as propriedades da placa gráfica e do monitor:

abrir as Definições de visualização, a partir do menu de contexto (botão direito do rato) no ambiente de trabalho > Definições de visualização

ao fundo, clique em Definições avançadas do ecrã

com esse tal monitor escolhido, clique em Propriedades da placa gráfica para o Ecrã X

clique depois em Listar Todos os Modos, para perceber os modos válidos que existem, se são coerentes com o ecrã que está a utilizar

[Respondido por Hugo Cura]

Como limitar a velocidade de Internet a fornecer?

Boa tarde, Precisava de uma ajuda se possível. Em minha casa tenho serviço fibra da meo com o router Technicolor TG784n v3. Ao lado da minha residência (30m) construí um pequeno escritório onde trabalho regularmente, sou paraplégico e em acordo com o patrão criei condições junto de minha casa para poder trabalhar sem ter de me deslocar à empresa, no escritório tenho dois computadores a trabalhar 24h/dia conectados ao servidor da empresa. A pouco tempo atrás pedi numa empresa local para me vir instalar um sistema em que pudesse utilizar a Internet de casa no escritório. Não conheço bem os nomes técnicos, mas foi instalada uma antena wirless no telhado de casa outra no escritório e funcionou perfeitamente. Mas começou acontecer um problema em casa, a Internet (wirless), que utilizamos no telemóvel e portáteis está constantemente a ir abaixo. Como tenho uma criança em casa que agora infelizmente precisa mais do que nunca do acesso para fazer trabalhos da escola é um grande transtorno. Existe alguma possibilidade de limitar a velocidade de Internet a fornecer ao escritório a partir do router da meo? Muito obrigado pela disponibilidade e na esperança de receber boas noticias 🙂 Com os melhores cumprimentos Luis Simões

Resposta:

Luís,

Muito provavelmente, o facto da ligação Wi-Fi estar constantemente “a ir abaixo” nada tem a ver com a disponibilidade no acesso à Internet, ou com o eventual congestionamento dessa ligação. É uma ligação fibra, que se destaca pela sua robustez e fiabilidade, pelo que um QoS na rede só seria necessário se ambos os clientes (e se fosse muitos mais clientes) exigissem muito, continuamente, da ligação à Internet.

Assim, tudo indica que a origem do problema é na robustez do próprio router que, genericamente, e de acordo com muitos relatos que vamos recebendo, é mau.

Do lado dos computadores não sentirá problemas porque a ligação Wi-Fi está a ser estabelecida por outros dispositivos, muito mais robustos, que apenas recorrem à ligação ethernet do router.

Portanto, a solução passa por um pequeno investimento, que será um AP Wi-Fi, ligado fisicamente a uma outra porta ethernet do router, inutilizando assim a atual ligação Wi-Fi do router do operador.

Como sugestão concreta, existem muitas soluções no mercado, mas olhando a um investimento reduzido, e com largura de banda mais limitada, existe por exemplo o TP-Link TL-WA850RE. Quando utilizado no modo Ethernet Bridge, permite fazer precisamente o pretendido: receber a ligação à internet via ethernet, e propagá-la via Wi-Fi. Para isto acontecer, não deve ser utilizada a porta bridge do router (que até já está ocupada), mas sim uma porta normal.

[Respondido por Hugo Cura]

Como ligar um monitor externo ao meu Huawei Matebook D15?

Boa tarde espero que estajam todos bem. Gostava de expor umas dúvidas. Recentemente comprei uma huawei matebook d15 que tem uma porta usb-c. A minha questão é. Ao comprar um segundo monitor com usbc ele passa imagem? Terei de ter algum adaptador? Outra questão que vos quero colocar e a seguinte. Antes de comprar este portatil tinha adquirido uma grafica nova para um pc ja antigo. Sendo assim Para n me desfazer da grafica estava a ponderar em adquirir uma e-gpu onde iria ligar ao portatil por usbc. Mas pelo que tenho visto essas caixas externas sao por thunderbolt o que siginifica que as tecnologias não devem ser as mesma. Com isto aproveitava a grafica para ligar os monitores externos nela. Gostaria de saver a vossa opiniao e o que me aconcelhariam a fazer. Obrigado e bom feriado Filipe Silva

Resposta:

Filipe,

A porta USB-C irá ser capaz de transmitir o vídeo para um monitor externo, como pretende. No entanto, há um pormenor que deve ter em atenção.

Deverá ter um cabo que faça ligação entre estes 2 elementos. Assim, se o monitor tiver uma porta HDMI, o cabo deverá ser USB-C e HDMI. Se tiver uma porta USB-C, então será direto.

Quanto à utilização de uma eGPU, as notícias não são tão boas. Apesar de serem portas iguais, estas não partilham ainda os mesmos protocolos e assim não são 100$ compatíveis.

[Respondido por Pedro Simões]

Como eliminar o vírus que tenho no Facebook?

Boas Fui apanhado pelo vírus que passou no Messenger Mudei a password do Facebook e terminei sessão em todos os dispositivos abertos Que mais devo fazer?? Vitor Vale

Resposta:

Vitor,

O problema está no controlo que foi dado à sua conta, muito provavelmente. Isto é feito com recurso a uma app, que foi certamente autorizada por si.

Para eliminar esse acesso, deve aceder a Definições e Privacidade > Definições > Apps e sites e verifique se tem alguma app suspeita ou que não se lembre de ter instalado. Desinstale de imediato e elimine-a!

Elimine também todas as publicações que foram partilhadas por si no seu mural, para que outras pessoas não cliquem e sejam, também elas, infetadas.

Aceda ainda ao seu Registo de Atividade (clique na seta no canto superior direito) e elimine/denuncie toda a atividade suspeita.

É desta forma que se deverá conseguir livrar dessa praga que está a afetar a sua conta do Facebook

[Respondido por Pedro Simões]

