Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Instabilidade no Windows 10, mas como a resolver?

Boa tarde, Recebi na pretérita terça-feira o Matebook D 14 da Huawei e na quinta-feira dia 28 efetuei o update para a versão 2004 do W10, ou seja, praticamente não usei o equipamento na sua configuração de fábrica, se me é permitida a expressão. A atualização do W10 decorreu sem problemas, sendo que não foi uma instalação limpa, foi efetuada com o assistente de atualização do Windows 10, “em cima” da versão 1903. Depois de tudo atualizado reparei que ao dar ordem de encerramento ao PC, por vezes, nem sempre, ele reinicia em vez de encerrar. Efetuei alguma pesquisa no Google e não fiquei muito esclarecido sobre o problema, apenas constatei que o “problema” é mais antigo que a versão 2004 do W10. Nesses reinícios por vezes aparece o erro “falha no serviço de perfis de utilizador ao iniciar sessão”. Conhecem o problema? Na vossa opinião qual será, caso exista, a melhor solução? Será uma questão de hardware e deverei acionar a garantia do equipamento? Cumprimentos e continuação de bom trabalho. Nuno Gomes

Resposta:

Nuno,

A Microsoft tem libertado de forma lenta esta atualização para cada vez mais equipamentos. Esta forma pretende garantir que se forem detetados problemas, a distribuição é interrompida e estas situações são resolvidas.

Uma vez que a atualização que fez foi manual, pode existir um qualquer problema com o hardware presente e a nova versão.

O que recomendamos é que é tente atualizar os drivers da máquina, recorrendo, por exemplo, ao PC Manager da Huawei, que deverá estar instalado de forma nativa.

Após essa atualização, deve verificar se os problemas desapareceram. Por vezes, e em muitos casos, o problema está mesmo nos drivers presentes.

Caso o problema ainda se mantenha depois deste passo, o recomendamos é também simples. Reverta a atualização para a anterior e veja se o Windows 10 tem o mesmo comportamento.

Nesse caso, deverá aguardar que a nova versão do Windows 10 seja apresentada, já livre de problemas e de qualquer complicação.

No limite, e mesmo que esta situação não desapareça, a recomendação é a mais básica de todas. Faça uma reposição total do Windows, sem manter qualquer ficheiro ou conta de utilizador.

[Respondido por Pedro Simões]

Que smartphone devo usar para fazer de hotspot Wi-Fi?

Boa noite. Necessito de um segundo telemóvel para ter o meu número pessoal mas também que por vezes que também tenha a função de hotspot. Dentro a gama média baixa existe algum que tenha essa função? Obrigado Nuno Correia

Resposta:

Nuno,

A funcionalidade de Hotspot, ou ponto de acesso pessoal, é algo suportado pelo Android e pelos SoCs desde há muito.

Com toda a certeza, qualquer smartphone da gama média permitirá fazer o que pretende sem problemas. É uma opção que, tipicamente, está até acessível a partir dos botões/atalhos na barra de notificações.

[Respondido por Hugo Cura]

Plataforma única de cessação de contratos de telecomunicações já funciona?

Bom dia, Agradeço que me informem, se possível, se a plataforma única de cessação de contratos de telecomunicações, já se encontra disponível e se assim for, o que fazer para aceder. Grato Cumprimentos, José Abraúl

Resposta:

José,

Apesar de ter sido anunciada no fim do ano passado, a plataforma única de cessação de contratos ainda não está ativa.

Esta medida consta do Orçamento de Estado para este ano e o objetivo passa pela criação de uma plataforma única de resolução de contratos que permitirá comunicar a resolução de contratos de comunicações eletrónicas num único ponto.

A sua implementação estava prevista para abril de 2020, mas provavelmente devido à situação de pandemia terá sido adiada para mais tarde.

Assim, resta apenas aguardar pelo anúncio do lançamento desta plataforma para que possa rescindir os contratos de telecomunicações.

[Respondido por Pedro Simões]

Como configurar o comando da TV para controlar a box MEO?

Boa tarde recentemente comprei uma smart tv samsung UE50TU7005KXXC e quando a configurei consegui colocar o comando da mesma a controlar tanto a tv como a box da meo (sofia) mas ao fim de 2 semanas sem que eu consiga dizer o porque a box deixou de reconhecer o comando. Eu já tentei que o comando da meo fizesse o mesmo mas infelizmente o comando não consegue controlar quase nada da tv o que me obriga a ter 2 comandos há algo que eu possa fazer para voltar controlar a box e a tv com os mesmo comando? Obrigado pela atenção Ricardo Antunes

Resposta:

Ricardo,

O comando da TV controla a box, ou outros dispositivos suportados, utilizando a tecnologia HDMI-CEC (Consumer Electronic Control). Ou seja, recorrendo ao cabo HDMI, que permite a passagem de imagem e som, também os ordens da TV para a box são passadas por essa interface.

Claro está, para esse controlo via HDMI-CEC funcionar, ambos os dispositivos terão de suportar e estar configurados para tal. O que pode ter acontecido, sem se ter apercebido disso, é que a opção HDMI-CEC (poderá ter outra designação, como “controlo de dispositivo”) possa ter sido desligada inadvertidamente num dos dispositivos, e assim esse controlo ter deixado de funcionar.

Verifique as definições da TV e da box, para confirmar que essa opção está definida corretamente.

Há uma outra possibilidade, muito remota, que é a possibilidade de um update (da TV ou da box) ter removido essa funcionalidade, pelo que também é importante tentar perceber se tal aconteceu. Se sim, então a solução para controlar a box e a TV com o mesmo comando poderá passar pela aquisição de um comando universal, programável para vários dispositivos.

[Respondido por Hugo Cura]

Como colocar o Android Auto a funcionar no Mi Note 10 Pro?

Boa noite, Comprei o novo XIAOMI MI NOTE 10 PRO e não consigo por a funcionar a aplicação android auto. Instalei atraves do vosso link a versao mais recomendada. A aplicação é intalada, depois abro e o que aparece é: “tranferir aplicações” –> coloco aceitar –>e aparace a seguinte mensagem: “Este item não esta disponivel no seu pais.” –> coloco ok –> aparece uma imagem vermelha com ponto de exclamação a dizer ” Não foi possivel instalar ou actualizar o android auto” O que devo fazer para solucionar? Com os melhores cumprimentos, Raquel Cunha

Resposta:

Raquel,

O problema que descreve poderá estar relacionado com a utilização de uma versão desatualizada do Android Auto. Ao executar a app, poderá estar a ser feita uma tentativa de atualização, que é mal sucedida devido ao serviço não estar oficialmente disponível no país. Deve, assim, certificar-se que instala a versão mais recente, que neste momento é a 5.3.5016 de 27 de maio

No entanto, é possível que vá passar por outro problema, relativo à interface MIUI da Xiaomi. O problema está na funcionalidade Dual applications. Para ter a certeza que tem o smartphone configurado corretamente para correr o Android Auto, deve seguir estes passos:

após instalar o Android Auto, vá a Definições > Aplicações instaladas > toque nos 3 pontos > Mostrar todas as aplicações

procurar por Google Play Services, abrir e premir em Limpar dados > Limpar cache

eliminar aplicações Dual, se existirem

ir a Definições > Aplicações Dual > roda dentada (canto sup. dir) > Eliminar contas de aplicações Dual > Eliminar e reiniciar.

Desta forma, toda a cache de aplicações Dual será eliminada, e que tornará compatível a execução do Android Auto. Note que, nos passos referidos acima, os nomes das opções podem ter ligeiras diferenças dependendo da versão.

Depois de reiniciar, o Android Auto já deverá funcionar corretamente.

[Respondido por Hugo Cura]

Mantenho a versão atual ou atualizo o Windows 10?

Estimados Senhores Sou um leitor razoavelmente assíduo das vossas notícias sobre tecnologia, por isso lembrei-me de pedir a vossa ajuda quanto à actualização acima referida. Tenho um portátil com as seguintes características: HP Pavilion laptop 15-cc5xx

Processador Intel (R) core (TM) i7-7500U CPU 2,7GHz 2,9GHz

RAM instalada 12,0 GB (11,9 GB utilizável

Windows 10 versão 1909 compilação do SO 18363-836 instalado em 2019-06-17

Armazenamento: 231 GB utlizados, 684 GB livres No passado dia 28/5, instalei a tão ansiada actualização denominada de versão 2004. Passados poucos dias comecei a sentir uma gradual desaceleração no desempenho do Windows, por exemplo o Microsoft Edge demorava imenso tempo a abrir, assim como outras aplicações necessárias. Comecei a pensar que pudesse ter origem na nova actualização do Windows. Fiz limpeza do disco “C” e desfragmentei o mesmo disco e tudo continuou demasiado lento. Sou um idoso com 73 anos (de acordo com a nova classificação da pandemia COVID-199 que continua a gostar de estar ligado ao mundo digital). Tudo o que faço fui aprendendo por mim próprio. Ontem decidi retornar à versão anterior do Windows 10, à versão 1909. O computador passou a trabalhar normalmente e rápido. Agora no Windows update informa que tenho a nova versão disponível para instalar. Como já li nas vossas notícias que a versão 2004 começou a dar problemas, pergunto o que devo fazer: tentar novamente a instalação da versão 2004 ou aguardar que esta tenha uma versão corrigida? Antecipadamente agradecido por toda a ajuda que possam dispensar, envio os melhores cumprimentos João Pinto

Resposta:

João,

Apesar de muitos quererem testar de imediato as novidades das novas versões do Windows 10, o bom senso e a prudencia aconselham que se aguarde por alguma estabilidade.

As primeiras versões disponíveis estão sempre sujeitas a falhas e a problemas que a Microsoft vai resolvendo ao longo do tempo, até ter uma atualização (quase) perfeita.

Dada o historial que apresenta com esta versão, e que muito bem conseguiu instalar e reverter, o que recomendamos é que aguarde pacientemente mais algum tempo.

Mais tarde, e com toda a calma, poderá tentar novamente a reinstalação da atualização de maio, já sem problemas ou qualquer situação anómala.

Muitas vezes os problemas nem estão no próprio Windows, mas sim nos drivers que os fabricantes insistem em não atualizar, penalizando assim os utilizadores.

[Respondido por Pedro Simões]

