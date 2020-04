Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos os máximos de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para estas fiquem o mais ricas e completas possíveis.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Xiaomi MI9 SE ou Realme X2, qual o melhor?

Bom dia, Pretendo trocar de smartphone e tenho umas dúvidas. Comprei o meu antigo à cerca de 3 anos, com 2GB de RAM e na altura era suficiente, contudo agora não dá para muito e é super lento. A minha questão é, se daqui a 2/3 anos 6GB de RAM continuarão a ser suficientes? Tenho um orçamento de até 350€ e estava indeciso entre o Xiaomi MI9 SE e o Realme X2. Pretendo um telemóvel com ecrã AMOLED e com pelo menos 6GB de RAM. Qual destes o melhor, ou caso haja algum melhor pelo preço, qual seria? Cumprimentos. Gonçalo Costa

Resposta:

Gonçalo,

De facto, a evolução do software exigem sempre mais dos recursos, e o Android não é propriamente famoso pela otimização de recursos, pelo que é importante ter uma boa margem no que à RAM diz respeito.

Há 3 anos, 2GB era o mínimo recomendável para não haver problemas de maior, mas agora diria que esse valor passou para 4GB. Contudo, não acredito que duplique em 2/3 anos, quando muito poderá até manter-se. 6GB é sem dúvida um valor interessante, para acompanhar a transição para as próximas versões.

Quanto aos smartphones, o Realme X2 sai dessa comparação com quase tudo em vantagem. A marca já tem provas mais que dadas, e esse é um smartphone mais recente, com bateria de maior capacidade com carregamento rápido de 30W, tem maior aproveitamento da área frontal para o ecrã, melhor SoC e até traz slot para cartão microSD.

Se considera adquirir um Realme e já andou a “namorar” esse modelo, então diria que só resta mesmo concretizar… Alternativas a esse, apenas sugiro o Xiaomi Redmi K20 ou Mi 9T, com características semelhantes mas que podem sair um pouco mais caros.

[Respondido por Hugo Cura]

Como instalar os serviços Google no Huawei P40 Lite?

Bom dia, Adquiri há dias um Huawei P40 Lite – graças à ótima review feita por vós – e até agora estou bastante satisfeito com o desempenho. No entanto não pensava que a falta dos GMS me fosse fazer tanta diferença. Muitas das aplicações que uso não existem na App Gallery da Huawei, o que impossibilita o uso das mesmas: Uber, Glovo, Epark, Android Auto, Maps, McDonald’s, Stand Virtual, Médis, Chromecast, F1, WEC, MotoGP, Gmail, etc. Já tentei instalar através de 2 métodos e nenhum resultou. Com o chat partner a aplicação não corre e com o método apresentado noutro site também ficava a dar erros nos play services. A minha questão é se haverá algum método que funcione para fazer a instalação dos GMS? Desde já obrigado João Silva

boa tarde tentei instalar os serviços da google no p40 lite. Depois de instalar quando aparece para a janela para abrir carregando em abrir a janela seguinte e de erro. se me poderem ajudar agradecia obrigado Arlindo martins

Resposta:

João e Arlindo,

De facto, os primeiros métodos que surgiram para a instalação dos serviços Google, entretanto tiveram problemas e deixaram de funcionar. A alternativa para a instalação de aplicações que não estão na Play Store, passa por recorrer a um agregador de .apk, como o APKMirror.

No entanto, nem de propósito, ontem publicámos um vídeo que explicar um passo a passo funcional, para que os Huawei Mate 30 ou P40 passem a ter os serviços Google tal como antes. Vejam aqui:

O processo é um pouco longo, mas muito simples de executar. Procurem não saltar nenhum passo, para garantir que não terá problemas.

[Respondido por Hugo Cura]

Devo acreditar neste email ou não pago?

Bom dia, recebi um email fraudulento a pedir me um pagamento de 2000$00 para uma conta bitcoint. jcaaclaudiomartins : jiwaq123aci O user parece idêntico e a password (jiwaq123aci) parece muito semelhante na primeira e ultima letra o resto nada tem a ver… bem como faltar a preenchimento de mais carateres. Já li numa noticia semelhante do pplware que não devo preocupar me. E não responder ao email. Devo estar preocupado com esta situação? Grato pela atenção João Martins

Boa noite, Tal como o assunto do email indica tenho sido alvo de emails de extorsão onde o atacante pede uma soma em bitcoins ou então liberta imagens sensíveis que diz ter adquirido através da minha webcam. Neste email o mesmo refere uma password que por vezes utilizo no entanto, pelo menos que me lembre, não uso a mesma em nada importante. Depois destes emails instalei um antivirus mais robusto do que tinha anteriormente a a verdade é que o mesmo detetou tentativas de acesso à minha webcam nos últimos dois dias através da aplicação do google chrome. Como acham que devo proceder? Obrigado desde já, Ricardo Leal

Resposta:

João e Ricardo,

Não têm que se preocupar com esta situação, de todo. De tempos a tempos, surgem bases de dados online com credenciais de acesso de serviços que foram alvo de ataque. São assim tornadas públicas listas enormes de nomes de utilizador com palavra passe associada.

É claro que isso pode levar a problemas, onde alguém pode aceder indevidamente às nossas contas, no caso de usarmos por exemplo o mesmo login e palavra-passe para todos os serviços, ou se a palavra-passe não for alterada com regularidade. Para terem um conhecimento mais abrangente dos logins que pode ter vulneráveis, pode verificar no site Have I been Pwned:

Quanto à questão que colocam, esses “chantageadores” pretendem apenas meter medo ao mostrarem que “sabem” algo sobre nós, como um login+pass, e fazer com que, hipoteticamente, calhe a alguém que ache que possa ter sido apanhado em flagrante. É um tipo de email enviado em massa, com a esperança que alguém agarre o isco.

Resumindo, é importante que mantenham as contas protegidas, com palavras-passe atualizadas regularmente e, de preferência, diferentes entre contas.

[Respondido por Hugo Cura]

Como posso estender a minha rede dentro casa?

Bom dia, Tenho Router da Huawei (HS8247W) ligado por fibra optica e que depois tem uma ligação à instalação / cabos de TV (coax cables). Onde tenho o PC é distante do router e a ligação, através do Wireless, é muito baixa. Tenho outro router, que está parado, um Huawei HG 8247H. Dado que tenho cabos Coax cables instalado em toda a casa, estava a pensar se seria possivel colocar este 2º router perto de onde tenho o PC, aproveitando a ligação Coax. Outra hipotese, seriam também através do cade de telefone (DSL?), que percorre toda a casa. Para já não pretendo estar a investir numa Powerline ou repetidor. Queria aproveitar o que ja está instalado. Já contactei a Operadora, que refere que sim é possivel, mas que não podem fazer (e ajudar) a configurar o 2º router. Apenas podem intervir no 1º, que segundo eles, não necessita de qualquer intervenção para colocar isto a funcionar. Mas que é necessario algumas configurações. Ja procurei na internet, mas o que aparece são ligações/ extenções atráves de Ethernet cable ou wi-fi . É possivel ajudar-me com as configurações necessárias? Ou algumas dicas? Outro tema que daria para uma post, qual a vossa opinião sobre as apps android que repetem o sinal de wifi. Ainda a ver, mas não me inspiraram grande confiança. Obrigado Nuno Antunes

Resposta:

Nuno,

Em resposta curta, isso não será possível com os recursos que tem.

O router do operador tem saída coaxial para as TVs, que disponibiliza uma ligação que não serve para um segundo router, mas que mesmo que desse, esse segundo router necessitaria de model.

Ou seja, do router do operador apenas pode sair por ethernet, e no segundo router apenas pode entrar por ethernet. Há aqui uma clara compatibilidade, a instalação da casa é que não é propriamente compatível 🙂

A solução mais simples passa mesmo pela utilização de um Powerline, que recorre à instalação elétrica para propagar o sinal digital, encriptado. A TP-Link e a Devolo têm esse tipo de produtos.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo fazer rapidamente um reset ao meu tablet?

Boas tarde Queria perguntar se me podem ajudar com o meu tab Esqueci a senha padrão no ecrã na verdade acho que não aceita porque era um z e não aceita Fiz um reset através do botão do volume no menos e do power e passa para o fastmode E não passa disto podem me dizer como ultrapassar esta dificuldade Obrigado Cumprimentos Sergio Costa

Resposta:

Sérgio,

Existe uma forma simples de contornar o seu problema, sem qualquer reset de hardware físico.

A Google tem no seu serviço de localização uma opção que pode usar para fazer a limpeza e até eventualment recuperar o acesso ao tablet.

Ao aceder ao endereço www.gogole.com/android/find e depois de escolher o seu dispositivo, vai ter presente a opção Apagar Dispositivo. Aí, depois de algumas confirmações, vai poder limpar completamente o seu tablet.

Claro que depois terá de o reconfigurar e instalar novamente todas as apps que usava antes.

[Respondido por Pedro Simões]

Como consigo encomendar um produto na Amazon?

Boa tarde, Queria mandar vir da Amazon.es um produto da Amazon que diz que só envia para dentro de Espanha. Por volta de Dezembro de 2019 foi falado de para contornar o problema enviar para um PickUp Point cá em Portugal, testei essa resolução e não consegui porque não aparecem PickUp Points. Conseguem me ajudar com outra maneira?Será por causa do Covid 19 que suspenderam esse método de envio? Obrigado desde já Atenciosamente, Juvenal Santos

Resposta:

Juvenal,

Esse método de envio, com entrega restrita a pontos de entrega, é de facto muito restrito em termos de abrangência de produtos. Já tentei em diversos produtos, e apenas uma vez encontrei um produto que pudesse ser entregue dessa forma. Portanto, trata-se de uma abrangência mesmo diminuta, parecendo-se até com um “erro de sistema” que tenha permitido tal opção.

Não tendo confirmação de alguma suspensão relacionada com o COVID-19, apenas se deve tratar de um produto que não foi indicado para esse efeito.

[Respondido por Hugo Cura]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve