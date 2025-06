Aumento da temperatura: recomendações da DGS contra o calor

De acordo com as informações disponibilizadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista uma subida acentuada das temperaturas em todo o território continental, com origem na deslocação de uma massa de ar quente e seco proveniente do Norte de África. Conheça as recomendações da DGS.

Esta situação poderá configurar uma onda de calor, com valores máximos entre 35ºC e 40°C na generalidade do território Continental, e entre 40ºC e 44°C no interior Sul, vale do Tejo e vale do Douro. As temperaturas mínimas também permanecerão elevadas, podendo não descer abaixo dos 25°C em alguns locais.

Embora fenómenos deste tipo estejam a tornar-se mais frequentes, devem ser observados com atenção e cuidado. Situações de calor extremo não geram apenas desconforto. Comportam, também, riscos para a saúde, requerendo uma resposta ativa por parte das autoridades, mas também um comportamento preventivo por parte dos cidadãos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS), em estreita articulação com o IPMA e as Entidades do SNS, continua a acompanhar de forma próxima e em permanência a situação meteorológica e o seu impacto na saúde, reforçando as medidas do Plano de Contingência para a Resposta Sazonal em Saúde, em articulação com as estruturas regionais e locais.

Este período de calor apresenta uma duração ainda incerta, podendo prolongar-se para o início do mês de julho, especialmente no Sul do país.

Face a esta previsão, a DGS recomenda...

1. beber água, mesmo quando não tem sede, evitando o consumo de bebidas alcoólicas;

2. procurar permanecer em ambientes frescos ou climatizados, com sombras e circulação de ar, pelo menos 2 a 3 horas por dia;

3. evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas. Utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de 2 em 2 horas e após os banhos na praia ou piscina;

4. utilizar roupas de cor clara, leves e largas, que cubram a maior parte do corpo, chapéu e óculos de sol com proteção ultravioleta;

5. evitar atividades no exterior que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente, desportivas e de lazer;

6. escolher as horas de menor calor para viajar de carro, e não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

7. dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, tais como crianças, pessoas idosas, doentes crónicos, grávidas, trabalhadores com atividade no exterior;

8. assegurar que as crianças bebem água frequentemente e permanecem em ambientes frescos e arejados; as crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta;

9. contactar e acompanhar os idosos e outras pessoas que vivam isoladas, assegurando a sua correta hidratação e permanência em ambientes frescos e arejados;

10. manter-se informado relativamente às condições climatéricas, para poder adotar os cuidados necessários;

11. em caso de emergência, e se apresentar sinais de alerta (tais como suores intensos, febre, vómitos/náuseas ou pulsação acelerada/fraca), contactar o SNS 24 através do número 808 24 24 24, ou ligar para número europeu de emergência 112.

Para se proteger dos efeitos negativos do calor intenso mantenha-se informado, hidratado e fresco.