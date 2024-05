Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para maio

Tardou, mas aqui estão as novidades que os utilizadores da Netflix vão poder ver, em maio. Apesar de estarmos mais próximos do verão, as tardes de filmes e séries ainda valem. Espreite as estreias na popular plataforma de streaming para este mês.

Novo mês, muitas novidades. Conheça as estreias divulgadas pela Netflix Portugal e tire ideias para os seus serões. De ressalvar que, ao longo do mês, poderão haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - Super Rich in Korea

Com seis episódios, esta série estreou logo no início do mês, dia 1. Retrata a vida luxuosa dos multimilionários na Coreia: um magnata de Singapura, o herdeiro de uma marca de luxo da Itália e uma integrante da nobreza do Paquistão.

Dia 2 - Um Homem por Inteiro

Enfrentando adversários implacáveis e uma falência repentina, um magnata do mercado imobiliário de Atlanta faz de tudo para voltar ao topo quando o seu império desmorona.

Esta série já pode ser vista na Netflix.

Dia 3 - A Batalha das Pop-Tarts

Numa época em que o leite e os cereais eram os reis do pequeno-almoço, um petisco revolucionário desencadeia uma guerra. Uma comédia de Jerry Seinfeld sobre as Pop-Tarts.

Disponível na Netflix desde o dia 3 de maio.

Dia 3 - Selling the Orange County T3

O Grupo Oppenheim chegou e, com ele, uma nova equipa de corretores imobiliários para as luxuosas propriedades à beira-mar. Mas será que há espaço para tanto ego?

Disponível na Netflix desde o dia 3 de maio.

Dia 3 - Maligno

Madison sente-se paralisada por visões chocantes de assassinatos horríveis, e tudo piora à medida que descobre que estes sonhos acordados são, de facto, realidades aterradoras.

Disponível na Netflix desde o dia 3 de maio.

Dia 8 - A Final: Caos em Wembley

Com a Inglaterra finalmente na luta por um grande campeonato, seis mil adeptos de futebol sem bilhete invadem o Estádio de Wembley, deixando um rasto de destruição.

Este filme estreou hoje na Netflix.

Dia 9 - Mãe da Noiva

A filha de Lana, Emma, regressa do estrangeiro e deixa cair uma bomba: vai casar-se. Na Tailândia. Daqui a um mês! As coisas só pioram quando Lana descobre que o homem que conquistou o coração de Emma é o filho do homem que partiu o dela há anos.

Este filme estreia já amanhã.

Dia 9 - Bodkin

Uma equipa de podcasters começa a investigar desaparecimentos misteriosos numa cidadezinha da Irlanda, cheia de segredos terríveis. Conheça os aventureiros amanhã.

Dia 11 - Space Jam: Uma Nova Era

A superestrela da NBA LeBron James e o seu filho são presos pelo algoritmo AI-G. Para LeBron conseguir regressar a casa terá de orientar Bugs Bunny e os indisciplinados Looney Tunes num jogo de basquetebol e vencer a equipa de bandidos do vilão.

O filme de animação chega no próximo dia 11.

Dia 15 - Sonic: O Filme

Vai poder rever este boneco azul no dia 15 de maio, na Netflix.

Dia 15 - As Horas

Conheça as vidas paralelas destas três mulheres no próximo dia 15 de maio.

Dia 16 - Bridgerton T3, P1

Oito irmãos inseparáveis procuram amor e felicidade na alta sociedade de Londres. Inspirada nos best-sellers de Julia Quinn, a primeira parte da terceira temporada desta série ficará disponível a 16 de maio.

Dia 17 - A Idade do Gelo 3: O Despertar dos Dinossauros

As coisas estão a mudar para as estrelas deste filme, com estreia marcada na Netflix para o dia 17 de maio.

Dia 17 - LEGO DREAMZzz

Um grupo de crianças junta-se a uma agência secreta onde aprende a usar o poder da imaginação para viajar até ao Mundo dos Sonhos e criar coisas fantásticas para ajudar as crianças adormecidas que estão a ser aterrorizadas pelo malvado Rei dos Pesadelos, que pretende conquistar o Mundo dos Sonhos.

Veja o filme a partir do dia 17 de maio, na Netflix.

Dia 24 - Atlas

Uma brilhante analista de dados com uma profunda desconfiança em relação à inteligência artificial junta-se a uma missão para capturar um robô renegado com quem partilha um passado misterioso.

O filme ficará disponível no dia 24 de maio.

Dia 30 - Eric

Um pai desesperado e um polícia obstinado lutam contra os próprios demónios na Nova Iorque da década de 1980 à procura de um miúdo desaparecido.

Conheça esta história no final do mês, dia 30.

Dia 31 - Os Santos Mafiosos de Newark

A ação decorre na era explosiva dos tumultos de Newark e segue Anthony “Tony” Soprano enquanto cresce e torna-se um homem assim que gangsteres rivais começam a levantar-se e a desafiar o poder da família DiMeo sobre a cidade do crime cada vez mais dilacerada.

Disponível no dia 31 de maio.

Dia 31 - Nem Mais Uma

Quando uma jovem de 17 anos denuncia uma agressão sexual no seu liceu, uma investigação vira-lhe a vida do avesso e testa os seus relacionamentos.

Disponível no dia 31 de maio.

