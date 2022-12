Ebike GOGOBEST GM26 – uma nova bicicleta de montanha… mas elétrica

Os aficionados pelo desporto dirão que bicicletas a sério não podem ser elétricas. No entanto, o esforço exigido num simples passeio de bicicleta ao fim de um dia de trabalho afasta logo potenciais ciclistas, quanto mais para usá-la como meio de transporte no dia a dia. Com as e-bikes tudo muda.

A nova GOGOBEST GM26 é uma bicicleta elétrica de montanha que será ideal para começar finalmente a deixar o carro na garagem para a maioria das deslocações do dia-a-dia.

Com paisagens incríveis para explorar e um clima excelente para ter a bicicleta como meio de transporte, continua a haver um problema… Há demasiadas subidas que acabam por afastar potenciais utilizadores. As bicicletas elétricas surgem como uma solução de qualidade e hoje damos a conhecer mais um modelo.

Além disso, as soluções de transportes elétricos vêm responder às exigências de mobilidade dos dias de hoje, adaptando-se às preferências de cada utilizador.

Bicicleta elétrica de montanha GOGOBEST GM26

A e-bike GOGOBEST GM26 é uma bicicleta de montanha, com roda de 27,5" x 2,25" com estrutura em liga de alumínio e certificado IP54, podendo ser usada mesmo em condições de chuva.

Vem com sistema de travão de disco hidráulico e um sistema de transmissão de 9 velocidades Shimano. A bateria é de 10Ah e tem 36V e o motor tem uma potência de 250W.

Para condução a bicicleta elétrica tem um modo 100% elétrico, o modo híbrido e um terceiro que funcionará só a pedal, e também vem limitado a velocidade máxima de 25km/h, sendo possível fazer cerca de 60 km com carga na bateria.

A bicicleta é em liga de alumínio, tem um painel LCD ao centro do guiador e suporta peso até 100 kg. De notar que a bicicleta pesa apenas 35 kg. A questão do peso é inevitável devido à inclusão da bateria, por isso, não deve ser feita uma comparação em termos de peso, com as bicicletas tradicionais.

A Ebike GOGOBEST GM26 está disponível por 1249,99€ (IVA incluído), utilizando o código NAE9YY8 para um desconto de 150€. O envio é gratuito, rápido e seguro, feito a partir de armazém europeu.

GOGOBEST GM26