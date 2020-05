Aprenda a instalar o Guest Additions do Virtualbox no Ubuntu 20.04 LTS

Já ouviu falar em Guest Additions? Quem virtualiza uma distribuição Linux usando o Virtualbox facilmente se apercebe que nem tudo funciona da melhor maneira. Ou é a gráfica que não foi detetada, ou a definição do monitor não é a melhor, há dificuldade em interagir entre o sistema nativo e no sistema virtualizado, etc.

Para resolver tais problemas podemos instalar o Guest Additions. Saiba como instalar no Ubuntu 20.04 LTS.

O que é o Guest Additons?

Basicamente o Guest Additions é um conjunto de drivers que permitem:

Um melhor desempenho a nível da placa gráfica (uma vez que normalmente a placa gráfica instalada dentro da máquina corresponde a uma genérica)

(uma vez que normalmente a placa gráfica instalada dentro da máquina corresponde a uma genérica) Possibilidade da alteração da definição do monitor

Facilidade na partilha de ficheiros entre a máquina virtual e a máquina nativa (Share Folders)

entre a máquina virtual e a máquina nativa (Share Folders) O rato passa a funcionar de forma transparente no sistema nativo e no sistema virtualizado, isto é, não é necessário o CTRL (direito)para “tirar” o rato dentro do SO

…etc

Como instalar o Guest Additons no Ubuntu 20.04 LTS?

A instalação do Guest Additons no Ubuntu 20.04 LTS é relativamente simples. Para começar devem instalas as dependências necessárias usando o seguinte comando:

sudo apt install linux-headers-$ ( uname -r ) build-essential dkms sudo apt install linux-headers-$(uname -r) build-essential dkms

Em seguida, no VirtualBox, devem ir a Devices > Insert Guest Additions CD Image

Ao carregar a imagem dos Guest Additions aparecerá uma janela para iniciar o processo de instalação. Carreguem em Run.

Durante alguns minutos os novos módulos irão ser instalados e carregados no sistema.

Depois de instalado, reiniciem a máquina e verifiquem as diferenças. Com o Guest Aditions a comunicação entre o sistema operativo nativo e virtualizado passa a ser transparente para o utilizador. Já agora, não se esqueça que passa a ter também suporte para copiar informação de e para a máquina virtual. Para isso basta que ative o Share Clipboard e Drag n’Drop, em Devices, no VirtualBox. Experimentem e se tiverem dúvidas deixem nos comentários.