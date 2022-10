Witchfire, shooter de bruxas contra a Igreja

A equipa de desenvolvimento polaca, The Astronauts anunciou recentemente o seu próximo jogo, Witchfire, um shooter roguelite que coloca frente a frente, Bruxas e a Igreja.

Venham conhecer um pouco mais sobre este jogo e a data de lançamento (também revelada recentemente).

Os estúdios independentes polacos The Astronauts, já apresentaram a data de lançamento para o seu próximo trabalho, Witchfire.

Witchfire trata-se de um FPS (first person shooter) estilo roguelike que decorre num ambiente negro de fantasia e que coloca os jogadores no meio de um eterno combate entre o poder da escuridão protagonizado por bruxas e a Igreja.

O jogo traz-nos uma sangrenta guerra milenar entre as mais poderosas Bruxas do Universo e a Sagrada Igreja. Trata-se novamente da representação do eterno conflito entre o Bem e o Mal, desta vez personificado por Bruxas e um Caçador de Bruxas.

Nesta realidade alternativa e negra, as Bruxas existem mesmo e são extremamente poderosas (e perigosas) mas... por isso mesmo, também existem os Witch Hunters, ou Caçadores de Bruxas.

Benzidos e armados pelos principais sacerdotes do Vaticano, os jogadores irão ser precisamente um destes Caçadores de Bruxas e ao seu dispor têm um vasto arsenal de armas benditas e benzidas, que vão desde pistolas, caçadeiras até magias proibidas.

O sistema de combate de Witchfire será intenso e frenético, dando origem a grande sessões de ação onde as armas de fogo serão o prato forte e uma das curiosidades do jogo é o facto da equipa de The Astronauts ter adiado o seu lançamento para implementar uma nova feature no sistema de combate.

Inicialmente previsto para decorrer em recintos "fechados" do tipo de Arenas, a equipa decidiu abrir os locais de combate para ambientes open-world, dando assim maior liberdade aos jogadores para criarem táticas, esquivarem, cercar, atacar, ou mesmo fugir do combate.

“Witchfire é uma espécie de sonho de projeto nosso” referiu Adrian Chmielarz, co-fundador dos The Astronauts. “Após o lançamento de After The Vanishing of Ethan Carter, voltamos ao nosso ambiente mais familiar dos shooters mas, com o beneficio das novas capacidades gráficas, e processamento de 2022. Agora, estamos mais que prontos para trazer aos jogadores, de forma extremamente realista, as nossas fantasias mais negras.”

Witchfire usa o Unreal Engine 4 e o seu desenvolvimento começou 5 anos atrás, por uma equipa de 9 pessoas. Está quase a terminar... está mesmo quase.

Devido à reformulação do sistema open-world de combate, o jogo foi adiado para inicio de 2023 (para PC), ainda sem uma data concreta de lançamento.

Como curiosidade, o facto de Witchfire ser o segundo jogo lançado pela equipa dos The Astronauts. O seu primeiro titulo é o jogo de aventura e horror, The Vanishing of Ethan Carter.