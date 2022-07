A Electronic Arts veio recentemente revelar o The Sims 4 High School Years Expansion Pack, através do qual, os jogadores podem reviver os altos e baixos da adolescência.

Venham ver mais sobre este regresso à puberdade...

O simulador da vida real continua a dar cartas e mesmo que os anos continuem a correr, The Sims 4 continua a manter o mesmo vigor e divertimento a que nos habituou.

E a maior prova disso mesmo, são os consecutivos pacotes de expansão que a Electronic Arts e a Maxis têm disponibilizado e entre os quais se encontra este High School Years Expansion Pack que vos venho escrever hoje.

Esta nova expansão, que chega em 28 de julho, High School Years Expansion Pack, oferece aos jogadores a oportunidade de descobrir o seu próprio caminho enquanto voltam a reviver as suas adolescências (virtuais). O liceu é um tempo de auto-descoberta, e nos anos de liceu, os jogadores podem viver os seus sonhos de liceu à medida que se aproveitam do facto de serem adolescentes para explorar a sua identidade, frequentar o ensino secundário e testar limites através das suas escolhas e também do crescimento.

Esta é um dos segredos de The Sims: capacidade de permitir aos jogadores que criem versões diferentes de si próprias, vivenciando as vidas alternativas que constroem com os seus Sims.

Os com esta expansão, os jogadores vão poder reviver os Anos do Liceu, seja depois das aulas terminarem, ou fins-de-semana. Vai ser um novo momento de crescimento pessoal (do nosso Sim) que lhe vai permitir aprender, crescer e expressar-se o que vai transformar a sua vidas ao longo da montanha-russa da puberdade.

Além de frequentar as aulas e de ingressar em atividades extracurriculares na Escola Secundária de Copperdale, o Sims pode ir a um encontro para mais tarde recordar, no Cais Plumbite, ou beber uma boba enquanto vê roupas na ThrifTea. Os jogadores também podem personalizar a experiência do baile de finalistas do Sim, desde o promocional até à escolha da roupa perfeita para o baile e preparando-se para o grande evento, para que o Teen Sims possa dançar pela noite fora com os amigos. Há tanto para fazer na adolescência, e tão pouco tempo antes da formatura!

Para a criação da expansão High School Years Expansion Pack, a equipa de desenvolvimento colaborou com a app de marketplace de moda Depop. E isso vem precisamente de encontro ao que The Sims desde sempre teve debaixo de olho: a moda.

A moda e toda a criatividade a ela associada, sempre foi uma grande parte da autoexpressão no The Sims, e a colaboração expande-se nos looks de moda do jogo, uma vez que o adolescente Sims pode criar o seu próprio sentido de estilo e definir tendências para que outros sigam.

O nosso Sim pode comprar artigos de roupa desenhados pelos vendedores de Depop jeremy Salazar, Sha'an D'Antes, Lapoze McTribouy, Selena Williams e Bella McFadden no jogo na loja local e no hangout boba, ThrifTe. Graças ao estilo que o nosso Sim criar, poderá vir a ganhar Simoleons a vender roupas nas novas aplicações trendi no jogo – e tornando-se assim um, "Simfluencer"

"Os Anos do Liceu Sims 4 levam os jogadores numa jornada de crescimento para contar histórias pessoais de auto-descoberta e o drama de ser adolescente", disse George Pigula, produtor principal dos Anos do Liceu Sims 4. "O SIMS vai aprender a fazer malabarismos escolares e eventos extracurriculares, formar amigos que ficam ao longo da vida e experimentar grandes momentos como o baile de finalistas. Eles podem até desenvolver a sua própria moda likes & dislikes com a nova app Trendi com roupas desenhadas pelos vendedores de Depop. O liceu é um momento incrivelmente formativo, e queríamos dar aos jogadores a oportunidade de criar e personalizar as suas próprias experiências personalizadas do liceu antes que os seus Sims atinjam a idade adulta."

The Sims 4 High School Years Expansion Pack está classificado como T para Teen pelo ESRB e estará disponível a 28 de julho para PC e Mac via Origin e Steam, PlayStation 5, Xbox Series X, Playstation 4 e Xbox One.