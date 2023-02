Comando Dualsense de Hogwarts Legacy esgota e está a ser revendido pelo dobro do preço

No passado dia 10 de fevereiro, o mercado dos jogos recebeu mais um nome de peso. O Hogwarts Legacy está a dar que falar, tendo já conseguido tornar-se no título mais jogado na plataforma Steam. Para além disso, as notícias recentes mostram que o comando DualSense da PlayStation 5 dedicado ao jogo alusivo ao mundo de Harry Potter já esgotou e está a ser revendido pelo dobro do preço.

Dualsense de Hogwarts Legacy à venda pelo dobro do preço

O jogo Hogwarts Legacy fez a sua estreia na passada sexta-feira (10), mas antes do seu lançamento oficial o título, criado pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros, já conseguia conquistar marcos incríveis, tornando-se no mais jogado na Steam, na categoria single-player.

Mas o jogo não engloba apenas a experiência do mundo encantado da escola de magia, uma vez que existem também vários produtos associados a esta marca. Um desses produtos é o comando DualSense para a PlayStation 5 da Sony que ganhou uma edição inspirada em Hogwarts Legacy e que foi lançado também no dia 10 deste mês.

As informações recentes mostram que este comando rapidamente se tornou num sucesso de vendas e já está completamente esgotado na loja da PlayStation. Por essa razão, é possível encontrar o equipamento à venda por revendedores com um preço que, em muitos casos, chega a ser mais do dobro do valor recomendado pela Sony.

O preço recomendado pela marca japonesa para este comando é de 79,99 dólares, mas, tal como indicado pelo canal PlayStation Lifestyle, uma breve pesquisa no eBay permite-nos verificar que existem unidades do DualSense Hogwarts Legacy à venda por valores entre os 150 e os 170 euros.

A Sony já estaria a prever que o stock destes comandos se esgotasse, mas nem por isso implementou algum mecanismo contra a compra de várias unidades por parte de bots e scalpers. Como consequência, o equipamento esgotou rapidamente, deixando desanimados muitos consumidores interessados.

Resta assim aguardar que sejam colocadas mais unidades no mercado, embora as possibilidades de tal acontecer sejam mínimas pois a marca já havia indicado que este comando teria uma disponibilidade limitada.