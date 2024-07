Vai de férias? Atenção às comunicações em roaming

Vai viajar para fora de Portugal neste Verão? Nos países do Espaço Económico Europeu (EEE) um num país fora do EEE? Mesmo sendo em países do Espaço Económico Europeu, tenha cuidado junto às fronteiras.

Roaming é grátis entre vários países...mas

Uma das mudanças mais importantes que tivemos nos últimos anos, a nível das telecomunicações, foi o fim do roaming na Europa. Este cenário garante que possamos estar em qualquer país da União Europeia, sem pagar mais por qualquer chamada.

Num dos 27 países da União Europeia, Noruega, Islândia e Liechtenstein, vigora a regra do Roam Like at Home (Comunique lá fora como se estivesse em Portugal).

Se for para um país fora do EEE, os operadores podem cobrar preços diferentes dos que se aplicam às comunicações nacionais, pelo que se apresentam um conjunto de dicas para evitar surpresas na sua fatura.

De referir que há países do EEE que fazem fronteira com países fora do EEE, como é, por exemplo, o caso da Itália e da Suíça. Nesses casos esteja atento às zonas fronteira, pois poderá ter surpresas na sua fatura, isto se o seu smartphone se ligar a uma antena de um país fora do EEE. O Pplware tem conhecimento de situações dessas, sendo que o valor por cada 100 KB ronda os 70 cêntimos.

De relembrar que em 2017, na União Europeia, foi definido que nos 27 estados membros os cidadãos iriam poder beneficiar de roaming gratuito, mantendo as suas tarifas nacionais para efetuar chamadas, SMS e dados, em qualquer que fosse o país onde estivessem. A União Europeia garante roaming gratuito até 2032.