Captar leads é a porta de entrada em qualquer estratégia integrada de marketing. Há inúmeras táticas para transformar um simples visitante de uma página web num lead, que depois de um processo de nutrição pode vir a tornar-se num cliente.

Contudo, apesar da grande variedade de táticas disponíveis para chamar à atenção desse visitante, é importante avaliar quando e como atingi-lo, para investir esforços em ações efetivas.

É natural que muitas empresas invistam nos tradicionais formulários para captar as informações desse visitante e transformá-lo num lead, mas hoje temos muitas ferramentas que conseguem tornar essa interação mais atraente para a audiência, alcançando-a onde ela estiver, de forma personalizada e eficiente

| Explica Marcelo Caruana, Marketing Manager da E-goi.

Estas são três novidades que podem fortalecer as estratégias de criação de leads qualificados:

Pop-up forms

Os formulários pop-up são componentes web que integram um formulário. Não são incorporados no site e são visualizados em formatos de janelas flutuantes na página da empresa. Ao utilizar os formulários pop-up, é possível atrair novos subscritores. Depois das informações recolhidas, o próximo passo é comunicar um conteúdo de valor, acelerar a jornada do consumidor e criar uma relação com o seu subscritor. Além disso, é possível personalizar qual é a parte da sua audiência que irá ver o formulário, qualificando as leads. Os formulários também podem ser grandes aliados ao promover e-books e conteúdos de valor na página em que o visitante se encontra, aumentando a taxa de conversão.

Os triggers podem ser ativados de acordo com o seu objetivo. Há tipicamente dois grandes tipos: de comportamento e de segmentação.

Os triggers de comportamento mais comuns são: durante o carregamento do site; após um determinado tempo de navegação ou de uma percentagem da página; na navegação do URL A para o URL B; e ao demonstrar intenção de saída.

Já os tipos de trigger de segmentação mais comuns são por geolocalização ou diferenciando visitantes conhecidos versus desconhecidos.

Whatsapp Lead

O Whatsapp está instalado no telemóvel de 85% dos portugueses utilizadores da Internet. Ao incluir a plataforma na estratégia de marketing, é possível iniciar uma conversa e converter um cliente potencial com apenas dois cliques.

O Whatsapp Lead pode ser instalado no formato de um formulário na página onde houver o objetivo de captar o contacto, seja na página inicial ou de um produto específico. O processo é simples e intuitivo, e o contacto realizado pelo Whatsapp Leads pode ser parte de um fluxo de nutrição multicanal, impulsionado pela plataforma E-goi.

Assim como o formulário pop-up, o Whatsapp Lead é personalizável, editando o estilo do formulário, cores e fontes. Também é possível configurar todos os campos mais importantes para o seu negócio (como e-mail, nome completo, profissão, entre outros), títulos, botões de envio, assim como a localização do ícone flutuante. A partir do botão, o visitante consegue iniciar imediatamente o contacto com a sua equipa, e se ele não iniciar a conversa, já terá acesso às informações de contacto para reforçar a sua disponibilidade e retomar a interação.

Facebook Lead Ads

Utilizar campanhas de anúncios e publicações patrocinadas no Facebook, através do Facebook Ads, é uma forma de ampliar o alcance da sua marca na rede social. Ao integrar o Facebook com a conta E-goi, é possível automatizar as tarefas e aumentar as oportunidades de negócio, não só no Facebook, como também no Instagram.

Com o Facebook Lead Ads, as informações das leads recolhidas vão ser direcionadas para a plataforma e em poucos minutos criar campanhas automáticas por e-mail, SMS ou push, de boas-vindas, pós-compra, aniversário, abandono de carrinho e fidelização, por exemplo. Com a integração, a plataforma E-goi publica automaticamente as campanhas no perfil ou página do Facebook. Outro diferencial é que os anúncios de leads são preenchidos automaticamente, existindo uma maior probabilidade de conclusão de registo.